Highlights Kent vs Durham First class County Championship 15.05.2026

First class

KEN
KEN

(96 ov.) 385/4

DUR
DUR
95.6
.

Aldridge to Benjamin, 0 runs

95.5
.

Aldridge to Benjamin, 0 runs

95.4
2

Aldridge to Benjamin, 2 runs

95.3
.

Aldridge to Benjamin, appeal

95.2
.

Aldridge to Benjamin, 0 runs

95.1
.

Aldridge to Benjamin, 0 runs

94.6
.

Parkinson to Dawkins, 0 runs

94.5
.

Parkinson to Dawkins, 0 runs

94.4
.

Parkinson to Dawkins, 0 runs

94.3
.

Parkinson to Dawkins, 0 runs

94.2
1

Parkinson to Benjamin, 1 run

94.1
.

Parkinson to Benjamin, appeal

93.6
.

Aldridge to Dawkins, 0 runs

93.5
.

Aldridge to Dawkins, 0 runs

93.4
.

Aldridge to Dawkins, 0 runs

93.3
4

Aldridge to Dawkins, 4 runs

93.2
2

Aldridge to Dawkins, 2 runs

93.1
.

Aldridge to Dawkins, 0 runs

92.6
.

Parkinson to Benjamin, 0 runs

92.5
.

Parkinson to Benjamin, 0 runs

92.4
.

Benjamin plays a defensive stroke for one run.

92.3
.

Parkinson to Dawkins, 0 runs

92.2
1

Parkinson to Benjamin, 1 run

92.1
.

Parkinson to Benjamin, 0 runs

91.6
.

Aldridge to Dawkins, 0 runs

91.5
.

Aldridge to Dawkins, 0 runs

91.4
.

Aldridge to Dawkins, 0 runs

91.3
.

Aldridge to Dawkins, 0 runs

91.2
.

Aldridge to Dawkins, 0 runs

91.1
1

Aldridge to Dawkins, 0 runs

90.6
.

Raine to Benjamin, 0 runs

90.5
.

Raine to Benjamin, 0 runs

90.4
2

Raine to Benjamin, 2 runs

90.3
1

Raine to Dawkins, 1 run

90.2
.

Raine to Dawkins, 0 runs

90.1
1

Raine to Benjamin, 1 run

89.6
.

Potts to Dawkins, 0 runs

89.5
.

Potts to Dawkins, 0 runs

89.4
2

Potts to Dawkins, 2 runs

89.3
.

Potts to Dawkins, 0 runs

89.2
.

Potts to Dawkins, 0 runs

89.1
.

Potts to Dawkins, 0 runs

88.6
.

Raine to Benjamin, 0 runs

88.5
.

Raine to Benjamin, 0 runs

88.4
.

Raine to Benjamin, 0 runs

88.3
.

Raine to Benjamin, 0 runs

88.2
.

Raine to Benjamin, 0 runs

88.1
W

Raine to Bell-Drummond, appeal, wicket (caught - Bell-Drummond)

87.6
.

Potts to Dawkins, 0 runs

87.5
.

Potts to Dawkins, 0 runs

87.4
1

Potts to Bell-Drummond, 1 run

87.3
.

Potts to Bell-Drummond, 0 runs

87.2
.

Potts to Bell-Drummond, 0 runs

87.1
W

Potts to Muyeye, appeal, wicket (caught - Muyeye)

86.6
.

Raine to Dawkins, 0 runs

86.5
.

Raine to Dawkins, 0 runs

86.4
.

Raine to Dawkins, 0 runs

86.3
1

Raine to Muyeye, 1 run

86.2
.

Raine to Muyeye, 0 runs

86.1
.

Raine to Muyeye, 0 runs

85.6
.

Potts to Dawkins, 0 runs

85.5
.

Potts to Dawkins, 0 runs

85.4
2

Potts to Dawkins, 2 runs

85.3
.

Potts to Dawkins, 0 runs

85.2
.

Potts to Dawkins, 0 runs

85.1
.

Potts to Dawkins, 0 runs

84.6
.

Raine to Muyeye, 0 runs

84.5
.

Raine to Muyeye, 0 runs

84.4
.

