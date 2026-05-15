Highlights Kent vs Durham First class County Championship 15.05.2026
Aldridge to Benjamin, 0 runs
Aldridge to Benjamin, 0 runs
Aldridge to Benjamin, 2 runs
Aldridge to Benjamin, appeal
Aldridge to Benjamin, 0 runs
Aldridge to Benjamin, 0 runs
Parkinson to Dawkins, 0 runs
Parkinson to Dawkins, 0 runs
Parkinson to Dawkins, 0 runs
Parkinson to Dawkins, 0 runs
Parkinson to Benjamin, 1 run
Parkinson to Benjamin, appeal
Aldridge to Dawkins, 0 runs
Aldridge to Dawkins, 0 runs
Aldridge to Dawkins, 0 runs
Aldridge to Dawkins, 4 runs
Aldridge to Dawkins, 2 runs
Aldridge to Dawkins, 0 runs
Parkinson to Benjamin, 0 runs
Parkinson to Benjamin, 0 runs
Benjamin plays a defensive stroke for one run.
Parkinson to Dawkins, 0 runs
Parkinson to Benjamin, 1 run
Parkinson to Benjamin, 0 runs
Aldridge to Dawkins, 0 runs
Aldridge to Dawkins, 0 runs
Aldridge to Dawkins, 0 runs
Aldridge to Dawkins, 0 runs
Aldridge to Dawkins, 0 runs
Aldridge to Dawkins, 0 runs
Raine to Benjamin, 0 runs
Raine to Benjamin, 0 runs
Raine to Benjamin, 2 runs
Raine to Dawkins, 1 run
Raine to Dawkins, 0 runs
Raine to Benjamin, 1 run
Potts to Dawkins, 0 runs
Potts to Dawkins, 0 runs
Potts to Dawkins, 2 runs
Potts to Dawkins, 0 runs
Potts to Dawkins, 0 runs
Potts to Dawkins, 0 runs
Raine to Benjamin, 0 runs
Raine to Benjamin, 0 runs
Raine to Benjamin, 0 runs
Raine to Benjamin, 0 runs
Raine to Benjamin, 0 runs
Raine to Bell-Drummond, appeal, wicket (caught - Bell-Drummond)
Potts to Dawkins, 0 runs
Potts to Dawkins, 0 runs
Potts to Bell-Drummond, 1 run
Potts to Bell-Drummond, 0 runs
Potts to Bell-Drummond, 0 runs
Potts to Muyeye, appeal, wicket (caught - Muyeye)
Raine to Dawkins, 0 runs
Raine to Dawkins, 0 runs
Raine to Dawkins, 0 runs
Raine to Muyeye, 1 run
Raine to Muyeye, 0 runs
Raine to Muyeye, 0 runs
Potts to Dawkins, 0 runs
Potts to Dawkins, 0 runs
Potts to Dawkins, 2 runs
Potts to Dawkins, 0 runs
Potts to Dawkins, 0 runs
Potts to Dawkins, 0 runs
Raine to Muyeye, 0 runs
Raine to Muyeye, 0 runs
Raine to Muyeye, 0 runs
Raine to Northeast, appeal, wicket (caught - Northeast)
Raine to Northeast, 0 runs
Raine to Northeast, 0 runs
Potts to Dawkins, 0 runs
Potts to Dawkins, 0 runs
Potts to Dawkins, 0 runs
Potts to Dawkins, 0 runs
Potts to Dawkins, 0 runs
Potts to Dawkins, 0 runs
Raine to Northeast, 0 runs
Raine to Northeast, 0 runs
Raine to Northeast, 2 runs
Raine to Northeast, 2 runs
Raine to Northeast, 0 runs
Raine to Dawkins, 1 run
Potts to Northeast, 0 runs
Potts to Dawkins, 3 runs
Potts to Dawkins, 0 runs
Potts to Dawkins, 4 runs
Potts to Dawkins, 0 runs
Potts to Dawkins, 0 runs
Raine to Northeast, 0 runs
