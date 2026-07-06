Match details Amo Sharks vs Band-E-Amir Dragons Test Shpageeza Cricket League 06.07.2026
Match Info
|Match:
|Shpageeza Cricket League 2026
|Date:
|Wednesday, July 01, 2026 - Tuesday, July 14, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Monday, July 06, 2026 09:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Amo Sharks Squad
|Players
|Bench
|McCullum Brendon, Williamson Kane
Band-E-Amir Dragons Squad
|Players
|Bench
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet