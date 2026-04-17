H2h Hampshire vs Somerset First class County Championship 17.04.2026

First class

HAM
HAM

238

SOM
SOM

(36 ov.) 154/3

Hampshire vs Somerset

First class, County Championship

SOMSomerset

HAMHampshire

T20, T20 Blast

SOMSomerset

195

HAMHampshire

194

T20, T20 Blast

HAMHampshire

178

SOMSomerset

179
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