Raine to Muyeye, 0 runs

84.3
W

Raine to Northeast, appeal, wicket (caught - Northeast)

84.2
.

Raine to Northeast, 0 runs

84.1
.

Raine to Northeast, 0 runs

83.6
.

Potts to Dawkins, 0 runs

83.5
.

Potts to Dawkins, 0 runs

83.4
.

Potts to Dawkins, 0 runs

83.3
.

Potts to Dawkins, 0 runs

83.2
.

Potts to Dawkins, 0 runs

83.1
.

Potts to Dawkins, 0 runs

82.6
.

Raine to Northeast, 0 runs

82.5
.

Raine to Northeast, 0 runs

82.4
2

Raine to Northeast, 2 runs

82.3
2

Raine to Northeast, 2 runs

82.2
.

Raine to Northeast, 0 runs

82.1
1

Raine to Dawkins, 1 run

81.6
.

Potts to Northeast, 0 runs

81.5
3

Potts to Dawkins, 3 runs

81.4
.

Potts to Dawkins, 0 runs

81.3
4

Potts to Dawkins, 4 runs

81.2
.

Potts to Dawkins, 0 runs

81.1
.

Potts to Dawkins, 0 runs

80.6
.

Raine to Northeast, 0 runs

80.5
4

Raine to Northeast, 4 runs

80.4
.

Raine to Northeast, 0 runs

80.3
.

Raine to Northeast, 0 runs

80.2
4

Raine to Northeast, 4 runs

80.1
4

Raine to Northeast, 4 runs

79.6
.

McKinney to Dawkins, 0 runs

79.5
.

McKinney to Dawkins, 0 runs

79.4
.

McKinney to Dawkins, 0 runs

79.3
1

McKinney to Northeast, 1 run

79.2
.

McKinney to Northeast, 0 runs

79.1
.

McKinney to Northeast, 0 runs

78.6
.

Parkinson to Dawkins, 0 runs

78.5
.

Parkinson to Dawkins, 0 runs

78.4
.

Parkinson to Dawkins, 0 runs

78.3
.

Parkinson to Dawkins, 0 runs

78.2
1

Parkinson to Northeast, 1 run

78.1
.

Parkinson to Northeast, 0 runs

77.6
.

McKinney to Dawkins, 0 runs

77.5
1

McKinney to Northeast, 1 run

77.4
.

McKinney to Northeast, 0 runs

77.3
.

McKinney to Northeast, 0 runs

77.2
.

McKinney to Northeast, 0 runs

77.1
.

McKinney to Northeast, 0 runs

76.6
1

Stokes to Northeast, 1 run

76.5
4

Stokes to Northeast, 4 runs

76.4
1

Stokes to Dawkins, 1 run

76.3
.

Stokes to Dawkins, 0 runs

76.2
4

Stokes to Dawkins, 4 runs

76.1
1

Stokes to Northeast, 1 run

75.6
.

McKinney to Dawkins, 0 runs

75.5
2

McKinney to Dawkins, 2 runs

75.4
1

McKinney to Northeast, 1 run

75.3
1

McKinney to Dawkins, 1 run

75.2
1

McKinney to Northeast, 1 run

75.1
2

McKinney to Northeast, 2 leg byes

74.6
.

Stokes to Dawkins, 0 runs

74.5
.

Stokes to Dawkins, 0 runs

74.4
4

Stokes to Dawkins, 4 runs

74.3
4

Stokes to Dawkins, 4 runs

74.2
3

Stokes to Northeast, 3 runs

74.1
2

Stokes to Northeast, 2 runs

73.6
1

Parkinson to Northeast, 1 run

73.5
.

Parkinson to Northeast, 0 runs

73.4
1

Parkinson to Dawkins, 1 run

73.3
4

Parkinson to Dawkins, 4 runs

73.2
1

Parkinson to Northeast, 1 run

73.1
1

Parkinson to Dawkins, 1 run

72.6
4

Aldridge to Northeast, 4 runs

72.5
.

Aldridge to Northeast, 0 runs

72.4
1

Aldridge to Dawkins, 1 run

72.3
1

Aldridge to Northeast, 1 run

72.2
.

