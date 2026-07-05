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2023 Players
Ahsan Shah
Arir Ali
Asad Shafiq
Pakistan
Fahad Babar
Hamza Bangash
Hassan Rashid
Huzefa Ahmed
Joshua Tromp
South Africa
Kamran Sheikh
Karthik Gatepalli
Matthew Tromp
Mohammad Asif
Muhammad Ahsan Ali Khan
Mukhtar Ahmed
Niket Kumar
Rayaan Bhagani
USA
Saif Badar
Saqlain Haider
United Arab Emirates
Usman Ashraf
Usman Khan Shinwari
Usman Rafiq
Minor League 2023
Bengaluru Blasters
Baltimore Royals
Silicon Valley Strikers
New Jersey Somerset Cavaliers
Lone Star Athletics
New England Eagles
Dallas Xforia Giants
Argentina U19
Canada
Gulbarga Mystics