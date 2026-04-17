Squads Hampshire vs Somerset First class County Championship 17.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Gubbins Nick
batsman
Thomas Joshua F
all rounder
Albert Toby Edward
batsman
Vaughan Archie M
no information yet
Prest Thomas James
all rounder
Lammonby Tom
batsman
Lehmann Jake
batsman
Rew James
wicket keeper
Brown Ben
wicket keeper
Abell Tom
batsman
Mayes Ben
no information yet
Smeed Will
batsman
Dawson Liam
all rounder
Gregory Lewis
all rounder
Yusuf Codi Ethan
bowler
Overton Craig
bowler
Abbott Kyle
bowler
Leach Jack
bowler
Jack Eddie
bowler
Ball Jake
bowler
Baker Sonny
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Cartwright Hilton
all rounder
Banton Tom
batsman
Currie Scott
bowler
Goldsworthy Lewis
all rounder
Fuller James
all rounder
Hill Finley James
all rounder
Kelly Dominic
bowler
Kohler-Cadmore Tom
batsman
Lumsden Manny
no information yet
Meredith Riley
bowler
Middleton Fletcha
batsman
Pretorius Migael
bowler
Neal Andrew
no information yet
Rew Thomas
no information yet
Organ Felix
batsman
Roberts Kian
no information yet
Orr Ali
batsman
Sams Daniel
all rounder
Stubbs Tristan
batsman
Shaw Josh
bowler
Turner John
bowler
Theedom James
no information yet
Vince James
batsman
Weatherley Joe
batsman
Wheal Brad
bowler
Wood Chris
bowler