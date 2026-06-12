Highlights Sussex vs Glamorgan First class County Championship 12.06.2026
Hadley to Hughes, 0 runs
Hadley to Hughes, 0 runs
Hadley to Leaning, 1 run
Hadley to Leaning, 0 runs
Hadley to Leaning, 2 runs
Hadley to Leaning, 0 runs
Norton to Leaning, 1 run
Norton to Leaning, 2 no balls
Norton to Hughes, 1 run
Norton to Hughes, 0 runs
Norton to Hughes, 0 runs
Norton to Hughes, 0 runs
Norton to Hughes, 0 runs
Hadley to Leaning, 0 runs
Hadley to Leaning, 0 runs
Hadley to Leaning, 4 runs
Hadley to Leaning, 0 runs
Hadley to Hughes, 1 run
Hadley to Hughes, 0 runs
Norton to Leaning, 0 runs
Norton to Leaning, 4 runs
Norton to Leaning, 0 runs
Norton to Leaning, 0 runs
Norton to Hughes, 1 run
Norton to Hughes, 0 runs
Hadley to Leaning, 0 runs
Hadley to Leaning, 0 runs
Hadley to Leaning, 0 runs
Hadley to Leaning, 0 runs
Hadley to Leaning, 0 runs
Hadley to Hughes, 1 run
van der Gugten to Leaning, 0 runs
van der Gugten to Leaning, 0 runs
van der Gugten to Leaning, 0 runs
van der Gugten to Leaning, 0 runs
van der Gugten to Leaning, 0 runs
van der Gugten to Leaning, 0 runs
Kellaway to Hughes, 0 runs
Kellaway to Hughes, 0 runs
Kellaway to Leaning, 1 run
Kellaway to Leaning, 0 runs
Kellaway to Hughes, 1 run
Kellaway to Leaning, 1 run
van der Gugten to Hughes, 0 runs
van der Gugten to Hughes, 0 runs
van der Gugten to Hughes, 0 runs
van der Gugten to Hughes, 0 runs
van der Gugten to Hughes, 0 runs
van der Gugten to Hughes, 0 runs
Kellaway to Leaning, 0 runs
Kellaway to Leaning, 0 runs
Kellaway to Leaning, 0 runs
Kellaway to Hughes, 1 run
Kellaway to Hughes, 0 runs
Kellaway to Hughes, 0 runs
van der Gugten to Leaning, 0 runs
van der Gugten to Leaning, 0 runs
Leaning defends for a pair of runs.
van der Gugten to Leaning, 0 runs
van der Gugten to Leaning, 0 runs
van der Gugten to Leaning, 0 runs
Kellaway to Hughes, 0 runs
Kellaway to Hughes, 0 runs
Kellaway to Hughes, 0 runs
Kellaway to Hughes, 0 runs
Kellaway to Hughes, 0 runs
Kellaway to Hughes, 0 runs
van der Gugten to Leaning, 0 runs
van der Gugten to Leaning, 0 runs
van der Gugten to Leaning, 0 runs
van der Gugten to Leaning, 0 runs
van der Gugten to Leaning, 0 runs
van der Gugten to Leaning, 0 runs
Kellaway to Hughes, 0 runs
Kellaway to Hughes, 0 runs
Kellaway to Hughes, 0 runs
Kellaway to Hughes, 0 runs
Kellaway to Leaning, 1 run
Kellaway to Leaning, 0 runs
van der Gugten to Leaning, 1 run
van der Gugten to Leaning, 0 runs
van der Gugten to Leaning, 0 runs
van der Gugten to Leaning, 0 runs
van der Gugten to Hughes, 1 run
van der Gugten to Hughes, 0 runs
Kellaway to Leaning, 0 runs
Kellaway to Leaning, 0 runs
Kellaway to Leaning, 0 runs
Kellaway to Leaning, 0 runs
Kellaway to Hughes, 1 run
Kellaway to Hughes, 0 runs
van der Gugten to Leaning, 0 runs
van der Gugten to Leaning, 0 runs
van der Gugten to Alsop, appeal, wicket (caught - Alsop)
van der Gugten to Alsop, 0 runs
van der Gugten to Alsop, 0 runs
van der Gugten to Alsop, 0 runs
Kellaway to Hughes, 0 runs
Kellaway to Hughes, 0 runs
Kellaway to Hughes, 0 runs
Kellaway to Alsop, 1 run
Kellaway to Hughes, 1 run
Kellaway to Hughes, 0 runs
