Match details Boost Defenders vs Amo Sharks Test Shpageeza Cricket League 02.07.2026

TestKandahar International Cricket Stadium, Kandahar
BOO
BOO

153

AMS
AMS

155

Match Info

Match:Shpageeza Cricket League 2026
Date:Wednesday, July 01, 2026 - Tuesday, July 14, 2026
Toss:no information yet
Time:Thursday, July 02, 2026 04:30 AM (GMT+0)
Venue:Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar, Afghanistan
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Boost Defenders Squad

Players
Bench

Amo Sharks Squad

Players
BenchMcCullum Brendon, Williamson Kane

Venue Guide

StadiumKandahar International Cricket Stadium
CityKandahar
Capacity14000
Ends
Hosts to