Raine to Northeast, 4 runs
Raine to Northeast, 0 runs
Raine to Northeast, 0 runs
Raine to Northeast, 4 runs
Raine to Northeast, 4 runs
McKinney to Dawkins, 0 runs
McKinney to Dawkins, 0 runs
McKinney to Dawkins, 0 runs
McKinney to Northeast, 1 run
McKinney to Northeast, 0 runs
McKinney to Northeast, 0 runs
Parkinson to Dawkins, 0 runs
Parkinson to Dawkins, 0 runs
Parkinson to Dawkins, 0 runs
Parkinson to Dawkins, 0 runs
Parkinson to Northeast, 1 run
Parkinson to Northeast, 0 runs
McKinney to Dawkins, 0 runs
McKinney to Northeast, 1 run
McKinney to Northeast, 0 runs
McKinney to Northeast, 0 runs
McKinney to Northeast, 0 runs
McKinney to Northeast, 0 runs
Stokes to Northeast, 1 run
Stokes to Northeast, 4 runs
Stokes to Dawkins, 1 run
Stokes to Dawkins, 0 runs
Stokes to Dawkins, 4 runs
Stokes to Northeast, 1 run
McKinney to Dawkins, 0 runs
McKinney to Dawkins, 2 runs
McKinney to Northeast, 1 run
McKinney to Dawkins, 1 run
McKinney to Northeast, 1 run
McKinney to Northeast, 2 leg byes
Stokes to Dawkins, 0 runs
Stokes to Dawkins, 0 runs
Stokes to Dawkins, 4 runs
Stokes to Dawkins, 4 runs
Stokes to Northeast, 3 runs
Stokes to Northeast, 2 runs
Parkinson to Northeast, 1 run
Parkinson to Northeast, 0 runs
Parkinson to Dawkins, 1 run
Parkinson to Dawkins, 4 runs
Parkinson to Northeast, 1 run
Parkinson to Dawkins, 1 run
Aldridge to Northeast, 4 runs
Aldridge to Northeast, 0 runs
Aldridge to Dawkins, 1 run
Aldridge to Northeast, 1 run
Aldridge to Northeast, 0 runs
Aldridge to Northeast, 0 runs
Parkinson to Northeast, 1 run
Parkinson to Dawkins, 1 run
Parkinson to Dawkins, 4 runs
Parkinson to Dawkins, 0 runs
Parkinson to Dawkins, 2 runs
Parkinson to Northeast, 1 run
Aldridge to Northeast, 1 run
Aldridge to Dawkins, 1 run
Aldridge to Dawkins, 0 runs
Aldridge to Northeast, 3 runs
Aldridge to Northeast, 2 runs
Aldridge to Northeast, 4 runs
Parkinson to Dawkins, 0 runs
Parkinson to Dawkins, 0 runs
Parkinson to Northeast, 1 run
Parkinson to Dawkins, 1 run
Parkinson to Dawkins, 4 runs
Parkinson to Dawkins, 2 runs
Aldridge to Northeast, 2 runs
Aldridge to Northeast, 0 runs
Aldridge to Northeast, 0 runs
Aldridge to Northeast, 0 runs
Aldridge to Northeast, 2 runs
Aldridge to Northeast, 0 runs
Parkinson to Northeast, 1 run
Parkinson to Northeast, 0 runs
Parkinson to Northeast, 0 runs
Parkinson to Northeast, 0 runs
Parkinson to Northeast, 0 runs
Parkinson to Northeast, 2 runs
Aldridge to Dawkins, 0 runs
Aldridge to Dawkins, 0 runs
Aldridge to Dawkins, 0 runs
Aldridge to Dawkins, 0 runs
Aldridge to Northeast, 1 run
Aldridge to Northeast, 0 runs
Parkinson to Dawkins, 2 runs
Parkinson to Northeast, 1 run
Parkinson to Northeast, 0 runs
Parkinson to Northeast, 0 runs
Parkinson to Northeast, 0 runs
