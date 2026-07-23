Squads Hampshire vs Yorkshire First class County Championship 20.08.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Abbott Kyle
bowler
Agarwal Mayank
batsman
Albert Toby Edward
batsman
Akhtar Jawad
no information yet
Baker Sonny
bowler
Ali Hasan
bowler
Brown Ben
wicket keeper
Ali Moeen
all rounder
Cartwright Hilton
all rounder
Bairstow Jonny
wicket keeper
Currie Scott
bowler
Bean Finlay
wicket keeper
Dawson Liam
all rounder
Bennison Will
no information yet
Fuller James
all rounder
Bess Dom
bowler
Gubbins Nick
batsman
Buckingham Jordan
bowler
Jack Eddie
bowler
Chohan Jafer
all rounder
Kelly Dominic
bowler
Cliff Benjamin Michael
bowler
Lehmann Jake
batsman
Coad Ben
bowler
Lumsden Manny
no information yet
Edwards Mickey
bowler
Mayes Ben
no information yet
Ferreira Donovan
wicket keeper
Middleton Fletcha
batsman
Firbank Matthew
no information yet
Neal Andrew
no information yet
Fraine William
batsman
Organ Felix
batsman
Gaikwad Ruturaj
batsman
Orr Ali
batsman
Hill George
all rounder
Petrie Harry
bowler
Hope Shai
wicket keeper
Potgieter Delano
all rounder
Imam-ul-Haq
batsman
Prest Thomas James
all rounder
Kelly Noah
no information yet
Stubbs Tristan
batsman
Leech Dominic
bowler
Turner John
bowler
Luxton William
batsman
Vince James
batsman
Lyth Adam
batsman
Weatherley Joe
batsman
Malan Dawid
batsman
Wood Chris
bowler
Milnes Matt
bowler
Yusuf Codi Ethan
bowler
Moriarty Daniel
bowler
Match has not started yet