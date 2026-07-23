Squads Hampshire vs Yorkshire First class County Championship 20.08.2026

First class

HAM
HAM
YOR
YOR

Playing

HAM
HAM
YOR
YOR
First TeamSecond Team
Akhtar Jawad

no information yet

Ali Hasan

bowler

Brown Ben

wicket keeper

Ali Moeen

all rounder

Bairstow Jonny

wicket keeper

Bean Finlay

wicket keeper

Dawson Liam

all rounder

Bennison Will

no information yet

Fuller James

all rounder

Bess Dom

bowler

Chohan Jafer

all rounder

Coad Ben

bowler

Lumsden Manny

no information yet

Mayes Ben

no information yet

Ferreira Donovan

wicket keeper

Firbank Matthew

no information yet

Neal Andrew

no information yet

Orr Ali

batsman

Hill George

all rounder

Hope Shai

wicket keeper

Potgieter Delano

all rounder

Kelly Noah

no information yet

Lyth Adam

batsman

Bench

HAM
HAM
YOR
YOR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet