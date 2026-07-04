Odean Fabian Smith

Odean Fabian Smith

all rounder

Full name:Odean Fabian Smith
Nationality:Jamaica
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast medium

Teams

2026 Teams

Antigua And Barbuda Falcons

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches927144693
Innings926274588
Overs47.175.0242.3269.3252.4
Balls-----
Maidens0036121
Runs26177292215472503
Wickets1027305493
Avg26.128.5930.7328.6426.91
SR28.316.6648.529.9416.3
Eco5.5310.293.85.749.9
BB23554
4w00111
5w00010
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches927144693
Innings820233965
Not outs1711525
Runs199193440694721
Balls Faced119138431571534
Avg28.4214.842028.9118.02
SR167.22139.85102.08121.54135.01
Fours1413374647
Fifties00120
Sixies1512264554
Highest4627546844
Hundreds00000

Odean Fabian Smith Schedule & Results

Caribbean Premier League

UpcomingJamaica Kingsmen vs Antigua And Barbuda Falcons

Jamaica Kingsmen vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Arnos Vale Ground, Kingstown

JAM

JAM

ANT

ANT

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs St. Lucia Kings

Antigua And Barbuda Falcons vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Arnos Vale Ground, Kingstown

ANT

ANT

STL

STL

UpcomingSt. Lucia Kings vs Antigua And Barbuda Falcons

St. Lucia Kings vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

ANT

ANT

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs St. Kitts and Nevis Patriots

Antigua And Barbuda Falcons vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

SKN

SKN

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders

Antigua And Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

TKR

TKR

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs Guyana Amazon Warriors

Antigua And Barbuda Falcons vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

GAW

GAW

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs Barbados Royals

Antigua And Barbuda Falcons vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

BAR

BAR

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Antigua And Barbuda Falcons

St. Kitts and Nevis Patriots vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

ANT

ANT

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Antigua And Barbuda Falcons

Trinbago Knight Riders vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

ANT

ANT

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs Antigua And Barbuda Falcons

Guyana Amazon Warriors vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

ANT

ANT

Odean Smith News

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For those who want to learn more about cricket player Odean Smith, we have compiled all the latest news about him: how he sets personal records and what motivates him to take the field every time.

Watch | Odean Smith channels SKY with a stunning catch at the ropes in CPL

Watch | Odean Smith channels SKY with a stunning catch at the ropes in CPL

Suryakumar Yadav’s iconic catch in the ICC World T20 finals has made a significant impact, and now many players are emulating it. A similar incident was seen in the game between Antigua and Barbuda Falcons and St Kitts and Nevis Patriots where Odean Smith replicated something similar.

Odean Smith11:45 PM, 12 August, 2023

WI vs IND | Twitter in splits as Odean Smith’s brain fade moment helps Yashasvi Jaiswal sneak a single

Odean Smith11:53 AM, 28 March, 2023

IPL 2023 | Punjab Kings - Aiming beyond playoffs

Odean Smith01:13 PM, 21 October, 2022

ICC World T20 | Twitter reacts to Odean Smith costing West Indies sole shot at victory with humiliating mistake

Odean Smith02:55 PM, 29 September, 2022

Internet reacts as Odean's hillarious brainfade gifts away two runs and turns Hetmyer into Pakistani meme guy

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