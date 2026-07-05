Javelle Glenn

Javelle Glenn

batsman

Full name:Javelle Glenn
Nationality:Jamaica
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:leg spin

Teams

2026 Teams

St. Lucia Kings

Career Averages

Bowling

LeagueList aT20
Matches413
Innings15
Overs2.010.0
Balls--
Maidens00
Runs1259
Wickets07
Avg08.42
SR08.57
Eco65.9
BB03
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueList aT20
Matches413
Innings411
Not outs13
Runs26133
Balls Faced56111
Avg8.6616.62
SR46.42119.82
Fours29
Fifties00
Sixies09
Highest1334
Hundreds00

Javelle Glenn Schedule & Results

Caribbean Premier League

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs St. Lucia Kings

Antigua And Barbuda Falcons vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Arnos Vale Ground, Kingstown

ANT

ANT

STL

STL

UpcomingSt. Lucia Kings vs St. Kitts and Nevis Patriots

St. Lucia Kings vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

SKN

SKN

UpcomingSt. Lucia Kings vs Antigua And Barbuda Falcons

St. Lucia Kings vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

ANT

ANT

UpcomingSt. Lucia Kings vs Barbados Royals

St. Lucia Kings vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

BAR

BAR

UpcomingSt. Lucia Kings vs Guyana Amazon Warriors

St. Lucia Kings vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

GAW

GAW

UpcomingSt. Lucia Kings vs Jamaica Kingsmen

St. Lucia Kings vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

JAM

JAM

UpcomingTrinbago Knight Riders vs St. Lucia Kings

Trinbago Knight Riders vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

STL

STL

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs St. Lucia Kings

St. Kitts and Nevis Patriots vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

STL

STL

UpcomingBarbados Royals vs St. Lucia Kings

Barbados Royals vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

STL

STL

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs St. Lucia Kings

Guyana Amazon Warriors vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

STL

STL

Another Players

Matthew, Mervin

Matthew, Mervin

Sammy, Daren

Sammy, Daren

Williams, Kesrick

Williams, Kesrick

Dickwella, Niroshan

Dickwella, Niroshan

Lugg, Leroy

Lugg, Leroy

Joseph, Alzarri

Joseph, Alzarri

du Plessis, Faf

du Plessis, Faf

Bootan, Jesse

Bootan, Jesse

Cornwall, Rahkeem

Cornwall, Rahkeem

Qadir, Usman

Qadir, Usman