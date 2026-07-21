H2h Hampshire vs Yorkshire First class County Championship 20.08.2026

First class

HAM
HAM
YOR
YOR
Hampshire vs Yorkshire

List a, One-Day Cup

YORYorkshire

270

HAMHampshire

320

T20, T20 Blast

HAMHampshire

155

YORYorkshire

150

First class, County Championship

YORYorkshire

(24 ov.) 48/4

HAMHampshire

251
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