Aldridge to Northeast, 0 runs

72.1
.

Aldridge to Northeast, 0 runs

71.6
1

Parkinson to Northeast, 1 run

71.5
1

Parkinson to Dawkins, 1 run

71.4
4

Parkinson to Dawkins, 4 runs

71.3
.

Parkinson to Dawkins, 0 runs

71.2
2

Parkinson to Dawkins, 2 runs

71.1
1

Parkinson to Northeast, 1 run

70.6
1

Aldridge to Northeast, 1 run

70.5
1

Aldridge to Dawkins, 1 run

70.4
.

Aldridge to Dawkins, 0 runs

70.3
3

Aldridge to Northeast, 3 runs

70.2
2

Aldridge to Northeast, 2 runs

70.1
4

Aldridge to Northeast, 4 runs

69.6
.

Parkinson to Dawkins, 0 runs

69.5
.

Parkinson to Dawkins, 0 runs

69.4
1

Parkinson to Northeast, 1 run

69.3
1

Parkinson to Dawkins, 1 run

69.2
4

Parkinson to Dawkins, 4 runs

69.1
2

Parkinson to Dawkins, 2 runs

68.6
2

Aldridge to Northeast, 2 runs

68.5
.

Aldridge to Northeast, 0 runs

68.4
.

Aldridge to Northeast, 0 runs

68.3
.

Aldridge to Northeast, 0 runs

68.2
2

Aldridge to Northeast, 2 runs

68.1
.

Aldridge to Northeast, 0 runs

67.6
1

Parkinson to Northeast, 1 run

67.5
.

Parkinson to Northeast, 0 runs

67.4
.

Parkinson to Northeast, 0 runs

67.3
.

Parkinson to Northeast, 0 runs

67.2
.

Parkinson to Northeast, 0 runs

67.1
2

Parkinson to Northeast, 2 runs

66.6
.

Aldridge to Dawkins, 0 runs

66.5
.

Aldridge to Dawkins, 0 runs

66.4
.

Aldridge to Dawkins, 0 runs

66.3
.

Aldridge to Dawkins, 0 runs

66.2
1

Aldridge to Northeast, 1 run

66.1
.

Aldridge to Northeast, 0 runs

65.6
2

Parkinson to Dawkins, 2 runs

65.5
1

Parkinson to Northeast, 1 run

65.4
.

Parkinson to Northeast, 0 runs

65.3
.

Parkinson to Northeast, 0 runs

65.2
.

Parkinson to Northeast, 0 runs

65.1
1

Parkinson to Dawkins, 1 run

64.6
.

Aldridge to Northeast, 0 runs

64.5
4

Aldridge to Northeast, 4 runs

64.4
.

Aldridge to Northeast, 0 runs

64.3
.

Aldridge to Northeast, 0 runs

64.2
.

Aldridge to Northeast, 0 runs

64.1
1

Aldridge to Dawkins, 1 run

63.6
.

Parkinson to Northeast, 0 runs

63.5
.

Parkinson to Northeast, 0 runs

63.4
.

Parkinson to Northeast, 0 runs

63.3
1

Parkinson to Dawkins, 1 run

63.2
.

Parkinson to Dawkins, 0 runs

63.1
.

Parkinson to Dawkins, 0 runs

62.6
1

Aldridge to Dawkins, 1 run

62.5
.

Aldridge to Dawkins, 0 runs

62.4
.

Aldridge to Dawkins, 0 runs

62.3
.

Aldridge to Dawkins, 0 runs

62.2
1

Aldridge to Northeast, bye

62.1
.

Aldridge to Northeast, 0 runs

61.6
1

Parkinson to Northeast, 1 run

61.5
.

Parkinson to Northeast, 0 runs

61.4
.

Parkinson to Northeast, 0 runs

61.3
.

Parkinson to Northeast, 0 runs

61.2
.

Parkinson to Northeast, 0 runs

61.1
.

Parkinson to Northeast, 0 runs

60.6
.

Aldridge to Dawkins, 0 runs

60.5
.

Aldridge to Dawkins, 0 runs

60.4
.

