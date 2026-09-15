Highlights Essex vs Warwickshire First class County Championship 15.09.2026

Live
First class

ESS
ESS

(0 ov.) 8/1

WAR
WAR
3.4
1

Woakes to Elgar, 1 run

3.3
4

Woakes to Elgar, 4 runs

3.2
.

Woakes to Elgar, 0 runs

3.1
.

Woakes to Elgar, 0 runs

2.6
.

Bamber to Westley, 0 runs

2.4
1

Woakes to Elgar, 1 run

2.3
.

Bamber to Elgar, 0 runs

2.2
.

Bamber to Elgar, 0 runs

2.1
.

0 runs

1.6
.

Woakes to Westley, 0 runs

1.5
.

Woakes to Westley, 0 runs

1.4
1

Woakes to Elgar, 1 run

1.3
.

Woakes to Elgar, 0 runs

1.2
.

Woakes to Elgar, 0 runs

1.1
.

Woakes to Elgar, 0 runs

0.6
.

Bamber to Westley, 0 runs

0.5
.

Bamber to Westley, 0 runs

0.4
.

Bamber to Westley, 0 runs

0.3
.

Bamber to Westley, 0 runs

0.2
W

Bamber to Walter, appeal, wicket (caught - Walter)

0.1
1

Bamber to Elgar, leg bye