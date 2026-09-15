Highlights Essex vs Warwickshire First class County Championship 15.09.2026
LiveFirst class
3.4
1
Woakes to Elgar, 1 run
3.3
4
Woakes to Elgar, 4 runs
3.2
.
Woakes to Elgar, 0 runs
3.1
.
Woakes to Elgar, 0 runs
2.6
.
Bamber to Westley, 0 runs
2.4
1
Woakes to Elgar, 1 run
2.3
.
Bamber to Elgar, 0 runs
2.2
.
Bamber to Elgar, 0 runs
2.1
.
0 runs
1.6
.
Woakes to Westley, 0 runs
1.5
.
Woakes to Westley, 0 runs
1.4
1
Woakes to Elgar, 1 run
1.3
.
Woakes to Elgar, 0 runs
1.2
.
Woakes to Elgar, 0 runs
1.1
.
Woakes to Elgar, 0 runs
0.6
.
Bamber to Westley, 0 runs
0.5
.
Bamber to Westley, 0 runs
0.4
.
Bamber to Westley, 0 runs
0.3
.
Bamber to Westley, 0 runs
0.2
W
Bamber to Walter, appeal, wicket (caught - Walter)
0.1
1
Bamber to Elgar, leg bye