Aldridge to Dawkins, 0 runs

60.3
2

Aldridge to Dawkins, 2 runs

60.2
.

Aldridge to Dawkins, 0 runs

60.1
.

Aldridge to Dawkins, 0 runs

59.6
1

Parkinson to Dawkins, 1 run

59.5
.

Parkinson to Dawkins, 0 runs

59.4
.

Parkinson to Dawkins, 0 runs

59.3
.

Parkinson to Dawkins, 0 runs

59.2
.

Parkinson to Dawkins, 0 runs

59.1
1

Parkinson to Northeast, 1 run

58.6
.

Aldridge to Dawkins, 0 runs

58.5
1

Aldridge to Northeast, 1 run

58.4
.

Aldridge to Northeast, 0 runs

58.3
.

Aldridge to Northeast, 0 runs

58.2
.

Aldridge to Northeast, 0 runs

58.1
.

Aldridge to Northeast, 0 runs

57.6
.

Parkinson to Dawkins, 0 runs

57.5
.

Parkinson to Dawkins, 0 runs

57.4
1

Parkinson to Northeast, 1 run

57.3
1

Parkinson to Dawkins, 1 run

57.2
1

Parkinson to Northeast, 1 run

57.1
1

Parkinson to Dawkins, 1 run

56.6
.

Aldridge to Northeast, 0 runs

56.5
.

Aldridge to Northeast, 0 runs

56.4
1

Aldridge to Dawkins, 1 run

56.3
3

Aldridge to Northeast, 3 runs

56.2
.

Aldridge to Northeast, 0 runs

56.1
.

Aldridge to Northeast, 0 runs

55.6
.

Parkinson to Dawkins, 0 runs

55.5
4

Parkinson to Dawkins, 4 runs

55.4
1

Parkinson to Northeast, 1 run

55.3
.

Parkinson to Northeast, 0 runs

55.2
.

Parkinson to Northeast, 0 runs

55.1
.

Parkinson to Northeast, 0 runs

54.6
.

Aldridge to Dawkins, 0 runs

54.5
4

Aldridge to Dawkins, 4 runs

54.4
.

Aldridge to Dawkins, 0 runs

54.3
.

Aldridge to Dawkins, 0 runs

54.2
.

Aldridge to Dawkins, 0 runs

54.1
4

Aldridge to Dawkins, 4 runs

53.6
.

Parkinson to Northeast, 0 runs

53.5
4

Parkinson to Northeast, 4 runs

53.4
.

Parkinson to Northeast, 0 runs

53.3
.

Parkinson to Northeast, 0 runs

53.2
.

Parkinson to Northeast, 0 runs

53.1
.

Parkinson to Northeast, 0 runs

52.6
.

Stokes to Dawkins, 0 runs

52.5
.

Stokes to Dawkins, 0 runs

52.4
.

Stokes to Dawkins, 0 runs

52.3
3

Stokes to Northeast, 3 runs

52.2
.

Stokes to Northeast, 0 runs

52.1
1

Stokes to Dawkins, 1 run

51.6
.

Parkinson to Northeast, 0 runs

51.5
1

Parkinson to Dawkins, 1 run

51.4
6

Parkinson to Dawkins, 6 runs

51.3
.

Parkinson to Dawkins, 0 runs

51.2
1

Parkinson to Northeast, 1 run

51.1
1

Parkinson to Dawkins, 1 run

50.6
1

Stokes to Dawkins, 1 run

50.5
1

Stokes to Northeast, 1 run

50.4
1

Stokes to Dawkins, 1 run

50.4
2

Stokes to Dawkins, 2 no balls

50.3
.

Stokes to Dawkins, 0 runs

50.2
.

Stokes to Dawkins, 0 runs

50.1
.

Stokes to Dawkins, 0 runs

49.6
1

Parkinson to Dawkins, 1 run

49.5
.

Parkinson to Dawkins, 0 runs

49.4
1

Parkinson to Northeast, 1 run

49.3
.

Parkinson to Northeast, 0 runs

49.2
.

Parkinson to Northeast, 0 runs

49.1
.

Parkinson to Northeast, 0 runs

48.6
.

