Match details Amo Sharks vs Mis-E-Ainak Knights Test Shpageeza Cricket League 04.07.2026

Test

AMS
AMS

191

MIS
MIS

190

Match Info

Match:Shpageeza Cricket League 2026
Date:Wednesday, July 01, 2026 - Tuesday, July 14, 2026
Toss:no information yet
Time:Saturday, July 04, 2026 09:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Amo Sharks Squad

Players
BenchMcCullum Brendon, Williamson Kane

Mis-E-Ainak Knights Squad

Players
Bench

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet