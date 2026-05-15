H2h Kent vs Durham First class County Championship 15.05.2026

First class

KEN
KEN

(96 ov.) 385/4

DUR
DUR
Kent vs Durham

First class, County Championship

DURDurham

335

KENKent

(14 ov.) 50/2

List a, One-Day Cup

KENKent

238

DURDurham

239