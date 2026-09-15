Highlights Gloucestershire vs Middlesex First class County Championship 15.09.2026

Live
First class

GLO
GLO
MID
MID

(0 ov.) 10/0

3.4
2

Taylor to Hollman, 2 runs

3.3
.

Taylor to Hollman, 0 runs

3.2
.

Taylor to Hollman, 0 runs

3.1
.

Taylor to Hollman, 0 runs

2.6
4

Langridge to Robson, 4 runs

2.3
.

Langridge to Robson, 0 runs

2.2
.

Langridge to Robson, 0 runs

2.1
.

Langridge to Robson, 0 runs

1.6
.

Taylor to Hollman, 0 runs

1.5
.

Taylor to Hollman, 0 runs

1.4
.

Taylor to Hollman, 0 runs

1.3
.

Taylor to Hollman, 0 runs

1.2
.

Taylor to Hollman, 0 runs

1.1
4

Taylor to Hollman, 4 runs

0.6
.

Langridge to Robson, 0 runs

0.5
.

Langridge to Robson, 0 runs

0.4
.

Langridge to Robson, 0 runs

0.3
1

Langridge to Hollman, 1 run

0.2
.

Langridge to Hollman, 0 runs

0.1
1

Langridge to Robson, 1 run