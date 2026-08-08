Squads Essex vs Warwickshire First class County Championship 15.09.2026

First class

ESS
ESS
WAR
WAR

Playing

ESS
ESS
WAR
WAR
First TeamSecond Team
Akhter Zaman

all rounder

Ali Hasan

bowler

Ali Moeen

all rounder

Bennett Charlie Edward

no information yet

Cook Sam

bowler

Barker Keith

all rounder

Cox Jordan

wicket keeper

Critchley Matt

all rounder

Bethell Jacob

all rounder

Das Robin

batsman

Booth Michael

all rounder

Elgar Dean

batsman

Fernandes Simon Maurice L

no information yet

Burgess Michael

wicket keeper

Davies Alex

wicket keeper

Jones Mackenzie

all rounder

Drakes Dominic

all rounder

Mulder Wiaan

all rounder

Pepper Michael

wicket keeper

Hain Sam

batsman

Walter Paul Ian

all rounder

Jamal Aamir

all rounder

Westley Tom

all rounder

Bench

ESS
ESS
WAR
WAR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet