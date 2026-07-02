Match details Boost Defenders vs Amo Sharks Test Shpageeza Cricket League 02.07.2026
Match Info
|Match:
|Shpageeza Cricket League 2026
|Date:
|Wednesday, July 01, 2026 - Tuesday, July 14, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Thursday, July 02, 2026 04:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar, Afghanistan
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Boost Defenders Squad
|Players
|Bench
Amo Sharks Squad
|Players
|Bench
|McCullum Brendon, Williamson Kane
Venue Guide
|Stadium
|Kandahar International Cricket Stadium
|City
|Kandahar
|Capacity
|14000
|Ends
|Hosts to