Parkinson to Dawkins, 1 run
Aldridge to Northeast, 0 runs
Aldridge to Northeast, 4 runs
Aldridge to Northeast, 0 runs
Aldridge to Northeast, 0 runs
Aldridge to Northeast, 0 runs
Aldridge to Dawkins, 1 run
Parkinson to Northeast, 0 runs
Parkinson to Northeast, 0 runs
Parkinson to Northeast, 0 runs
Parkinson to Dawkins, 1 run
Parkinson to Dawkins, 0 runs
Parkinson to Dawkins, 0 runs
Aldridge to Dawkins, 1 run
Aldridge to Dawkins, 0 runs
Aldridge to Dawkins, 0 runs
Aldridge to Dawkins, 0 runs
Aldridge to Northeast, bye
Aldridge to Northeast, 0 runs
Parkinson to Northeast, 1 run
Parkinson to Northeast, 0 runs
Parkinson to Northeast, 0 runs
Parkinson to Northeast, 0 runs
Parkinson to Northeast, 0 runs
Parkinson to Northeast, 0 runs
Aldridge to Dawkins, 0 runs
Aldridge to Dawkins, 0 runs
Aldridge to Dawkins, 0 runs
Aldridge to Dawkins, 2 runs
Aldridge to Dawkins, 0 runs
Aldridge to Dawkins, 0 runs
Parkinson to Dawkins, 1 run
Parkinson to Dawkins, 0 runs
Parkinson to Dawkins, 0 runs
Parkinson to Dawkins, 0 runs
Parkinson to Dawkins, 0 runs
Parkinson to Northeast, 1 run
Aldridge to Dawkins, 0 runs
Aldridge to Northeast, 1 run
Aldridge to Northeast, 0 runs
Aldridge to Northeast, 0 runs
Aldridge to Northeast, 0 runs
Aldridge to Northeast, 0 runs
Parkinson to Dawkins, 0 runs
Parkinson to Dawkins, 0 runs
Parkinson to Northeast, 1 run
Parkinson to Dawkins, 1 run
Parkinson to Northeast, 1 run
Parkinson to Dawkins, 1 run
Aldridge to Northeast, 0 runs
Aldridge to Northeast, 0 runs
Aldridge to Dawkins, 1 run
Aldridge to Northeast, 3 runs
Aldridge to Northeast, 0 runs
Aldridge to Northeast, 0 runs
Parkinson to Dawkins, 0 runs
Parkinson to Dawkins, 4 runs
Parkinson to Northeast, 1 run
Parkinson to Northeast, 0 runs
Parkinson to Northeast, 0 runs
Parkinson to Northeast, 0 runs
Aldridge to Dawkins, 0 runs
Aldridge to Dawkins, 4 runs
Aldridge to Dawkins, 0 runs
Aldridge to Dawkins, 0 runs
Aldridge to Dawkins, 0 runs
Aldridge to Dawkins, 4 runs
Parkinson to Northeast, 0 runs
Parkinson to Northeast, 4 runs
Parkinson to Northeast, 0 runs
Parkinson to Northeast, 0 runs
Parkinson to Northeast, 0 runs
Parkinson to Northeast, 0 runs
Stokes to Dawkins, 0 runs
Stokes to Dawkins, 0 runs
Stokes to Dawkins, 0 runs
Stokes to Northeast, 3 runs
Stokes to Northeast, 0 runs
Stokes to Dawkins, 1 run
Parkinson to Northeast, 0 runs
Parkinson to Dawkins, 1 run
Parkinson to Dawkins, 6 runs
Parkinson to Dawkins, 0 runs
Parkinson to Northeast, 1 run
Parkinson to Dawkins, 1 run
Stokes to Dawkins, 1 run
Stokes to Northeast, 1 run
Stokes to Dawkins, 1 run
Stokes to Dawkins, 2 no balls
Stokes to Dawkins, 0 runs
Stokes to Dawkins, 0 runs
Stokes to Dawkins, 0 runs
Parkinson to Dawkins, 1 run
