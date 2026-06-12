H2h Sussex vs Glamorgan First class County Championship 12.06.2026

First class

SUS
SUS

(44 ov.) 136/2

GLA
GLA

155

Sussex vs Glamorgan

T20, T20 Blast

GLAGlamorgan

172

SUSSussex

199

T20, T20 Blast

SUSSussex

195

GLAGlamorgan

117