Highlights Durham vs Derbyshire First class County Championship 12.06.2026

First class

DUR
DUR

(96 ov.) 302/7

DER
DER
95.6
.

Potts to Potts, 0 runs

95.5
.

Potts to Potts, 0 runs

95.4
.

Potts to Potts, 0 runs

95.3
.

Potts to Potts, 0 runs

95.2
.

Potts to Potts, 0 runs

95.1
1

Potts to Raine, 1 run

94.6
.

Andersson to Potts, 0 runs

94.5
.

Andersson to Potts, 0 runs

94.4
4

Andersson to Potts, 4 runs

94.3
.

Andersson to Potts, 0 runs

94.2
.

Andersson to Potts, 0 runs

94.1
1

Andersson to Raine, 1 run

93.6
4

Potts to Potts, 4 runs

93.5
.

Potts to Potts, 0 runs

93.4
.

Potts to Potts, 0 runs

93.3
.

Potts to Potts, 0 runs

93.2
.

Potts to Potts, 0 runs

93.1
1

Potts to Raine, leg bye

92.6
1

Andersson to Raine, 1 run

92.5
.

Andersson to Raine, 0 runs

92.4
.

Andersson to Raine, 0 runs

92.3
.

Andersson to Raine, 0 runs

92.2
.

Andersson to Raine, 0 runs

92.1
.

Andersson to Raine, 0 runs

91.6
1

Potts to Raine, 1 run

91.5
.

Potts to Raine, 0 runs

91.4
1

Potts to Potts, 1 run

91.3
4

Potts to Potts, 4 runs

91.2
.

Potts to Potts, 0 runs

91.1
1

Potts to Raine, 1 run

90.6
.

Andersson to Potts, 0 runs

90.5
4

Andersson to Potts, 4 runs

90.4
.

Andersson to Potts, 0 runs

90.3
.

Andersson to Potts, 0 runs

90.2
1

Andersson to Raine, 1 run

90.1
.

Andersson to Raine, 0 runs

89.6
.

Aitchison to Potts, 0 runs

89.5
.

Aitchison to Potts, 0 runs

89.4
.

Aitchison to Potts, 0 runs

89.3
.

Aitchison to Potts, 0 runs

89.2
4

Aitchison to Potts, 4 runs

89.1
4

Aitchison to Potts, 4 runs

88.6
4

Mohammad Abbas to Raine, 4 runs

88.5
.

Mohammad Abbas to Raine, 0 runs

88.4
.

Mohammad Abbas to Raine, 0 runs

88.3
.

Mohammad Abbas to Raine, 0 runs

88.2
.

Mohammad Abbas to Raine, 0 runs

88.1
.

Mohammad Abbas to Raine, 0 runs

87.6
.

Aitchison to Potts, 0 runs

87.5
.

Aitchison to Potts, 0 runs

87.4
.

Aitchison to Potts, 0 runs

87.3
.

Aitchison to Potts, 0 runs

87.2
.

Aitchison to Potts, 0 runs

87.1
.

Aitchison to Potts, 0 runs

86.6
.

Mohammad Abbas to Raine, 0 runs

86.5
.

Mohammad Abbas to Raine, 0 runs

86.4
2

Mohammad Abbas to Raine, 2 runs

86.3
.

Mohammad Abbas to Raine, 0 runs

86.2
.

Mohammad Abbas to Raine, 0 runs

86.1
.

Mohammad Abbas to Raine, 0 runs

85.6
.

Aitchison to Potts, 0 runs

85.5
.

Aitchison to Potts, 0 runs

85.4
.

Aitchison to Potts, 0 runs

85.3
.

Aitchison to Potts, 0 runs

85.2
.

Aitchison to Potts, 0 runs

85.1
W

Aitchison to Aldridge, wicket (lbw - Aldridge)

84.6
.

Mohammad Abbas to Raine, 0 runs

84.5
.

Mohammad Abbas to Raine, 0 runs

84.4
4

Mohammad Abbas to Raine, 4 runs

84.3
.

Mohammad Abbas to Raine, 0 runs

84.2
.

Mohammad Abbas to Raine, 0 runs

84.1
3

Mohammad Abbas to Aldridge, 3 runs

83.6
.

Aitchison to Raine, 0 runs

83.5
1

Aitchison to Aldridge, leg bye

83.4
.

Aitchison to Aldridge, 0 runs

83.3
.

Aitchison to Aldridge, 0 runs

83.2
.

Aitchison to Aldridge, 0 runs

83.1
.

Aitchison to Aldridge, 0 runs

82.6
1

Mohammad Abbas to Aldridge, 1 run

82.5
.

Mohammad Abbas to Aldridge, 0 runs

82.4
.

Mohammad Abbas to Aldridge, 0 runs

82.3
.

Mohammad Abbas to Aldridge, 0 runs

82.2
.

Mohammad Abbas to Aldridge, 0 runs

82.1
4

Mohammad Abbas to Aldridge, 4 runs

81.6
.

Aitchison to Raine, 0 runs

81.5
4

Aitchison to Raine, 4 runs

81.4
.

Aitchison to Raine, 0 runs

81.3
4

Aitchison to Raine, 4 runs

81.2
W

Aitchison to OG Robinson, appeal, wicket (caught - OG Robinson)

81.1
.

Aitchison to OG Robinson, 0 runs

80.6
.

Mohammad Abbas to Aldridge, 0 runs

80.5
.

Mohammad Abbas to Aldridge, 0 runs

80.4
4

Mohammad Abbas to Aldridge, 4 runs

80.3
.

Mohammad Abbas to Aldridge, 0 runs

80.2
.

Mohammad Abbas to Aldridge, 0 runs

80.1
W

Mohammad Abbas to G Clark, appeal, wicket (caught - G Clark)

79.6
.

Bashir to OG Robinson, 0 runs

79.5
.

Bashir to OG Robinson, 0 runs

79.4
.

Bashir to OG Robinson, 0 runs

79.3
1

Bashir to G Clark, 1 run

79.2
4

Bashir to G Clark, 4 runs

79.1
.

Bashir to G Clark, 0 runs

78.6
1

Montgomery to G Clark, 1 run

78.5
1

Montgomery to OG Robinson, 1 run

78.4
4

Montgomery to OG Robinson, 4 runs

78.3
.

Montgomery to OG Robinson, 0 runs

78.2
1

Montgomery to G Clark, 1 run

78.1
1

Montgomery to OG Robinson, 1 run

77.6
.

Bashir to G Clark, 0 runs

77.5
1

Bashir to OG Robinson, 1 run

77.4
.

Bashir to OG Robinson, 0 runs

77.3
.

Bashir to OG Robinson, 0 runs

77.2
4

Bashir to OG Robinson, 4 runs

77.1
1

Bashir to G Clark, 1 run

76.6
.

Andersson to OG Robinson, 0 runs

76.5
1

Andersson to G Clark, 1 run

76.4
1

Andersson to OG Robinson, 1 run

76.3
4

Andersson to OG Robinson, 4 runs

76.2
.

Andersson to OG Robinson, 0 runs

76.1
.

Andersson to OG Robinson, 0 runs

75.6
2

Potts to G Clark, 2 runs

75.5
.

Potts to G Clark, 0 runs

75.4
.

Potts to G Clark, 0 runs

75.3
.

Potts to G Clark, 0 runs

75.2
.

Potts to G Clark, 0 runs

75.1
4

Potts to G Clark, 4 runs

74.6
2

Andersson to OG Robinson, 2 runs

74.5
1

Andersson to G Clark, 1 run

74.4
.

Andersson to G Clark, 0 runs

74.3
.

Andersson to G Clark, 0 runs

74.2
.

Andersson to G Clark, 0 runs

74.1
.

Andersson to G Clark, 0 runs

73.6
1

Potts to G Clark, 1 run

73.5
.

Potts to G Clark, 0 runs

73.4
.

Potts to G Clark, 0 runs

73.3
.

Potts to G Clark, 0 runs

73.2
.

Potts to G Clark, 0 runs

73.1
.

Potts to G Clark, 0 runs

72.6
.

Andersson to OG Robinson, 0 runs

72.5
.

Andersson to OG Robinson, 0 runs

72.4
.

Andersson to OG Robinson, 0 runs

72.3
.

Andersson to OG Robinson, 0 runs

72.2
.

Andersson to OG Robinson, 0 runs

72.1
.

Andersson to OG Robinson, 0 runs

71.6
.

Potts to G Clark, 0 runs

71.5
.

Potts to G Clark, 0 runs

71.4
.

Potts to G Clark, 0 runs

71.3
.

Potts to G Clark, 0 runs

71.2
.

Potts to G Clark, 0 runs

71.1
1

Potts to OG Robinson, 1 run

70.6
.

Andersson to G Clark, 0 runs

70.5
.

Andersson to G Clark, 0 runs

70.4
.

Andersson to G Clark, 0 runs

70.3
.

Andersson to G Clark, 0 runs

70.2
.

Andersson to G Clark, 0 runs

70.1
2

Andersson to G Clark, 2 runs

69.6
1

Aitchison to G Clark, 1 run

69.5
.

Aitchison to G Clark, 0 runs

69.4
.

Aitchison to G Clark, 0 runs

69.3
.

Aitchison to G Clark, 0 runs

69.2
.

Aitchison to G Clark, 0 runs

69.1
1

Aitchison to OG Robinson, 1 run

68.6
1

Mohammad Abbas to OG Robinson, 1 run

68.5
.

Mohammad Abbas to OG Robinson, 0 runs

68.4
4

Mohammad Abbas to OG Robinson, 4 runs

68.3
1

Mohammad Abbas to G Clark, bye

68.2
.

Mohammad Abbas to G Clark, 0 runs

68.1
.

Mohammad Abbas to G Clark, 0 runs

67.6
.

0 runs

67.5
.

Aitchison to OG Robinson, 0 runs

67.4
.

Aitchison to OG Robinson, 0 runs

67.3
1

Aitchison to G Clark, 1 run

67.2
.

Aitchison to G Clark, 0 runs

67.1
1

Aitchison to OG Robinson, 1 run

66.6
.

Mohammad Abbas to G Clark, 0 runs

66.5
.

Mohammad Abbas to G Clark, 0 runs

66.4
.

Mohammad Abbas to G Clark, 0 runs

66.3
.

Mohammad Abbas to G Clark, 0 runs

66.2
.

Mohammad Abbas to G Clark, 0 runs

66.1
.

Mohammad Abbas to G Clark, 0 runs

65.6
.

Aitchison to OG Robinson, 0 runs

65.5
2

Aitchison to OG Robinson, 2 runs

65.4
.

Aitchison to OG Robinson, 0 runs

65.3
.

Aitchison to OG Robinson, 0 runs

65.2
.

Aitchison to OG Robinson, 0 runs

65.1
.

Aitchison to OG Robinson, 0 runs

64.6
.

Mohammad Abbas to G Clark, 0 runs

64.5
2

Mohammad Abbas to G Clark, 2 runs

64.4
1

Mohammad Abbas to OG Robinson, 1 run

64.3
4

Mohammad Abbas to OG Robinson, 4 runs

64.2
.

Mohammad Abbas to OG Robinson, 0 runs

64.1
.

Mohammad Abbas to OG Robinson, 0 runs

63.6
.

Bashir to G Clark, 0 runs

63.5
.

Bashir to G Clark, 0 runs

63.4
.

Bashir to G Clark, 0 runs

63.3
.

Bashir to G Clark, 0 runs

63.2
.

Bashir to G Clark, 0 runs

63.1
1

Bashir to OG Robinson, 1 run

62.6
.

Andersson to G Clark, 0 runs

62.5
.

Andersson to G Clark, 0 runs

62.4
1

Andersson to OG Robinson, 1 run

62.3
.

Andersson to OG Robinson, 0 runs

62.2
.

Andersson to OG Robinson, 0 runs

62.1
.

Andersson to OG Robinson, 0 runs

61.6
1

Potts to OG Robinson, bye

61.5
.

Potts to OG Robinson, 0 runs

61.4
.

Potts to OG Robinson, 0 runs

61.3
.

Potts to OG Robinson, 0 runs

61.2
4

Potts to OG Robinson, 4 runs

61.1
.

Potts to OG Robinson, 0 runs

60.2
.

Andersson to OG Robinson, 0 runs

60.1
.

Andersson to OG Robinson, 0 runs

59.6
1

Potts to OG Robinson, 1 run

59.5
1

Potts to G Clark, 1 run

59.4
.

Potts to G Clark, 0 runs

59.3
1

Potts to OG Robinson, 1 run

59.2
.

Potts to OG Robinson, 0 runs

59.1
.

Potts to OG Robinson, 0 runs

58.6
.

Andersson to G Clark, 0 runs

58.5
.

Andersson to G Clark, 0 runs

58.4
.

Andersson to G Clark, 0 runs

58.3
.

Andersson to G Clark, 0 runs

58.2
.

Andersson to G Clark, 0 runs

58.1
.

Andersson to G Clark, 0 runs

57.6
.

Potts to OG Robinson, 0 runs

57.5
1

Potts to G Clark, 1 run

57.4
.

Potts to G Clark, 0 runs

57.3
4

Potts to G Clark, 4 runs

57.2
.

Potts to G Clark, 0 runs

57.1
.

Potts to G Clark, 0 runs

56.6
1

Andersson to G Clark, 1 run

56.5
.

Andersson to G Clark, 0 runs

56.4
.

Andersson to G Clark, 0 runs

56.3
.

Andersson to G Clark, 0 runs

56.2
.

Andersson to G Clark, 0 runs

56.1
.

Andersson to G Clark, 0 runs

55.6
.

Potts to OG Robinson, 0 runs

55.5
.

Potts to OG Robinson, 0 runs

55.4
.

Potts to OG Robinson, 0 runs

55.3
.

Potts to OG Robinson, 0 runs

55.2
4

Potts to OG Robinson, 4 runs

55.1
1

Potts to G Clark, 1 run

54.6
.

Andersson to OG Robinson, 0 runs

54.5
2

Andersson to OG Robinson, 2 runs

54.4
W

Andersson to Bedingham, appeal, wicket (caught - Bedingham)

54.3
4

Andersson to Bedingham, 4 runs

54.2
.

Andersson to Bedingham, 0 runs

54.1
.

Andersson to Bedingham, 0 runs

53.6
1

Bashir to Bedingham, 1 run

53.5
1

Bashir to G Clark, 1 run

53.4
.

Bashir to G Clark, 0 runs

53.3
.

Bashir to G Clark, 0 runs

53.2
.

Bashir to G Clark, 0 runs

53.1
.

Bashir to G Clark, 0 runs

52.6
1

Andersson to G Clark, 1 run

52.5
.

Andersson to G Clark, 0 runs

52.4
.

Andersson to G Clark, 0 runs

52.3
1

Andersson to Bedingham, 1 run

52.2
.

Andersson to Bedingham, 0 runs

52.1
1

Andersson to G Clark, 1 run

51.6
.

Bashir to Bedingham, 0 runs

51.5
.

Bashir to Bedingham, 0 runs

51.4
.

Bashir to Bedingham, 0 runs

51.3
.

Bashir to Bedingham, 0 runs

51.2
1

Bashir to G Clark, 1 run

51.1
1

Bashir to Bedingham, 1 run

50.6
.

Mohammad Abbas to G Clark, 0 runs

50.5
.

Mohammad Abbas to G Clark, 0 runs

50.4
.

Mohammad Abbas to G Clark, 0 runs

50.3
.

Mohammad Abbas to G Clark, 0 runs

50.2
.

Mohammad Abbas to G Clark, 0 runs

50.1
1

Mohammad Abbas to Bedingham, 1 run

49.6
.

Bashir to G Clark, 0 runs

49.5
.

Bashir to G Clark, 0 runs

49.4
.

Bashir to G Clark, 0 runs

49.3
.

Bashir to G Clark, 0 runs

49.2
1

Bashir to Bedingham, 1 run

49.1
4

Bashir to Bedingham, 4 runs

48.6
.

Mohammad Abbas to G Clark, 0 runs

48.5
.

Mohammad Abbas to G Clark, 0 runs

48.4
.

Mohammad Abbas to G Clark, 0 runs

48.3
.

Mohammad Abbas to G Clark, 0 runs

48.2
.

Mohammad Abbas to G Clark, 0 runs

48.1
.

Mohammad Abbas to G Clark, 0 runs

47.6
.

Bashir to Bedingham, 0 runs

47.5
.

Bashir to Bedingham, 0 runs

47.4
.

Bashir to Bedingham, 0 runs

47.3
.

Bashir to Bedingham, 0 runs

47.2
1

Bashir to G Clark, 1 run

47.1
.

Bashir to G Clark, 0 runs

46.6
1

Mohammad Abbas to G Clark, 1 run

46.5
.

Mohammad Abbas to G Clark, 0 runs

46.4
2

Mohammad Abbas to G Clark, 2 runs

46.3
.

Mohammad Abbas to G Clark, 0 runs

45.6
.

Aitchison to Bedingham, 0 runs

45.5
.

Aitchison to Bedingham, 0 runs

45.4
.

Aitchison to Bedingham, 0 runs

45.3
.

Aitchison to Bedingham, 0 runs

45.2
.

Aitchison to Bedingham, 0 runs

45.1
2

Aitchison to Bedingham, 2 runs

44.6
.

Mohammad Abbas to G Clark, 0 runs

44.5
.

Mohammad Abbas to G Clark, 0 runs

44.4
.

Mohammad Abbas to G Clark, 0 runs

44.3
.

Mohammad Abbas to G Clark, 0 runs

44.2
4

Mohammad Abbas to G Clark, 4 runs

44.1
.

Mohammad Abbas to G Clark, 0 runs

43.6
1

Aitchison to G Clark, 1 run

43.5
4

Aitchison to G Clark, 4 runs

43.4
.

Aitchison to G Clark, 0 runs

43.3
1

Aitchison to Bedingham, 1 run

43.2
1

Aitchison to G Clark, 1 run

43.1
.

Aitchison to G Clark, 0 runs

42.6
.

Mohammad Abbas to Bedingham, 0 runs

42.5
4

Mohammad Abbas to Bedingham, 4 runs

42.4
.

Mohammad Abbas to Bedingham, 0 runs

42.3
.

Mohammad Abbas to Bedingham, 0 runs

42.2
.

Mohammad Abbas to Bedingham, 0 runs

42.1
.

Mohammad Abbas to Bedingham, 0 runs

41.6
.

Aitchison to G Clark, 0 runs

41.5
.

Aitchison to G Clark, 0 runs

41.4
.

Aitchison to G Clark, 0 runs

41.3
.

Aitchison to G Clark, 0 runs

41.2
.

Aitchison to G Clark, 0 runs

41.1
.

Aitchison to G Clark, 0 runs

40.6
.

Andersson to Bedingham, 0 runs

40.5
.

Andersson to Bedingham, 0 runs

40.4
.

Andersson to Bedingham, 0 runs

40.3
.

Andersson to Bedingham, 0 runs

40.2
4

Andersson to Bedingham, 4 runs

40.1
4

Andersson to Bedingham, 4 byes

39.6
.

Aitchison to G Clark, 0 runs

39.5
.

Aitchison to G Clark, 0 runs

39.4
.

Aitchison to G Clark, 0 runs

39.3
W

appeal, wicket (caught - Rhodes)

39.2
.

Aitchison to Rhodes, 0 runs

39.1
.

Aitchison to Rhodes, 0 runs

38.4
.

Andersson to Rhodes, 0 runs

38.3
.

Andersson to Rhodes, 0 runs

38.2
.

Andersson to Rhodes, 0 runs

38.1
.

Andersson to Rhodes, 0 runs

37.6
.

Potts to Bedingham, 0 runs

37.5
.

Potts to Bedingham, 0 runs

37.4
.

Potts to Bedingham, 0 runs

37.3
.

Potts to Bedingham, 0 runs

37.2
.

Potts to Bedingham, 0 runs

37.1
4

Potts to Bedingham, 4 runs

36.6
.

Andersson to Rhodes, 0 runs

36.5
.

Andersson to Rhodes, 0 runs

36.4
.

Andersson to Rhodes, 0 runs

36.3
.

Andersson to Rhodes, 0 runs

36.2
4

Andersson to Rhodes, 4 runs

36.1
1

Andersson to Bedingham, 1 run

35.6
1

Potts to Bedingham, 1 run

35.5
.

Potts to Bedingham, 0 runs

35.4
.

Potts to Bedingham, 0 runs

35.3
.

Potts to Bedingham, 0 runs

35.2
4

Potts to Bedingham, 4 runs

35.1
.

Potts to Bedingham, 0 runs

34.6
2

Reece to Rhodes, 2 runs

34.5
.

Reece to Rhodes, 0 runs

34.4
4

Reece to Rhodes, 4 runs

34.3
.

Reece to Rhodes, 0 runs

34.2
4

Reece to Rhodes, 4 runs

34.1
4

Reece to Rhodes, 4 runs

33.6
.

Potts to Bedingham, 0 runs

33.5
2

Potts to Bedingham, 2 runs

33.4
.

Potts to Bedingham, 0 runs

33.3
.

Potts to Bedingham, 0 runs

33.2
.

Potts to Bedingham, 0 runs

33.1
.

Potts to Bedingham, 0 runs

32.6
.

Reece to Rhodes, 0 runs

32.5
.

Reece to Rhodes, 0 runs

32.4
.

Reece to Rhodes, 0 runs

32.3
.

Reece to Rhodes, 0 runs

32.2
.

Reece to Rhodes, 0 runs

32.1
.

Reece to Rhodes, 0 runs

31.6
4

Potts to Bedingham, 4 runs

31.5
.

Potts to Bedingham, 0 runs

31.4
.

Potts to Bedingham, 0 runs

31.3
.

Potts to Bedingham, 0 runs

31.2
.

Potts to Bedingham, 0 runs

31.1
.

Potts to Bedingham, 0 runs

30.6
1

Mohammad Abbas to Bedingham, 1 run

30.5
.

Mohammad Abbas to Bedingham, 0 runs

30.4
.

Mohammad Abbas to Bedingham, 0 runs

30.3
.

Mohammad Abbas to Bedingham, 0 runs

30.2
.

Mohammad Abbas to Bedingham, 0 runs

30.1
.

Mohammad Abbas to Bedingham, 0 runs

29.6
.

Bashir to Rhodes, 0 runs

29.5
.

Bashir to Rhodes, 0 runs

29.4
.

Bashir to Rhodes, 0 runs

29.3
.

Bashir to Rhodes, 0 runs

29.2
.

Bashir to Rhodes, 0 runs

29.1
.

Bashir to Rhodes, 0 runs

28.6
.

Mohammad Abbas to Bedingham, 0 runs

28.5
.

Mohammad Abbas to Bedingham, 0 runs

28.4
.

Mohammad Abbas to Bedingham, 0 runs

28.3
.

Mohammad Abbas to Bedingham, 0 runs

28.2
4

Mohammad Abbas to Bedingham, 4 runs

28.1
.

Mohammad Abbas to Bedingham, 0 runs

27.6
.

Aitchison to Rhodes, 0 runs

27.5
.

Aitchison to Rhodes, 0 runs

27.4
2

Aitchison to Rhodes, 2 runs

27.3
.

Aitchison to Rhodes, 0 runs

27.2
.

Aitchison to Rhodes, 0 runs

27.1
1

Aitchison to Bedingham, 1 run

26.6
.

Mohammad Abbas to Rhodes, 0 runs

26.5
.

Mohammad Abbas to Rhodes, 0 runs

26.4
.

Mohammad Abbas to Rhodes, 0 runs

26.3
.

Mohammad Abbas to Rhodes, 0 runs

26.2
.

Mohammad Abbas to Rhodes, 0 runs

26.1
.

Mohammad Abbas to Rhodes, 0 runs

25.6
.

Aitchison to Bedingham, 0 runs

25.5
.

Aitchison to Bedingham, 0 runs

25.4
1

Aitchison to Rhodes, 1 run

25.3
.

Aitchison to Rhodes, 0 runs

25.2
.

Aitchison to Rhodes, 0 runs

25.1
1

Aitchison to Bedingham, 1 run

24.6
.

Mohammad Abbas to Rhodes, 0 runs

24.5
.

Mohammad Abbas to Rhodes, 0 runs

24.4
.

Mohammad Abbas to Rhodes, 0 runs

24.3
.

Mohammad Abbas to Rhodes, 0 runs

24.2
.

Mohammad Abbas to Rhodes, 0 runs

24.1
.

Mohammad Abbas to Rhodes, 0 runs

23.6
.

Aitchison to Bedingham, 0 runs

23.5
.

Aitchison to Bedingham, 0 runs

23.4
.

Aitchison to Bedingham, 0 runs

23.3
.

Aitchison to Bedingham, 0 runs

23.2
1

Aitchison to Rhodes, 1 run

23.1
.

Aitchison to Rhodes, 0 runs

22.6
1

Andersson to Rhodes, 1 run

22.5
.

Andersson to Rhodes, 0 runs

22.4
.

Andersson to Rhodes, 0 runs

22.3
.

Andersson to Rhodes, 0 runs

22.2
.

Andersson to Rhodes, 0 runs

22.1
.

Andersson to Rhodes, 0 runs

21.6
.

Aitchison to Bedingham, 0 runs

21.5
.

Aitchison to Bedingham, 0 runs

21.4
2

Aitchison to Bedingham, 2 runs

21.3
.

Aitchison to Bedingham, 0 runs

21.2
.

Aitchison to Bedingham, 0 runs

21.1
W

Aitchison to Lees, appeal, wicket (caught - Lees)

20.6
.

Andersson to Rhodes, 0 runs

20.5
.

Andersson to Rhodes, 0 runs

20.4
.

Andersson to Rhodes, 0 runs

20.3
.

Andersson to Rhodes, 0 runs

20.2
.

Andersson to Rhodes, 0 runs

20.1
.

Andersson to Rhodes, 0 runs

19.6
.

Potts to Lees, 0 runs

19.5
.

Potts to Lees, 0 runs

19.4
.

Potts to Lees, 0 runs

19.3
1

Potts to Rhodes, 1 run

19.2
2

Potts to Rhodes, 2 runs

19.1
4

Potts to Rhodes, 4 runs

18.6
.

Andersson to Lees, 0 runs

18.5
.

Andersson to Lees, 0 runs

18.4
.

Andersson to Lees, 0 runs

18.3
.

Andersson to Lees, 0 runs

18.2
1

Andersson to Rhodes, 1 run

18.1
1

Andersson to Lees, 1 run

17.6
.

Potts to Rhodes, 0 runs

17.5
.

Potts to Rhodes, 0 runs

17.4
.

Potts to Rhodes, 0 runs

17.3
.

Potts to Rhodes, 0 runs

17.2
.

Potts to Rhodes, 0 runs

17.1
.

Potts to Rhodes, 0 runs

16.6
.

Andersson to Lees, 0 runs

16.5
.

Andersson to Lees, 0 runs

16.4
2

Andersson to Lees, 2 runs

16.3
.

Andersson to Lees, 0 runs

16.2
1

Andersson to Rhodes, 1 run

16.1
.

Andersson to Rhodes, 0 runs

15.6
.

Potts to Lees, 0 runs

15.5
4

Potts to Lees, 4 runs

15.4
.

Potts to Lees, 0 runs

15.3
.

Potts to Lees, 0 runs

15.2
1

Potts to Rhodes, 1 run

15.1
.

Potts to Rhodes, 0 runs

14.6
.

Bashir to Lees, 0 runs

14.5
.

Bashir to Lees, 0 runs

14.4
2

Bashir to Lees, 2 runs

14.3
.

Bashir to Lees, 0 runs

14.2
4

Bashir to Lees, 4 runs

14.1
.

Bashir to Lees, 0 runs

13.6
.

Potts to Rhodes, 0 runs

13.5
.

Potts to Rhodes, 0 runs

13.4
.

Potts to Rhodes, 0 runs

13.3
.

Potts to Rhodes, 0 runs

13.2
.

Potts to Rhodes, 0 runs

13.1
W

Potts to McKinney, wicket (lbw - McKinney)

12.6
2

Bashir to Lees, 2 runs

12.5
.

Bashir to Lees, 0 runs

12.4
.

Bashir to Lees, 0 runs

12.3
.

Bashir to Lees, 0 runs

12.2
.

Bashir to Lees, 0 runs

12.1
.

Bashir to Lees, 0 runs

11.6
.

Potts to McKinney, 0 runs

11.5
4

Potts to McKinney, 4 runs

11.4
.

