Squads Somerset vs Essex First class County Championship 20.08.2026

First class

SOM
SOM
ESS
ESS

Playing

SOM
SOM
ESS
ESS
First TeamSecond Team
Abell Tom

batsman

Akhter Zaman

all rounder

Ball Jake

bowler

Banton Tom

batsman

Bennett Charlie Edward

no information yet

Gregory Lewis

all rounder

Cook Sam

bowler

Cox Jordan

wicket keeper

Critchley Matt

all rounder

Das Robin

batsman

Elgar Dean

batsman

Fernandes Simon Maurice L

no information yet

Jones Mackenzie

all rounder

Rew James

wicket keeper

Mulder Wiaan

all rounder

Rew Thomas

no information yet

Pepper Michael

wicket keeper

Roberts Kian

no information yet

Sams Daniel

all rounder

Shaw Josh

bowler

Smeed Will

batsman

Walter Paul Ian

all rounder

Theedom James

no information yet

Westley Tom

all rounder

Thomas Joshua F

all rounder

Vaughan Archie M

no information yet

Bench

SOM
SOM
ESS
ESS

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet