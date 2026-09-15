Highlights Gloucestershire vs Middlesex First class County Championship 15.09.2026
LiveFirst class
3.4
2
Taylor to Hollman, 2 runs
3.3
.
Taylor to Hollman, 0 runs
3.2
.
Taylor to Hollman, 0 runs
3.1
.
Taylor to Hollman, 0 runs
2.6
4
Langridge to Robson, 4 runs
2.3
.
Langridge to Robson, 0 runs
2.2
.
Langridge to Robson, 0 runs
2.1
.
Langridge to Robson, 0 runs
1.6
.
Taylor to Hollman, 0 runs
1.5
.
Taylor to Hollman, 0 runs
1.4
.
Taylor to Hollman, 0 runs
1.3
.
Taylor to Hollman, 0 runs
1.2
.
Taylor to Hollman, 0 runs
1.1
4
Taylor to Hollman, 4 runs
0.6
.
Langridge to Robson, 0 runs
0.5
.
Langridge to Robson, 0 runs
0.4
.
Langridge to Robson, 0 runs
0.3
1
Langridge to Hollman, 1 run
0.2
.
Langridge to Hollman, 0 runs
0.1
1
Langridge to Robson, 1 run