Parkinson to Dawkins, 0 runs
Parkinson to Northeast, 1 run
Parkinson to Northeast, 0 runs
Parkinson to Northeast, 0 runs
Parkinson to Northeast, 0 runs
Stokes to Dawkins, 0 runs
Stokes to Northeast, 1 run
Stokes to Northeast, 0 runs
Stokes to Dawkins, 1 run
Stokes to Dawkins, 0 runs
Stokes to Dawkins, 0 runs
Parkinson to Northeast, 0 runs
Parkinson to Northeast, 0 runs
Parkinson to Northeast, 0 runs
Parkinson to Northeast, 0 runs
Parkinson to Northeast, 0 runs
Parkinson to Northeast, 0 runs
Stokes to Dawkins, 2 runs
Stokes to Dawkins, 0 runs
Stokes to Dawkins, 0 runs
Stokes to Northeast, 1 run
Stokes to Dawkins, 1 run
Stokes to Northeast, 1 run
Parkinson to Dawkins, 0 runs
Parkinson to Dawkins, 0 runs
Parkinson to Dawkins, 2 runs
Parkinson to Dawkins, 0 runs
Parkinson to Dawkins, 4 runs
Parkinson to Northeast, 1 run
Stokes to Dawkins, 0 runs
Stokes to Dawkins, 0 runs
Stokes to Dawkins, 2 no balls
Stokes to Dawkins, 0 runs
Stokes to Northeast, 1 run
Stokes to Northeast, 4 runs
Stokes to Northeast, 2 no balls
Stokes to Northeast, 0 runs
Parkinson to Dawkins, 0 runs
Parkinson to Dawkins, 0 runs
Parkinson to Dawkins, 4 runs
Parkinson to Northeast, 1 run
Parkinson to Northeast, 0 runs
Parkinson to Dawkins, 1 run
Stokes to Northeast, 0 runs
Stokes to Northeast, 0 runs
Stokes to Northeast, 0 runs
Stokes to Northeast, 0 runs
Stokes to Northeast, 0 runs
Stokes to Northeast, 0 runs
Potts to Dawkins, 0 runs
Potts to Dawkins, 0 runs
Potts to Dawkins, 0 runs
Potts to Dawkins, 0 runs
Potts to Dawkins, 0 runs
Potts to Dawkins, 0 runs
Raine to Dawkins, 1 run
Raine to Dawkins, 0 runs
Raine to Northeast, 1 run
Raine to Northeast, 0 runs
Raine to Dawkins, 1 run
Raine to Northeast, 1 run
Potts to Dawkins, 0 runs
Potts to Dawkins, 0 runs
Potts to Dawkins, 0 runs
Potts to Dawkins, 4 runs
Potts to Northeast, 1 run
Potts to Northeast, 0 runs
Raine to Dawkins, 0 runs
Raine to Northeast, 1 run
Raine to Northeast, 0 runs
Raine to Northeast, 0 runs
Raine to Northeast, 0 runs
Raine to Northeast, 0 runs
Potts to Dawkins, 2 leg byes
Potts to Northeast, 1 run
Potts to Northeast, 0 runs
Potts to Northeast, 0 runs
Potts to Dawkins, 1 run
Potts to Dawkins, 0 runs
Raine to Dawkins, 1 run
Raine to Northeast, 3 runs
Raine to Northeast, 0 runs
Raine to Northeast, 0 runs
Raine to Northeast, 0 runs
Raine to Northeast, 0 runs
Potts to Dawkins, 0 runs
Potts to Dawkins, 0 runs
Potts to Dawkins, 0 runs
Potts to Northeast, 1 run
Potts to Dawkins, 1 run
Potts to Dawkins, 0 runs
Raine to Northeast, 4 runs
Raine to Dawkins, 1 run
Raine to Dawkins, 0 runs
Raine to Dawkins, 0 runs
Raine to Dawkins, 0 runs
Raine to Dawkins, 0 runs
Potts to Northeast, 4 runs
Potts to Northeast, 5 wides
Potts to Northeast, 0 runs
