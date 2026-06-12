Highlights Durham vs Derbyshire First class County Championship 12.06.2026
Potts to Potts, 0 runs
Potts to Potts, 0 runs
Potts to Potts, 0 runs
Potts to Potts, 0 runs
Potts to Potts, 0 runs
Potts to Raine, 1 run
Andersson to Potts, 0 runs
Andersson to Potts, 0 runs
Andersson to Potts, 4 runs
Andersson to Potts, 0 runs
Andersson to Potts, 0 runs
Andersson to Raine, 1 run
Potts to Potts, 4 runs
Potts to Potts, 0 runs
Potts to Potts, 0 runs
Potts to Potts, 0 runs
Potts to Potts, 0 runs
Potts to Raine, leg bye
Andersson to Raine, 1 run
Andersson to Raine, 0 runs
Andersson to Raine, 0 runs
Andersson to Raine, 0 runs
Andersson to Raine, 0 runs
Andersson to Raine, 0 runs
Potts to Raine, 1 run
Potts to Raine, 0 runs
Potts to Potts, 1 run
Potts to Potts, 4 runs
Potts to Potts, 0 runs
Potts to Raine, 1 run
Andersson to Potts, 0 runs
Andersson to Potts, 4 runs
Andersson to Potts, 0 runs
Andersson to Potts, 0 runs
Andersson to Raine, 1 run
Andersson to Raine, 0 runs
Aitchison to Potts, 0 runs
Aitchison to Potts, 0 runs
Aitchison to Potts, 0 runs
Aitchison to Potts, 0 runs
Aitchison to Potts, 4 runs
Aitchison to Potts, 4 runs
Mohammad Abbas to Raine, 4 runs
Mohammad Abbas to Raine, 0 runs
Mohammad Abbas to Raine, 0 runs
Mohammad Abbas to Raine, 0 runs
Mohammad Abbas to Raine, 0 runs
Mohammad Abbas to Raine, 0 runs
Aitchison to Potts, 0 runs
Aitchison to Potts, 0 runs
Aitchison to Potts, 0 runs
Aitchison to Potts, 0 runs
Aitchison to Potts, 0 runs
Aitchison to Potts, 0 runs
Mohammad Abbas to Raine, 0 runs
Mohammad Abbas to Raine, 0 runs
Mohammad Abbas to Raine, 2 runs
Mohammad Abbas to Raine, 0 runs
Mohammad Abbas to Raine, 0 runs
Mohammad Abbas to Raine, 0 runs
Aitchison to Potts, 0 runs
Aitchison to Potts, 0 runs
Aitchison to Potts, 0 runs
Aitchison to Potts, 0 runs
Aitchison to Potts, 0 runs
Aitchison to Aldridge, wicket (lbw - Aldridge)
Mohammad Abbas to Raine, 0 runs
Mohammad Abbas to Raine, 0 runs
Mohammad Abbas to Raine, 4 runs
Mohammad Abbas to Raine, 0 runs
Mohammad Abbas to Raine, 0 runs
Mohammad Abbas to Aldridge, 3 runs
Aitchison to Raine, 0 runs
Aitchison to Aldridge, leg bye
Aitchison to Aldridge, 0 runs
Aitchison to Aldridge, 0 runs
Aitchison to Aldridge, 0 runs
Aitchison to Aldridge, 0 runs
Mohammad Abbas to Aldridge, 1 run
Mohammad Abbas to Aldridge, 0 runs
Mohammad Abbas to Aldridge, 0 runs
Mohammad Abbas to Aldridge, 0 runs
Mohammad Abbas to Aldridge, 0 runs
Mohammad Abbas to Aldridge, 4 runs
Aitchison to Raine, 0 runs
Aitchison to Raine, 4 runs
Aitchison to Raine, 0 runs
Aitchison to Raine, 4 runs
Aitchison to OG Robinson, appeal, wicket (caught - OG Robinson)
Aitchison to OG Robinson, 0 runs
Mohammad Abbas to Aldridge, 0 runs
