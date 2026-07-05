Houston Hurricanes

Houston Hurricanes

Gender:Men

Players

2023 Players

Ahsan Shah

Arir Ali

Asad Shafiq

Pakistan

Fahad Babar

Hamza Bangash

Hassan Rashid

Huzefa Ahmed

Joshua Tromp

South Africa

Kamran Sheikh

Karthik Gatepalli

Matthew Tromp

South Africa

Mohammad Asif

Pakistan

Muhammad Ahsan Ali Khan

Pakistan

Mukhtar Ahmed

Pakistan

Niket Kumar

Rayaan Bhagani

USA

Saif Badar

Pakistan

Saqlain Haider

United Arab Emirates

Usman Ashraf

USA

Usman Khan Shinwari

Pakistan

Usman Rafiq

USA

Statistics

Minor League 2023

Matches Played0
Won0
Drawn0
Lost0
No result1

Another teams

Bengaluru Blasters

Bengaluru Blasters

Baltimore Royals

Baltimore Royals

Silicon Valley Strikers

Silicon Valley Strikers

New Jersey Somerset Cavaliers

New Jersey Somerset Cavaliers

Lone Star Athletics

Lone Star Athletics

New England Eagles

New England Eagles

Dallas Xforia Giants

Dallas Xforia Giants

Argentina U19

Argentina U19

Canada

Canada

Gulbarga Mystics

Gulbarga Mystics