Potts to Dawkins, 1 run
Potts to Dawkins, 2 runs
Potts to Dawkins, 0 runs
Potts to Dawkins, 0 runs
Raine to Northeast, 0 runs
Raine to Northeast, 0 runs
Raine to Northeast, 0 runs
Raine to Northeast, 0 runs
Raine to Northeast, 0 runs
Raine to Northeast, 0 runs
Potts to Northeast, 1 run
Potts to Dawkins, 1 run
Potts to Northeast, 1 run
Potts to Northeast, 0 runs
Potts to Northeast, 2 no balls + 2 runs
Potts to Dawkins, 1 run
Potts to Dawkins, 0 runs
Raine to Northeast, 4 runs
Raine to Northeast, 0 runs
Raine to Northeast, 0 runs
Raine to Northeast, 0 runs
Raine to Northeast, 0 runs
Raine to Northeast, 0 runs
Parkinson to Dawkins, 0 runs
Parkinson to Dawkins, 0 runs
Parkinson to Dawkins, 0 runs
Parkinson to Dawkins, 0 runs
Parkinson to Northeast, 1 run
Parkinson to Northeast, 0 runs
Aldridge to Dawkins, 0 runs
Aldridge to Dawkins, 4 runs
Aldridge to Dawkins, 0 runs
Aldridge to Northeast, 1 run
Aldridge to Northeast, 0 runs
Aldridge to Northeast, 0 runs
Parkinson to Dawkins, 0 runs
Parkinson to Northeast, 1 run
Parkinson to Northeast, 0 runs
Parkinson to Northeast, 0 runs
Parkinson to Northeast, 0 runs
Parkinson to Dawkins, 1 run
Aldridge to Northeast, 0 runs
Aldridge to Dawkins, 1 run
Aldridge to Dawkins, 0 runs
Aldridge to Northeast, 1 run
Aldridge to Dawkins, 3 runs
Aldridge to Northeast, 3 runs
Parkinson to Dawkins, 0 runs
Parkinson to Northeast, 1 run
Parkinson to Northeast, 0 runs
Parkinson to Northeast, 0 runs
Parkinson to Dawkins, 1 run
Parkinson to Dawkins, 0 runs
Aldridge to Northeast, 4 runs
Aldridge to Northeast, 0 runs
Aldridge to Northeast, 0 runs
Aldridge to Dawkins, 1 run
Aldridge to Dawkins, 0 runs
Aldridge to Dawkins, 4 runs
Parkinson to Northeast, 0 runs
Parkinson to Dawkins, 1 run
Parkinson to Dawkins, 0 runs
Parkinson to Dawkins, 0 runs
Parkinson to Dawkins, 0 runs
Parkinson to Dawkins, 0 runs
Aldridge to Northeast, 4 runs
Aldridge to Northeast, 0 runs
Aldridge to Dawkins, 1 run
Aldridge to Dawkins, 0 runs
Aldridge to Dawkins, 4 runs
Aldridge to Dawkins, 0 runs
Raine to Northeast, 0 runs
Raine to Dawkins, 3 runs
Raine to Dawkins, 0 runs
Raine to Dawkins, 0 runs
Raine to Dawkins, 0 runs
Raine to Dawkins, 0 runs
Aldridge to Northeast, 0 runs
Aldridge to Northeast, 0 runs
Aldridge to Dawkins, leg bye
Aldridge to Dawkins, 0 runs
Aldridge to Dawkins, 0 runs
Aldridge to Northeast, 1 run
Raine to Dawkins, 0 runs
Raine to Dawkins, 0 runs
Raine to Dawkins, 0 runs
Raine to Dawkins, 0 runs
Raine to Dawkins, 4 runs
Raine to Dawkins, 0 runs
Aldridge to Dawkins, 1 run
Aldridge to Dawkins, 0 runs
Aldridge to Dawkins, 0 runs
Aldridge to Dawkins, 0 runs
Aldridge to Northeast, 1 run
Aldridge to Northeast, 0 runs
Raine to Dawkins, 0 runs
Raine to Dawkins, 0 runs
