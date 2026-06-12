Squads Leicestershire vs Essex First class County Championship 12.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Patel Rishi
batsman
Walter Paul Ian
all rounder
Gumbs Sheridon
batsman
Elgar Dean
batsman
Ahmed Rehan
all rounder
Westley Tom
all rounder
Kelly Nicholas Frederick
batsman
Cox Jordan
wicket keeper
Hill Lewis
wicket keeper
Critchley Matt
all rounder
Evison Joey
all rounder
Allison Charles
batsman
Cox Ben
wicket keeper
Thain Noah Robin Mostyn
all rounder
Green Ben
all rounder
Harmer Simon
bowler
Scriven Tom
all rounder
Snater Shane
bowler
Davey Josh
all rounder
Porter Jamie
bowler
Green Alex M
no information yet
Bennett Charlie Edward
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Budinger SG
batsman
Akhter Zaman
all rounder
Eskinazi Stevie
batsman
Benkenstein Luc
batsman
Helm Tom
bowler
Cook Sam
bowler
Holland Ian
all rounder
Das Robin
batsman
Hull Josh
bowler
Fernandes Simon Maurice L
no information yet
Mike Ben
all rounder
Jones Mackenzie
all rounder
Patel Ajaz
bowler
Killeen Mitchell Jack
all rounder
Singh Yadvinder
no information yet
Mulder Wiaan
all rounder
Tattersall Jonathan
wicket keeper
Pepper Michael
wicket keeper
Trevaskis Liam
bowler
Turner Ashton
batsman
Weatherald Jake
batsman
Wood Sam
no information yet