Stokes to Dawkins, 0 runs

48.5
1

Stokes to Northeast, 1 run

48.4
.

Stokes to Northeast, 0 runs

48.3
1

Stokes to Dawkins, 1 run

48.2
.

Stokes to Dawkins, 0 runs

48.1
.

Stokes to Dawkins, 0 runs

47.6
.

Parkinson to Northeast, 0 runs

47.5
.

Parkinson to Northeast, 0 runs

47.4
.

Parkinson to Northeast, 0 runs

47.3
.

Parkinson to Northeast, 0 runs

47.2
.

Parkinson to Northeast, 0 runs

47.1
.

Parkinson to Northeast, 0 runs

46.6
2

Stokes to Dawkins, 2 runs

46.5
.

Stokes to Dawkins, 0 runs

46.4
.

Stokes to Dawkins, 0 runs

46.3
1

Stokes to Northeast, 1 run

46.2
1

Stokes to Dawkins, 1 run

46.1
1

Stokes to Northeast, 1 run

45.6
.

Parkinson to Dawkins, 0 runs

45.5
.

Parkinson to Dawkins, 0 runs

45.4
2

Parkinson to Dawkins, 2 runs

45.3
.

Parkinson to Dawkins, 0 runs

45.2
4

Parkinson to Dawkins, 4 runs

45.1
1

Parkinson to Northeast, 1 run

44.6
.

Stokes to Dawkins, 0 runs

44.5
.

Stokes to Dawkins, 0 runs

44.5
2

Stokes to Dawkins, 2 no balls

44.4
.

Stokes to Dawkins, 0 runs

44.3
1

Stokes to Northeast, 1 run

44.2
4

Stokes to Northeast, 4 runs

44.2
2

Stokes to Northeast, 2 no balls

44.1
.

Stokes to Northeast, 0 runs

43.6
.

Parkinson to Dawkins, 0 runs

43.5
.

Parkinson to Dawkins, 0 runs

43.4
4

Parkinson to Dawkins, 4 runs

43.3
1

Parkinson to Northeast, 1 run

43.2
.

Parkinson to Northeast, 0 runs

43.1
1

Parkinson to Dawkins, 1 run

42.6
.

Stokes to Northeast, 0 runs

42.5
.

Stokes to Northeast, 0 runs

42.4
.

Stokes to Northeast, 0 runs

42.3
.

Stokes to Northeast, 0 runs

42.2
.

Stokes to Northeast, 0 runs

42.1
.

Stokes to Northeast, 0 runs

41.6
.

Potts to Dawkins, 0 runs

41.5
.

Potts to Dawkins, 0 runs

41.4
.

Potts to Dawkins, 0 runs

41.3
.

Potts to Dawkins, 0 runs

41.2
.

Potts to Dawkins, 0 runs

41.1
.

Potts to Dawkins, 0 runs

40.6
1

Raine to Dawkins, 1 run

40.5
.

Raine to Dawkins, 0 runs

40.4
1

Raine to Northeast, 1 run

40.3
.

Raine to Northeast, 0 runs

40.2
1

Raine to Dawkins, 1 run

40.1
1

Raine to Northeast, 1 run

39.6
.

Potts to Dawkins, 0 runs

39.5
.

Potts to Dawkins, 0 runs

39.4
.

Potts to Dawkins, 0 runs

39.3
4

Potts to Dawkins, 4 runs

39.2
1

Potts to Northeast, 1 run

39.1
.

Potts to Northeast, 0 runs

38.6
.

Raine to Dawkins, 0 runs

38.5
1

Raine to Northeast, 1 run

38.4
.

Raine to Northeast, 0 runs

38.3
.

Raine to Northeast, 0 runs

38.2
.

Raine to Northeast, 0 runs

38.1
.

Raine to Northeast, 0 runs

37.6
2

Potts to Dawkins, 2 leg byes

37.5
1

Potts to Northeast, 1 run

37.4
.

Potts to Northeast, 0 runs

37.3
.

Potts to Northeast, 0 runs

37.2
1

Potts to Dawkins, 1 run

37.1
.

Potts to Dawkins, 0 runs

36.6
1

Raine to Dawkins, 1 run

36.5
3

Raine to Northeast, 3 runs

36.4
.

