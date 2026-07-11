Match details Boost Defenders vs Mis-E-Ainak Knights Test Shpageeza Cricket League 11.07.2026

TestKandahar International Cricket Stadium, Kandahar
BOO
BOO

178

MIS
MIS

181

Match Info

Match:Shpageeza Cricket League 2026
Date:Wednesday, July 01, 2026 - Tuesday, July 14, 2026
Toss:no information yet
Time:Saturday, July 11, 2026 09:30 AM (GMT+0)
Venue:Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar, Afghanistan
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Boost Defenders Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Mis-E-Ainak Knights Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

StadiumKandahar International Cricket Stadium
CityKandahar
Capacity14000
Ends
Hosts to