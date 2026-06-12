H2h Leicestershire vs Essex First class County Championship 12.06.2026

First class

LEI
LEI
ESS
ESS

(75 ov.) 342/5

Leicestershire vs Essex

First class, County Championship

ESSEssex

(3 ov.) 10/1

LEILeicestershire

333

List a, One-Day Cup

LEILeicestershire

261

ESSEssex

321