Raine to Northeast, 0 runs

36.3
.

Raine to Northeast, 0 runs

36.2
.

Raine to Northeast, 0 runs

36.1
.

Raine to Northeast, 0 runs

35.6
.

Potts to Dawkins, 0 runs

35.5
.

Potts to Dawkins, 0 runs

35.4
.

Potts to Dawkins, 0 runs

35.3
1

Potts to Northeast, 1 run

35.2
1

Potts to Dawkins, 1 run

35.1
.

Potts to Dawkins, 0 runs

34.6
4

Raine to Northeast, 4 runs

34.5
1

Raine to Dawkins, 1 run

34.4
.

Raine to Dawkins, 0 runs

34.3
.

Raine to Dawkins, 0 runs

34.2
.

Raine to Dawkins, 0 runs

34.1
.

Raine to Dawkins, 0 runs

33.6
4

Potts to Northeast, 4 runs

33.6
5

Potts to Northeast, 5 wides

33.5
.

Potts to Northeast, 0 runs

33.4
1

Potts to Dawkins, 1 run

33.3
2

Potts to Dawkins, 2 runs

33.2
.

Potts to Dawkins, 0 runs

33.1
.

Potts to Dawkins, 0 runs

32.6
.

Raine to Northeast, 0 runs

32.5
.

Raine to Northeast, 0 runs

32.4
.

Raine to Northeast, 0 runs

32.3
.

Raine to Northeast, 0 runs

32.2
.

Raine to Northeast, 0 runs

32.1
.

Raine to Northeast, 0 runs

31.6
1

Potts to Northeast, 1 run

31.5
1

Potts to Dawkins, 1 run

31.4
1

Potts to Northeast, 1 run

31.3
.

Potts to Northeast, 0 runs

31.3
4

Potts to Northeast, 2 no balls + 2 runs

31.2
1

Potts to Dawkins, 1 run

31.1
.

Potts to Dawkins, 0 runs

30.6
4

Raine to Northeast, 4 runs

30.5
.

Raine to Northeast, 0 runs

30.4
.

Raine to Northeast, 0 runs

30.3
.

Raine to Northeast, 0 runs

30.2
.

Raine to Northeast, 0 runs

30.1
.

Raine to Northeast, 0 runs

29.6
.

Parkinson to Dawkins, 0 runs

29.5
.

Parkinson to Dawkins, 0 runs

29.4
.

Parkinson to Dawkins, 0 runs

29.3
.

Parkinson to Dawkins, 0 runs

29.2
1

Parkinson to Northeast, 1 run

29.1
.

Parkinson to Northeast, 0 runs

28.6
.

Aldridge to Dawkins, 0 runs

28.5
4

Aldridge to Dawkins, 4 runs

28.4
.

Aldridge to Dawkins, 0 runs

28.3
1

Aldridge to Northeast, 1 run

28.2
.

Aldridge to Northeast, 0 runs

28.1
.

Aldridge to Northeast, 0 runs

27.6
.

Parkinson to Dawkins, 0 runs

27.5
1

Parkinson to Northeast, 1 run

27.4
.

Parkinson to Northeast, 0 runs

27.3
.

Parkinson to Northeast, 0 runs

27.2
.

Parkinson to Northeast, 0 runs

27.1
1

Parkinson to Dawkins, 1 run

26.6
.

Aldridge to Northeast, 0 runs

26.5
1

Aldridge to Dawkins, 1 run

26.4
.

Aldridge to Dawkins, 0 runs

26.3
1

Aldridge to Northeast, 1 run

26.2
3

Aldridge to Dawkins, 3 runs

26.1
3

Aldridge to Northeast, 3 runs

25.6
.

Parkinson to Dawkins, 0 runs

25.5
1

Parkinson to Northeast, 1 run

25.4
.

Parkinson to Northeast, 0 runs

25.3
.

Parkinson to Northeast, 0 runs

25.2
1

Parkinson to Dawkins, 1 run

25.1
.

Parkinson to Dawkins, 0 runs

24.6
4

Aldridge to Northeast, 4 runs

24.5
.

