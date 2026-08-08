Squads Essex vs Warwickshire First class County Championship 15.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Akhter Zaman
all rounder
Ali Hasan
bowler
Allison Charles
batsman
Ali Moeen
all rounder
Benkenstein Luc
batsman
Ali Tazeem Chaudry
bowler
Bennett Charlie Edward
no information yet
Bamber Ethan
bowler
Cook Sam
bowler
Barker Keith
all rounder
Cox Jordan
wicket keeper
Barnard Ed
bowler
Critchley Matt
all rounder
Bethell Jacob
all rounder
Das Robin
batsman
Booth Michael
all rounder
Elgar Dean
batsman
Brathwaite Kraigg
batsman
Fernandes Simon Maurice L
no information yet
Burgess Michael
wicket keeper
Harmer Simon
bowler
Davies Alex
wicket keeper
Jones Mackenzie
all rounder
Drakes Dominic
all rounder
Killeen Mitchell Jack
all rounder
Fernando Vishwa
bowler
Mulder Wiaan
all rounder
Garton George
bowler
Pepper Michael
wicket keeper
Gilchrist Nathan
bowler
Porter Jamie
bowler
Gleeson Richard
bowler
Snater Shane
bowler
Hain Sam
batsman
Thain Noah Robin Mostyn
all rounder
Hannon-Dalby Oliver
bowler
Walter Paul Ian
all rounder
Jamal Aamir
all rounder
Westley Tom
all rounder
Johal Manraj A
bowler
Match has not started yet