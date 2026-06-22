Hubli Tigers

Hubli Tigers

Country:India
Country Code:IND
Gender:Men

Players

2026 Players

AC Rohith Kumar

India

Daman Deep Singh

India

Konganda Charamanna Cariappa

India

KP Karthikeya

India

Kumar LR

Manish Krishnanand Pandey

India

Manvanth Kumar L

India

Mitrakant Yadav

India

Mohammed Taha

India

Nishchith Pai

India

Praveen Dubey

India

Rishi Bopana

India

Shreesha Achar

India

Thippa Reddy

Vidwath Kaverappa

India

Statistics

T20 Maharaja Trophy 2023

Matches Played10
Won8
Drawn0
Lost2
No result0

Hubli Tigers Team Schedule & Results

T20 Maharaja Trophy

Hubli Tigers News

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Get to know the Hubli Tigers team, learn everything first about the players, what motivates them to take to the field of play every time and beat their opponents and set new cricketing records.

Maharaja Trophy T20 | Twitter reacts as Hubli Tigers start campaign with win over Shivamogga Lions

Maharaja Trophy T20 | Twitter reacts as Hubli Tigers start campaign with win over Shivamogga Lions

Hubli Tigers beat Shivamogga Lions in the third match of the Maharaja Trophy KSCA T20 2025 in Mysore. Mohammed Taha scored a stunning century to top-score in the game, while skipper Devdutt Padikkal chipped in with a stroke-filled half-century as the Tigers started their campaign with a win.

Hubli Tigers05:31 PM, 10 November, 2019

The module of owning KPL franchises need to be reexamined, asserts Ajit Singh

Hubli Tigers04:57 PM, 10 November, 2019

BCCI await Karnataka police report before taking further action in KPL match-fixing scandal

Hubli Tigers12:30 PM, 14 August, 2019

Eighth edition of KPL set to commence on August 16

Hubli Tigers12:29 AM, 06 September, 2018

KPL 2018: Bijapur Bulls storm into the finals after openers shine against Hubli

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