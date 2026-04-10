H2h Somerset vs Essex First class County Championship 20.08.2026

First class

SOM
SOM
ESS
ESS
Somerset vs Essex

First class, County Championship

ESSEssex

149

SOMSomerset

(43 ov.) 179/5

First class, County Championship

ESSEssex

SOMSomerset

T20, T20 Blast

SOMSomerset

225

ESSEssex

130
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