Mohammad Abbas to Aldridge, 0 runs
Mohammad Abbas to Aldridge, 4 runs
Mohammad Abbas to Aldridge, 0 runs
Mohammad Abbas to Aldridge, 0 runs
Mohammad Abbas to G Clark, appeal, wicket (caught - G Clark)
Bashir to OG Robinson, 0 runs
Bashir to OG Robinson, 0 runs
Bashir to OG Robinson, 0 runs
Bashir to G Clark, 1 run
Bashir to G Clark, 4 runs
Bashir to G Clark, 0 runs
Montgomery to G Clark, 1 run
Montgomery to OG Robinson, 1 run
Montgomery to OG Robinson, 4 runs
Montgomery to OG Robinson, 0 runs
Montgomery to G Clark, 1 run
Montgomery to OG Robinson, 1 run
Bashir to G Clark, 0 runs
Bashir to OG Robinson, 1 run
Bashir to OG Robinson, 0 runs
Bashir to OG Robinson, 0 runs
Bashir to OG Robinson, 4 runs
Bashir to G Clark, 1 run
Andersson to OG Robinson, 0 runs
Andersson to G Clark, 1 run
Andersson to OG Robinson, 1 run
Andersson to OG Robinson, 4 runs
Andersson to OG Robinson, 0 runs
Andersson to OG Robinson, 0 runs
Potts to G Clark, 2 runs
Potts to G Clark, 0 runs
Potts to G Clark, 0 runs
Potts to G Clark, 0 runs
Potts to G Clark, 0 runs
Potts to G Clark, 4 runs
Andersson to OG Robinson, 2 runs
Andersson to G Clark, 1 run
Andersson to G Clark, 0 runs
Andersson to G Clark, 0 runs
Andersson to G Clark, 0 runs
Andersson to G Clark, 0 runs
Potts to G Clark, 1 run
Potts to G Clark, 0 runs
Potts to G Clark, 0 runs
Potts to G Clark, 0 runs
Potts to G Clark, 0 runs
Potts to G Clark, 0 runs
Andersson to OG Robinson, 0 runs
Andersson to OG Robinson, 0 runs
Andersson to OG Robinson, 0 runs
Andersson to OG Robinson, 0 runs
Andersson to OG Robinson, 0 runs
Andersson to OG Robinson, 0 runs
Potts to G Clark, 0 runs
Potts to G Clark, 0 runs
Potts to G Clark, 0 runs
Potts to G Clark, 0 runs
Potts to G Clark, 0 runs
Potts to OG Robinson, 1 run
Andersson to G Clark, 0 runs
Andersson to G Clark, 0 runs
Andersson to G Clark, 0 runs
Andersson to G Clark, 0 runs
Andersson to G Clark, 0 runs
Andersson to G Clark, 2 runs
Aitchison to G Clark, 1 run
Aitchison to G Clark, 0 runs
Aitchison to G Clark, 0 runs
Aitchison to G Clark, 0 runs
Aitchison to G Clark, 0 runs
Aitchison to OG Robinson, 1 run
Mohammad Abbas to OG Robinson, 1 run
Mohammad Abbas to OG Robinson, 0 runs
Mohammad Abbas to OG Robinson, 4 runs
Mohammad Abbas to G Clark, bye
Mohammad Abbas to G Clark, 0 runs
Mohammad Abbas to G Clark, 0 runs
0 runs
Aitchison to OG Robinson, 0 runs
Aitchison to OG Robinson, 0 runs
Aitchison to G Clark, 1 run
Aitchison to G Clark, 0 runs
Aitchison to OG Robinson, 1 run
Mohammad Abbas to G Clark, 0 runs
Mohammad Abbas to G Clark, 0 runs
Mohammad Abbas to G Clark, 0 runs
Mohammad Abbas to G Clark, 0 runs
Mohammad Abbas to G Clark, 0 runs
Mohammad Abbas to G Clark, 0 runs
Aitchison to OG Robinson, 0 runs
Aitchison to OG Robinson, 2 runs
Aitchison to OG Robinson, 0 runs