Raine to Dawkins, 0 runs
Raine to Dawkins, 0 runs
Raine to Dawkins, 2 runs
Raine to Northeast, 3 runs
Stokes to Northeast, 1 run
Stokes to Northeast, 0 runs
Stokes to Crawley, appeal, wicket (caught - Crawley)
Stokes to Crawley, 0 runs
Stokes to Crawley, 0 runs
Stokes to Crawley, 4 runs
Raine to Dawkins, 0 runs
Raine to Dawkins, 0 runs
Raine to Crawley, 1 run
Raine to Crawley, 0 runs
Raine to Crawley, 0 runs
Raine to Crawley, 0 runs
Stokes to Dawkins, 0 runs
Stokes to Dawkins, 0 runs
Stokes to Dawkins, 4 runs
Stokes to Dawkins, 0 runs
Stokes to Crawley, 1 run
Stokes to Crawley, 4 runs
Potts to Dawkins, 0 runs
Potts to Dawkins, 0 runs
Potts to Dawkins, 0 runs
Potts to Dawkins, 0 runs
Potts to Dawkins, 0 runs
Potts to Crawley, 1 run
Stokes to Dawkins, 0 runs
Stokes to Dawkins, 2 runs
Stokes to Crawley, 1 run
Stokes to Crawley, 0 runs
Stokes to Crawley, 0 runs
Stokes to Crawley, 0 runs
Potts to Dawkins, 0 runs
Potts to Dawkins, 0 runs
Potts to Dawkins, 0 runs
Potts to Dawkins, 0 runs
Potts to Dawkins, 0 runs
Potts to Dawkins, 0 runs
Stokes to Dawkins, 3 runs
Stokes to Dawkins, 0 runs
Stokes to Crawley, 1 run
Stokes to Crawley, 0 runs
Stokes to Crawley, 0 runs
Stokes to Crawley, 0 runs
Potts to Dawkins, 0 runs
Potts to Dawkins, 0 runs
Potts to Dawkins, 4 runs
Potts to Dawkins, 0 runs
Potts to Dawkins, 0 runs
Potts to Dawkins, 0 runs
Stokes to Crawley, 0 runs
Stokes to Crawley, 4 leg byes
Stokes to Crawley, 0 runs
Stokes to Crawley, 0 runs
Stokes to Crawley, 0 runs
Stokes to Crawley, 0 runs
Potts to Dawkins, 0 runs
Potts to Dawkins, 0 runs
Potts to Dawkins, 0 runs
Potts to Dawkins, 0 runs
Potts to Dawkins, 0 runs
Potts to Dawkins, 0 runs
Raine to Crawley, 0 runs
Raine to Crawley, 0 runs
Raine to Dawkins, bye
Raine to Crawley, leg bye
Raine to Crawley, 0 runs
Raine to Crawley, 0 runs
Potts to Dawkins, 0 runs
Potts to Dawkins, 0 runs
Potts to Dawkins, 0 runs
Potts to Crawley, 1 run
Potts to Crawley, 4 runs
Potts to Crawley, 0 runs
Raine to Dawkins, 2 runs
Raine to Dawkins, 0 runs
Raine to Dawkins, 0 runs
Raine to Dawkins, 2 runs
Raine to Dawkins, 0 runs
Raine to Dawkins, 2 runs
Potts to Crawley, 0 runs
Potts to Crawley, 0 runs
Potts to Crawley, 0 runs
Potts to Crawley, 0 runs
Potts to Crawley, 4 runs
Potts to Crawley, 0 runs
Raine to Dawkins, 0 runs
Raine to Dawkins, 0 runs
Raine to Dawkins, 0 runs
Raine to Dawkins, 0 runs
Raine to Dawkins, 0 runs
Raine to Dawkins, 4 runs
Potts to Crawley, 0 runs
Potts to Dawkins, 1 run
Potts to Dawkins, 0 runs
Potts to Dawkins, 0 runs
Potts to Dawkins, 0 runs
Potts to Dawkins, 0 runs
Raine to Crawley, 0 runs
Raine to Crawley, 0 runs
Raine to Crawley, 4 runs
Raine to Crawley, 0 runs
Raine to Crawley, 4 runs
Raine to Dawkins, 1 run