Potts to McKinney, 0 runs

11.3
.

Potts to McKinney, 0 runs

11.2
1

Potts to Lees, 1 run

11.1
.

Potts to Lees, 0 runs

10.6
.

Bashir to McKinney, 0 runs

10.5
1

Bashir to Lees, 1 run

10.4
1

Bashir to McKinney, 1 run

10.3
1

Bashir to Lees, 1 run

10.2
.

Bashir to Lees, 0 runs

10.1
.

Bashir to Lees, 0 runs

9.6
4

Aitchison to McKinney, 4 runs

9.5
4

Aitchison to McKinney, 4 runs

9.4
.

Aitchison to McKinney, 0 runs

9.3
.

Aitchison to McKinney, 0 runs

9.2
.

Aitchison to McKinney, 0 runs

9.1
4

Aitchison to McKinney, 4 runs

8.6
.

Mohammad Abbas to Lees, 0 runs

8.5
.

Mohammad Abbas to Lees, 0 runs

8.4
.

Mohammad Abbas to Lees, 0 runs

8.3
.

Mohammad Abbas to Lees, 0 runs

8.2
1

Mohammad Abbas to McKinney, 1 run

8.1
.

Mohammad Abbas to McKinney, 0 runs

7.6
.

Aitchison to Lees, 0 runs

7.5
.

Aitchison to Lees, 0 runs

7.4
.

Aitchison to Lees, 0 runs

7.3
1

Aitchison to McKinney, 1 run

7.2
1

Aitchison to Lees, 1 run

7.1
.

Aitchison to Lees, 0 runs

6.6
.

Mohammad Abbas to McKinney, 0 runs

6.5
4

Mohammad Abbas to McKinney, 4 runs

6.4
1

Mohammad Abbas to Lees, 1 run

6.3
.

Mohammad Abbas to Lees, 0 runs

6.2
.

Mohammad Abbas to Lees, 0 runs

6.1
.

Mohammad Abbas to Lees, 0 runs

5.6
.

Aitchison to McKinney, 0 runs

5.5
1

Aitchison to Lees, 1 run

5.4
.

Aitchison to Lees, 0 runs

5.3
.

Aitchison to Lees, 0 runs

5.2
.

Aitchison to Lees, 0 runs

5.1
.

Aitchison to Lees, 0 runs

4.6
.

Mohammad Abbas to McKinney, 0 runs

4.5
1

Mohammad Abbas to Lees, 1 run

4.4
.

Mohammad Abbas to Lees, 0 runs

4.3
.

Mohammad Abbas to Lees, 0 runs

4.2
.

Mohammad Abbas to Lees, 0 runs

4.1
1

Mohammad Abbas to McKinney, 1 run

3.6
.

Aitchison to Lees, 0 runs

3.5
1

Aitchison to McKinney, 1 run

3.4
.

Aitchison to McKinney, 0 runs

3.3
.

Aitchison to McKinney, 0 runs

3.2
1

Aitchison to Lees, 1 run

3.1
.

Aitchison to Lees, 0 runs

2.6
.

Mohammad Abbas to McKinney, 0 runs

2.5
.

Mohammad Abbas to McKinney, 0 runs

2.4
.

Mohammad Abbas to McKinney, 0 runs

2.3
1

Mohammad Abbas to Lees, 1 run

2.2
.

Mohammad Abbas to Lees, 0 runs

2.1
.

Mohammad Abbas to Lees, 0 runs

1.6
.

Aitchison to McKinney, 0 runs

1.5
.

Aitchison to McKinney, 0 runs

1.4
.

Aitchison to McKinney, 0 runs

1.3
.

Aitchison to McKinney, 0 runs

1.2
.

Aitchison to McKinney, 0 runs

1.1
1

Aitchison to Lees, 1 run

0.6
.

Mohammad Abbas to McKinney, 0 runs

0.5
.

Mohammad Abbas to McKinney, 0 runs

0.4
.

Mohammad Abbas to McKinney, 0 runs

0.3
.

Mohammad Abbas to McKinney, 0 runs

0.2
.

Mohammad Abbas to McKinney, 0 runs

0.1
1

Mohammad Abbas to Lees, 1 run