Aitchison to OG Robinson, 0 runs
Aitchison to OG Robinson, 0 runs
Aitchison to OG Robinson, 0 runs
Mohammad Abbas to G Clark, 0 runs
Mohammad Abbas to G Clark, 2 runs
Mohammad Abbas to OG Robinson, 1 run
Mohammad Abbas to OG Robinson, 4 runs
Mohammad Abbas to OG Robinson, 0 runs
Mohammad Abbas to OG Robinson, 0 runs
Bashir to G Clark, 0 runs
Bashir to G Clark, 0 runs
Bashir to G Clark, 0 runs
Bashir to G Clark, 0 runs
Bashir to G Clark, 0 runs
Bashir to OG Robinson, 1 run
Andersson to G Clark, 0 runs
Andersson to G Clark, 0 runs
Andersson to OG Robinson, 1 run
Andersson to OG Robinson, 0 runs
Andersson to OG Robinson, 0 runs
Andersson to OG Robinson, 0 runs
Potts to OG Robinson, bye
Potts to OG Robinson, 0 runs
Potts to OG Robinson, 0 runs
Potts to OG Robinson, 0 runs
Potts to OG Robinson, 4 runs
Potts to OG Robinson, 0 runs
Andersson to OG Robinson, 0 runs
Andersson to OG Robinson, 0 runs
Potts to OG Robinson, 1 run
Potts to G Clark, 1 run
Potts to G Clark, 0 runs
Potts to OG Robinson, 1 run
Potts to OG Robinson, 0 runs
Potts to OG Robinson, 0 runs
Andersson to G Clark, 0 runs
Andersson to G Clark, 0 runs
Andersson to G Clark, 0 runs
Andersson to G Clark, 0 runs
Andersson to G Clark, 0 runs
Andersson to G Clark, 0 runs
Potts to OG Robinson, 0 runs
Potts to G Clark, 1 run
Potts to G Clark, 0 runs
Potts to G Clark, 4 runs
Potts to G Clark, 0 runs
Potts to G Clark, 0 runs
Andersson to G Clark, 1 run
Andersson to G Clark, 0 runs
Andersson to G Clark, 0 runs
Andersson to G Clark, 0 runs
Andersson to G Clark, 0 runs
Andersson to G Clark, 0 runs
Potts to OG Robinson, 0 runs
Potts to OG Robinson, 0 runs
Potts to OG Robinson, 0 runs
Potts to OG Robinson, 0 runs
Potts to OG Robinson, 4 runs
Potts to G Clark, 1 run
Andersson to OG Robinson, 0 runs
Andersson to OG Robinson, 2 runs
Andersson to Bedingham, appeal, wicket (caught - Bedingham)
Andersson to Bedingham, 4 runs
Andersson to Bedingham, 0 runs
Andersson to Bedingham, 0 runs
Bashir to Bedingham, 1 run
Bashir to G Clark, 1 run
Bashir to G Clark, 0 runs
Bashir to G Clark, 0 runs
Bashir to G Clark, 0 runs
Bashir to G Clark, 0 runs
Andersson to G Clark, 1 run
Andersson to G Clark, 0 runs
Andersson to G Clark, 0 runs
Andersson to Bedingham, 1 run
Andersson to Bedingham, 0 runs
Andersson to G Clark, 1 run
Bashir to Bedingham, 0 runs
Bashir to Bedingham, 0 runs
Bashir to Bedingham, 0 runs
Bashir to Bedingham, 0 runs
Bashir to G Clark, 1 run
Bashir to Bedingham, 1 run
Mohammad Abbas to G Clark, 0 runs
Mohammad Abbas to G Clark, 0 runs
Mohammad Abbas to G Clark, 0 runs
Mohammad Abbas to G Clark, 0 runs
Mohammad Abbas to G Clark, 0 runs
Mohammad Abbas to Bedingham, 1 run
Bashir to G Clark, 0 runs
Bashir to G Clark, 0 runs
Bashir to G Clark, 0 runs
Bashir to G Clark, 0 runs
Bashir to Bedingham, 1 run
Bashir to Bedingham, 4 runs