Aldridge to Northeast, 0 runs

24.4
.

Aldridge to Northeast, 0 runs

24.3
1

Aldridge to Dawkins, 1 run

24.2
.

Aldridge to Dawkins, 0 runs

24.1
4

Aldridge to Dawkins, 4 runs

23.6
.

Parkinson to Northeast, 0 runs

23.5
1

Parkinson to Dawkins, 1 run

23.4
.

Parkinson to Dawkins, 0 runs

23.3
.

Parkinson to Dawkins, 0 runs

23.2
.

Parkinson to Dawkins, 0 runs

23.1
.

Parkinson to Dawkins, 0 runs

22.6
4

Aldridge to Northeast, 4 runs

22.5
.

Aldridge to Northeast, 0 runs

22.4
1

Aldridge to Dawkins, 1 run

22.3
.

Aldridge to Dawkins, 0 runs

22.2
4

Aldridge to Dawkins, 4 runs

22.1
.

Aldridge to Dawkins, 0 runs

21.6
.

Raine to Northeast, 0 runs

21.5
3

Raine to Dawkins, 3 runs

21.4
.

Raine to Dawkins, 0 runs

21.3
.

Raine to Dawkins, 0 runs

21.2
.

Raine to Dawkins, 0 runs

21.1
.

Raine to Dawkins, 0 runs

20.6
.

Aldridge to Northeast, 0 runs

20.5
.

Aldridge to Northeast, 0 runs

20.4
1

Aldridge to Dawkins, leg bye

20.3
.

Aldridge to Dawkins, 0 runs

20.2
.

Aldridge to Dawkins, 0 runs

20.1
1

Aldridge to Northeast, 1 run

19.6
.

Raine to Dawkins, 0 runs

19.5
.

Raine to Dawkins, 0 runs

19.4
.

Raine to Dawkins, 0 runs

19.3
.

Raine to Dawkins, 0 runs

19.2
4

Raine to Dawkins, 4 runs

19.1
.

Raine to Dawkins, 0 runs

18.6
1

Aldridge to Dawkins, 1 run

18.5
.

Aldridge to Dawkins, 0 runs

18.4
.

Aldridge to Dawkins, 0 runs

18.3
.

Aldridge to Dawkins, 0 runs

18.2
1

Aldridge to Northeast, 1 run

18.1
.

Aldridge to Northeast, 0 runs

17.6
.

Raine to Dawkins, 0 runs

17.5
.

Raine to Dawkins, 0 runs

17.4
.

Raine to Dawkins, 0 runs

17.3
.

Raine to Dawkins, 0 runs

17.2
2

Raine to Dawkins, 2 runs

17.1
3

Raine to Northeast, 3 runs

16.6
1

Stokes to Northeast, 1 run

16.5
.

Stokes to Northeast, 0 runs

16.4
W

Stokes to Crawley, appeal, wicket (caught - Crawley)

16.3
.

Stokes to Crawley, 0 runs

16.2
.

Stokes to Crawley, 0 runs

16.1
4

Stokes to Crawley, 4 runs

15.6
.

Raine to Dawkins, 0 runs

15.5
.

Raine to Dawkins, 0 runs

15.4
1

Raine to Crawley, 1 run

15.3
.

Raine to Crawley, 0 runs

15.2
.

Raine to Crawley, 0 runs

15.1
.

Raine to Crawley, 0 runs

14.6
.

Stokes to Dawkins, 0 runs

14.5
.

Stokes to Dawkins, 0 runs

14.4
4

Stokes to Dawkins, 4 runs

14.3
.

Stokes to Dawkins, 0 runs

14.2
1

Stokes to Crawley, 1 run

14.1
4

Stokes to Crawley, 4 runs

13.6
.

Potts to Dawkins, 0 runs

13.5
.

Potts to Dawkins, 0 runs

13.4
.

Potts to Dawkins, 0 runs

13.3
.

Potts to Dawkins, 0 runs

13.2
.

Potts to Dawkins, 0 runs

13.1
1

Potts to Crawley, 1 run

12.6
.

Stokes to Dawkins, 0 runs

12.5
2

Stokes to Dawkins, 2 runs

12.4
1

Stokes to Crawley, 1 run

12.3
.

