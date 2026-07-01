Match details Amo Sharks vs Band-E-Amir Dragons Test Shpageeza Cricket League 01.07.2026

Test

AMS
AMS

134

BAD
BAD

133

Match Info

Match:Shpageeza Cricket League 2026
Date:Wednesday, July 01, 2026 - Tuesday, July 14, 2026
Toss:no information yet
Time:Wednesday, July 01, 2026 04:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Amo Sharks Squad

Players
BenchMcCullum Brendon, Williamson Kane

Band-E-Amir Dragons Squad

Players
Bench

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet