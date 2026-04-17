Squads Hampshire vs Somerset First class County Championship 17.04.2026

First class

HAM
HAM

238

SOM
SOM

(36 ov.) 154/3

Playing

HAM
HAM
SOM
SOM
First TeamSecond Team
Thomas Joshua F

all rounder

Vaughan Archie M

no information yet

Rew James

wicket keeper

Brown Ben

wicket keeper

Abell Tom

batsman

Mayes Ben

no information yet

Smeed Will

batsman

Dawson Liam

all rounder

Gregory Lewis

all rounder

Ball Jake

bowler

Bench

HAM
HAM
SOM
SOM
First TeamSecond Team
Banton Tom

batsman

Fuller James

all rounder

Lumsden Manny

no information yet

Neal Andrew

no information yet

Rew Thomas

no information yet

Roberts Kian

no information yet

Orr Ali

batsman

Sams Daniel

all rounder

Shaw Josh

bowler

Theedom James

no information yet