Stokes to Crawley, 0 runs

12.2
.

Stokes to Crawley, 0 runs

12.1
.

Stokes to Crawley, 0 runs

11.6
.

Potts to Dawkins, 0 runs

11.5
.

Potts to Dawkins, 0 runs

11.4
.

Potts to Dawkins, 0 runs

11.3
.

Potts to Dawkins, 0 runs

11.2
.

Potts to Dawkins, 0 runs

11.1
.

Potts to Dawkins, 0 runs

10.6
3

Stokes to Dawkins, 3 runs

10.5
.

Stokes to Dawkins, 0 runs

10.4
1

Stokes to Crawley, 1 run

10.3
.

Stokes to Crawley, 0 runs

10.2
.

Stokes to Crawley, 0 runs

10.1
.

Stokes to Crawley, 0 runs

9.6
.

Potts to Dawkins, 0 runs

9.5
.

Potts to Dawkins, 0 runs

9.4
4

Potts to Dawkins, 4 runs

9.3
.

Potts to Dawkins, 0 runs

9.2
.

Potts to Dawkins, 0 runs

9.1
.

Potts to Dawkins, 0 runs

8.6
.

Stokes to Crawley, 0 runs

8.5
4

Stokes to Crawley, 4 leg byes

8.4
.

Stokes to Crawley, 0 runs

8.3
.

Stokes to Crawley, 0 runs

8.2
.

Stokes to Crawley, 0 runs

8.1
.

Stokes to Crawley, 0 runs

7.6
.

Potts to Dawkins, 0 runs

7.5
.

Potts to Dawkins, 0 runs

7.4
.

Potts to Dawkins, 0 runs

7.3
.

Potts to Dawkins, 0 runs

7.2
.

Potts to Dawkins, 0 runs

7.1
.

Potts to Dawkins, 0 runs

6.6
.

Raine to Crawley, 0 runs

6.5
.

Raine to Crawley, 0 runs

6.4
1

Raine to Dawkins, bye

6.3
1

Raine to Crawley, leg bye

6.2
.

Raine to Crawley, 0 runs

6.1
.

Raine to Crawley, 0 runs

5.6
.

Potts to Dawkins, 0 runs

5.5
.

Potts to Dawkins, 0 runs

5.4
.

Potts to Dawkins, 0 runs

5.3
1

Potts to Crawley, 1 run

5.2
4

Potts to Crawley, 4 runs

5.1
.

Potts to Crawley, 0 runs

4.6
2

Raine to Dawkins, 2 runs

4.5
.

Raine to Dawkins, 0 runs

4.4
.

Raine to Dawkins, 0 runs

4.3
2

Raine to Dawkins, 2 runs

4.2
.

Raine to Dawkins, 0 runs

4.1
2

Raine to Dawkins, 2 runs

3.6
.

Potts to Crawley, 0 runs

3.5
.

Potts to Crawley, 0 runs

3.4
.

Potts to Crawley, 0 runs

3.3
.

Potts to Crawley, 0 runs

3.2
4

Potts to Crawley, 4 runs

3.1
.

Potts to Crawley, 0 runs

2.6
.

Raine to Dawkins, 0 runs

2.5
.

Raine to Dawkins, 0 runs

2.4
.

Raine to Dawkins, 0 runs

2.3
.

Raine to Dawkins, 0 runs

2.2
.

Raine to Dawkins, 0 runs

2.1
4

Raine to Dawkins, 4 runs

1.6
.

Potts to Crawley, 0 runs

1.5
1

Potts to Dawkins, 1 run

1.4
.

Potts to Dawkins, 0 runs

1.3
.

Potts to Dawkins, 0 runs

1.2
.

Potts to Dawkins, 0 runs

1.1
.

Potts to Dawkins, 0 runs

0.6
.

Raine to Crawley, 0 runs

0.5
.

Raine to Crawley, 0 runs

0.4
4

Raine to Crawley, 4 runs

0.3
.

Raine to Crawley, 0 runs

0.2
4

Raine to Crawley, 4 runs

0.1
1

Raine to Dawkins, 1 run