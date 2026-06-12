Squads Leicestershire vs Essex First class County Championship 12.06.2026

First class

LEI
LEI
ESS
ESS

(75 ov.) 342/5

Playing

LEI
LEI
ESS
ESS
First TeamSecond Team
Walter Paul Ian

all rounder

Elgar Dean

batsman

Ahmed Rehan

all rounder

Westley Tom

all rounder

Cox Jordan

wicket keeper

Hill Lewis

wicket keeper

Critchley Matt

all rounder

Evison Joey

all rounder

Cox Ben

wicket keeper

Green Ben

all rounder

Scriven Tom

all rounder

Davey Josh

all rounder

Green Alex M

no information yet

Bennett Charlie Edward

no information yet

Bench

LEI
LEI
ESS
ESS
First TeamSecond Team
Akhter Zaman

all rounder

Helm Tom

bowler

Cook Sam

bowler

Holland Ian

all rounder

Das Robin

batsman

Hull Josh

bowler

Fernandes Simon Maurice L

no information yet

Mike Ben

all rounder

Jones Mackenzie

all rounder

Singh Yadvinder

no information yet

Mulder Wiaan

all rounder

Tattersall Jonathan

wicket keeper

Pepper Michael

wicket keeper

Wood Sam

no information yet