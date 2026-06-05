Match details Aakash Tigers Mws vs North Mumbai Panthers T20 Mumbai Premier League 05.06.2026

T20

Wankhede Stadium

AAK
AAK

172

NOR
NOR

194

Match Info

Match:Mumbai Premier League 2026
Date:Monday, June 01, 2026 - Saturday, June 13, 2026
Toss:no information yet
Time:Friday, June 05, 2026 01:30 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Aakash Tigers Mws Squad

Players
BenchAlam Md Jamshed, Anand Akash, Attarde Shashank, Badiani Prince Devang, Bhoir Vinayak Narayan, Bista Jay, Dhole Arnav Ashish, Hanagavadi Kruthik, Khan Sarfaraz, Mulani Shams, Patil Sagar Vinod, Pushpak Naman, Rane Harsh, Yadav Ajit Ravindrakumar

North Mumbai Panthers Squad

Players
Bench

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet