Squads Somerset vs Essex First class County Championship 20.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Abell Tom
batsman
Akhter Zaman
all rounder
Ball Jake
bowler
Allison Charles
batsman
Banton Tom
batsman
Benkenstein Luc
batsman
Goldsworthy Lewis
all rounder
Bennett Charlie Edward
no information yet
Gregory Lewis
all rounder
Cook Sam
bowler
Hill Finley James
all rounder
Cox Jordan
wicket keeper
Kohler-Cadmore Tom
batsman
Critchley Matt
all rounder
Lammonby Tom
batsman
Das Robin
batsman
Leach Jack
bowler
Elgar Dean
batsman
Meredith Riley
bowler
Fernandes Simon Maurice L
no information yet
Harmer Simon
bowler
Overton Craig
bowler
Jones Mackenzie
all rounder
Pretorius Migael
bowler
Killeen Mitchell Jack
all rounder
Rew James
wicket keeper
Mulder Wiaan
all rounder
Rew Thomas
no information yet
Pepper Michael
wicket keeper
Roberts Kian
no information yet
Porter Jamie
bowler
Sams Daniel
all rounder
Snater Shane
bowler
Shaw Josh
bowler
Thain Noah Robin Mostyn
all rounder
Smeed Will
batsman
Walter Paul Ian
all rounder
Theedom James
no information yet
Westley Tom
all rounder
Thomas Joshua F
all rounder
Vaughan Archie M
no information yet
Match has not started yet