Mohammad Abbas to G Clark, 0 runs
Mohammad Abbas to G Clark, 0 runs
Mohammad Abbas to G Clark, 0 runs
Mohammad Abbas to G Clark, 0 runs
Mohammad Abbas to G Clark, 0 runs
Mohammad Abbas to G Clark, 0 runs
Bashir to Bedingham, 0 runs
Bashir to Bedingham, 0 runs
Bashir to Bedingham, 0 runs
Bashir to Bedingham, 0 runs
Bashir to G Clark, 1 run
Bashir to G Clark, 0 runs
Mohammad Abbas to G Clark, 1 run
Mohammad Abbas to G Clark, 0 runs
Mohammad Abbas to G Clark, 2 runs
Mohammad Abbas to G Clark, 0 runs
Aitchison to Bedingham, 0 runs
Aitchison to Bedingham, 0 runs
Aitchison to Bedingham, 0 runs
Aitchison to Bedingham, 0 runs
Aitchison to Bedingham, 0 runs
Aitchison to Bedingham, 2 runs
Mohammad Abbas to G Clark, 0 runs
Mohammad Abbas to G Clark, 0 runs
Mohammad Abbas to G Clark, 0 runs
Mohammad Abbas to G Clark, 0 runs
Mohammad Abbas to G Clark, 4 runs
Mohammad Abbas to G Clark, 0 runs
Aitchison to G Clark, 1 run
Aitchison to G Clark, 4 runs
Aitchison to G Clark, 0 runs
Aitchison to Bedingham, 1 run
Aitchison to G Clark, 1 run
Aitchison to G Clark, 0 runs
Mohammad Abbas to Bedingham, 0 runs
Mohammad Abbas to Bedingham, 4 runs
Mohammad Abbas to Bedingham, 0 runs
Mohammad Abbas to Bedingham, 0 runs
Mohammad Abbas to Bedingham, 0 runs
Mohammad Abbas to Bedingham, 0 runs
Aitchison to G Clark, 0 runs
Aitchison to G Clark, 0 runs
Aitchison to G Clark, 0 runs
Aitchison to G Clark, 0 runs
Aitchison to G Clark, 0 runs
Aitchison to G Clark, 0 runs
Andersson to Bedingham, 0 runs
Andersson to Bedingham, 0 runs
Andersson to Bedingham, 0 runs
Andersson to Bedingham, 0 runs
Andersson to Bedingham, 4 runs
Andersson to Bedingham, 4 byes
Aitchison to G Clark, 0 runs
Aitchison to G Clark, 0 runs
Aitchison to G Clark, 0 runs
appeal, wicket (caught - Rhodes)
Aitchison to Rhodes, 0 runs
Aitchison to Rhodes, 0 runs
Andersson to Rhodes, 0 runs
Andersson to Rhodes, 0 runs
Andersson to Rhodes, 0 runs
Andersson to Rhodes, 0 runs
Potts to Bedingham, 0 runs
Potts to Bedingham, 0 runs
Potts to Bedingham, 0 runs
Potts to Bedingham, 0 runs
Potts to Bedingham, 0 runs
Potts to Bedingham, 4 runs
Andersson to Rhodes, 0 runs
Andersson to Rhodes, 0 runs
Andersson to Rhodes, 0 runs
Andersson to Rhodes, 0 runs
Andersson to Rhodes, 4 runs
Andersson to Bedingham, 1 run
Potts to Bedingham, 1 run
Potts to Bedingham, 0 runs
Potts to Bedingham, 0 runs
Potts to Bedingham, 0 runs
Potts to Bedingham, 4 runs
Potts to Bedingham, 0 runs
Reece to Rhodes, 2 runs
Reece to Rhodes, 0 runs
Reece to Rhodes, 4 runs
Reece to Rhodes, 0 runs
Reece to Rhodes, 4 runs
Reece to Rhodes, 4 runs
Potts to Bedingham, 0 runs
Potts to Bedingham, 2 runs
Potts to Bedingham, 0 runs
Potts to Bedingham, 0 runs
Potts to Bedingham, 0 runs
Potts to Bedingham, 0 runs
Reece to Rhodes, 0 runs
Reece to Rhodes, 0 runs
