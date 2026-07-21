H2h Derbyshire vs Durham First class County Championship 20.08.2026

First class

DER
DER
DUR
DUR
Derbyshire vs Durham

List a, One-Day Cup

DERDerbyshire

256

DURDurham

257

T20, T20 Blast

DURDurham

165

DERDerbyshire

160

First class, County Championship

DURDurham

(96 ov.) 302/7

DERDerbyshire

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