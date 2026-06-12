H2h Durham vs Derbyshire First class County Championship 12.06.2026

First class

DUR
DUR

(96 ov.) 302/7

DER
DER
Durham vs Derbyshire

T20, T20 Blast

DERDerbyshire

197

DURDurham

203

T20, T20 Blast

DURDurham

168

DERDerbyshire

152