Reece to Rhodes, 0 runs
Reece to Rhodes, 0 runs
Reece to Rhodes, 0 runs
Reece to Rhodes, 0 runs
Potts to Bedingham, 4 runs
Potts to Bedingham, 0 runs
Potts to Bedingham, 0 runs
Potts to Bedingham, 0 runs
Potts to Bedingham, 0 runs
Potts to Bedingham, 0 runs
Mohammad Abbas to Bedingham, 1 run
Mohammad Abbas to Bedingham, 0 runs
Mohammad Abbas to Bedingham, 0 runs
Mohammad Abbas to Bedingham, 0 runs
Mohammad Abbas to Bedingham, 0 runs
Mohammad Abbas to Bedingham, 0 runs
Bashir to Rhodes, 0 runs
Bashir to Rhodes, 0 runs
Bashir to Rhodes, 0 runs
Bashir to Rhodes, 0 runs
Bashir to Rhodes, 0 runs
Bashir to Rhodes, 0 runs
Mohammad Abbas to Bedingham, 0 runs
Mohammad Abbas to Bedingham, 0 runs
Mohammad Abbas to Bedingham, 0 runs
Mohammad Abbas to Bedingham, 0 runs
Mohammad Abbas to Bedingham, 4 runs
Mohammad Abbas to Bedingham, 0 runs
Aitchison to Rhodes, 0 runs
Aitchison to Rhodes, 0 runs
Aitchison to Rhodes, 2 runs
Aitchison to Rhodes, 0 runs
Aitchison to Rhodes, 0 runs
Aitchison to Bedingham, 1 run
Mohammad Abbas to Rhodes, 0 runs
Mohammad Abbas to Rhodes, 0 runs
Mohammad Abbas to Rhodes, 0 runs
Mohammad Abbas to Rhodes, 0 runs
Mohammad Abbas to Rhodes, 0 runs
Mohammad Abbas to Rhodes, 0 runs
Aitchison to Bedingham, 0 runs
Aitchison to Bedingham, 0 runs
Aitchison to Rhodes, 1 run
Aitchison to Rhodes, 0 runs
Aitchison to Rhodes, 0 runs
Aitchison to Bedingham, 1 run
Mohammad Abbas to Rhodes, 0 runs
Mohammad Abbas to Rhodes, 0 runs
Mohammad Abbas to Rhodes, 0 runs
Mohammad Abbas to Rhodes, 0 runs
Mohammad Abbas to Rhodes, 0 runs
Mohammad Abbas to Rhodes, 0 runs
Aitchison to Bedingham, 0 runs
Aitchison to Bedingham, 0 runs
Aitchison to Bedingham, 0 runs
Aitchison to Bedingham, 0 runs
Aitchison to Rhodes, 1 run
Aitchison to Rhodes, 0 runs
Andersson to Rhodes, 1 run
Andersson to Rhodes, 0 runs
Andersson to Rhodes, 0 runs
Andersson to Rhodes, 0 runs
Andersson to Rhodes, 0 runs
Andersson to Rhodes, 0 runs
Aitchison to Bedingham, 0 runs
Aitchison to Bedingham, 0 runs
Aitchison to Bedingham, 2 runs
Aitchison to Bedingham, 0 runs
Aitchison to Bedingham, 0 runs
Aitchison to Lees, appeal, wicket (caught - Lees)
Andersson to Rhodes, 0 runs
Andersson to Rhodes, 0 runs
Andersson to Rhodes, 0 runs
Andersson to Rhodes, 0 runs
Andersson to Rhodes, 0 runs
Andersson to Rhodes, 0 runs
Potts to Lees, 0 runs
Potts to Lees, 0 runs
Potts to Lees, 0 runs
Potts to Rhodes, 1 run
Potts to Rhodes, 2 runs
Potts to Rhodes, 4 runs
Andersson to Lees, 0 runs
Andersson to Lees, 0 runs
Andersson to Lees, 0 runs
Andersson to Lees, 0 runs
Andersson to Rhodes, 1 run
Andersson to Lees, 1 run
Potts to Rhodes, 0 runs
Potts to Rhodes, 0 runs
Potts to Rhodes, 0 runs
Potts to Rhodes, 0 runs
Potts to Rhodes, 0 runs
Potts to Rhodes, 0 runs
Andersson to Lees, 0 runs
Andersson to Lees, 0 runs
