Match details Boost Defenders vs Speen Ghar Tigers Test Shpageeza Cricket League 04.07.2026
Match Info
|Match:
|Shpageeza Cricket League 2026
|Date:
|Wednesday, July 01, 2026 - Tuesday, July 14, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Saturday, July 04, 2026 04:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar, Afghanistan
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Boost Defenders Squad
|Players
|no information yet
|Bench
|no information yet
Speen Ghar Tigers Squad
|Players
|no information yet
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|Kandahar International Cricket Stadium
|City
|Kandahar
|Capacity
|14000
|Ends
|Hosts to