Andersson to Lees, 2 runs
Andersson to Lees, 0 runs
Andersson to Rhodes, 1 run
Andersson to Rhodes, 0 runs
Potts to Lees, 0 runs
Potts to Lees, 4 runs
Potts to Lees, 0 runs
Potts to Lees, 0 runs
Potts to Rhodes, 1 run
Potts to Rhodes, 0 runs
Bashir to Lees, 0 runs
Bashir to Lees, 0 runs
Bashir to Lees, 2 runs
Bashir to Lees, 0 runs
Bashir to Lees, 4 runs
Bashir to Lees, 0 runs
Potts to Rhodes, 0 runs
Potts to Rhodes, 0 runs
Potts to Rhodes, 0 runs
Potts to Rhodes, 0 runs
Potts to Rhodes, 0 runs
Potts to McKinney, wicket (lbw - McKinney)
Bashir to Lees, 2 runs
Bashir to Lees, 0 runs
Bashir to Lees, 0 runs
Bashir to Lees, 0 runs
Bashir to Lees, 0 runs
Bashir to Lees, 0 runs
Potts to McKinney, 0 runs
Potts to McKinney, 4 runs
Potts to McKinney, 0 runs
Potts to McKinney, 0 runs
Potts to Lees, 1 run
Potts to Lees, 0 runs
Bashir to McKinney, 0 runs
Bashir to Lees, 1 run
Bashir to McKinney, 1 run
Bashir to Lees, 1 run
Bashir to Lees, 0 runs
Bashir to Lees, 0 runs
Aitchison to McKinney, 4 runs
Aitchison to McKinney, 4 runs
Aitchison to McKinney, 0 runs
Aitchison to McKinney, 0 runs
Aitchison to McKinney, 0 runs
Aitchison to McKinney, 4 runs
Mohammad Abbas to Lees, 0 runs
Mohammad Abbas to Lees, 0 runs
Mohammad Abbas to Lees, 0 runs
Mohammad Abbas to Lees, 0 runs
Mohammad Abbas to McKinney, 1 run
Mohammad Abbas to McKinney, 0 runs
Aitchison to Lees, 0 runs
Aitchison to Lees, 0 runs
Aitchison to Lees, 0 runs
Aitchison to McKinney, 1 run
Aitchison to Lees, 1 run
Aitchison to Lees, 0 runs
Mohammad Abbas to McKinney, 0 runs
Mohammad Abbas to McKinney, 4 runs
Mohammad Abbas to Lees, 1 run
Mohammad Abbas to Lees, 0 runs
Mohammad Abbas to Lees, 0 runs
Mohammad Abbas to Lees, 0 runs
Aitchison to McKinney, 0 runs
Aitchison to Lees, 1 run
Aitchison to Lees, 0 runs
Aitchison to Lees, 0 runs
Aitchison to Lees, 0 runs
Aitchison to Lees, 0 runs
Mohammad Abbas to McKinney, 0 runs
Mohammad Abbas to Lees, 1 run
Mohammad Abbas to Lees, 0 runs
Mohammad Abbas to Lees, 0 runs
Mohammad Abbas to Lees, 0 runs
Mohammad Abbas to McKinney, 1 run
Aitchison to Lees, 0 runs
Aitchison to McKinney, 1 run
Aitchison to McKinney, 0 runs
Aitchison to McKinney, 0 runs
Aitchison to Lees, 1 run
Aitchison to Lees, 0 runs
Mohammad Abbas to McKinney, 0 runs
Mohammad Abbas to McKinney, 0 runs
Mohammad Abbas to McKinney, 0 runs
Mohammad Abbas to Lees, 1 run
Mohammad Abbas to Lees, 0 runs
Mohammad Abbas to Lees, 0 runs
Aitchison to McKinney, 0 runs
Aitchison to McKinney, 0 runs
Aitchison to McKinney, 0 runs
Aitchison to McKinney, 0 runs
Aitchison to McKinney, 0 runs
Aitchison to Lees, 1 run
Mohammad Abbas to McKinney, 0 runs
Mohammad Abbas to McKinney, 0 runs
Mohammad Abbas to McKinney, 0 runs
Mohammad Abbas to McKinney, 0 runs
Mohammad Abbas to McKinney, 0 runs
Mohammad Abbas to Lees, 1 run