Norton to Alsop, 0 runs
Norton to Alsop, 0 runs
Norton to Alsop, 0 runs
Norton to Alsop, 0 runs
Norton to Alsop, 0 runs
Norton to Hughes, 1 run
Kellaway to Alsop, 0 runs
Kellaway to Alsop, 0 runs
Kellaway to Alsop, 0 runs
Kellaway to Alsop, 0 runs
Kellaway to Alsop, 0 runs
Kellaway to Alsop, 0 runs
Norton to Alsop, 3 runs
Norton to Alsop, 0 runs
Norton to Alsop, 4 runs
Norton to Alsop, 0 runs
Norton to Alsop, 0 runs
Norton to Hughes, 1 run
Kellaway to Alsop, 0 runs
Kellaway to Alsop, 0 runs
Kellaway to Alsop, 0 runs
Kellaway to Alsop, 0 runs
Kellaway to Alsop, 0 runs
Kellaway to Alsop, 0 runs
Norton to Hughes, 0 runs
Norton to Hughes, 0 runs
Norton to Hughes, 0 runs
Norton to Hughes, 0 runs
Norton to Alsop, 1 run
Norton to Alsop, 0 runs
Norton to Alsop, 2 no balls
Kellaway to Hughes, 0 runs
Kellaway to Alsop, 1 run
Kellaway to Alsop, 0 runs
Kellaway to Hughes, 1 run
Kellaway to Hughes, 0 runs
Kellaway to Hughes, 0 runs
appeal, wicket (caught - Haines)
Norton to Haines, 0 runs
Norton to Haines, 0 runs
Norton to Haines, 0 runs
Norton to Haines, 0 runs
Norton to Haines, 0 runs
Kellaway to Hughes, 0 runs
Kellaway to Hughes, 0 runs
Kellaway to Haines, 1 run
Kellaway to Haines, 0 runs
Kellaway to Hughes, 1 run
Kellaway to Hughes, 0 runs
Hadley to Hughes, bye
Hadley to Hughes, 0 runs
Hadley to Haines, 1 run
Hadley to Haines, 0 runs
Hadley to Haines, 0 runs
Hadley to Haines, 0 runs
Kellaway to Haines, 1 run
Kellaway to Haines, 0 runs
Kellaway to Hughes, 1 run
Kellaway to Hughes, 0 runs
Kellaway to Hughes, 0 runs
Kellaway to Haines, 1 run
Hadley to Hughes, 0 runs
Hadley to Hughes, 4 runs
Hadley to Hughes, 0 runs
Hadley to Hughes, 0 runs
Hadley to Hughes, 0 runs
Zain-ul-Hassan to Haines, 4 runs
Haines defends for a pair of runs.
Zain-ul-Hassan to Haines, 0 runs
Zain-ul-Hassan to Haines, 0 runs
Zain-ul-Hassan to Haines, 0 runs
Zain-ul-Hassan to Haines, 0 runs
Hadley to Hughes, 0 runs
Hadley to Hughes, 0 runs
Hadley to Hughes, wide
Hadley to Hughes, 4 runs
Hadley to Hughes, 0 runs
Hadley to Hughes, 4 runs
Hadley to Hughes, 0 runs
Zain-ul-Hassan to Haines, 0 runs
no ball
Zain-ul-Hassan to Haines, 0 runs
Zain-ul-Hassan to Haines, 0 runs
Zain-ul-Hassan to Haines, 0 runs
Zain-ul-Hassan to Haines, 0 runs
Zain-ul-Hassan to Haines, 0 runs
Hadley to Haines, 1 run
Hadley to Haines, 4 runs
Hadley to Haines, 0 runs
Hadley to Haines, 0 runs
Hadley to Haines, 0 runs
Hadley to Haines, 2 runs
Zain-ul-Hassan to Hughes, 0 runs
Zain-ul-Hassan to Hughes, 0 runs
Zain-ul-Hassan to Hughes, 0 runs
Zain-ul-Hassan to Hughes, 0 runs
Zain-ul-Hassan to Hughes, 0 runs
Zain-ul-Hassan to Hughes, 4 runs
van der Gugten to Haines, 2 runs
van der Gugten to Haines, 0 runs
van der Gugten to Haines, 0 runs
van der Gugten to Haines, 0 runs
van der Gugten to Haines, 0 runs
van der Gugten to Haines, 0 runs
Zain-ul-Hassan to Hughes, 0 runs
Zain-ul-Hassan to Hughes, 0 runs
Zain-ul-Hassan to Hughes, 0 runs
Zain-ul-Hassan to Hughes, 4 runs
Zain-ul-Hassan to Hughes, 4 runs
Zain-ul-Hassan to Hughes, 0 runs
van der Gugten to Haines, 4 runs
van der Gugten to Haines, 0 runs
van der Gugten to Haines, 0 runs
van der Gugten to Haines, 0 runs
van der Gugten to Haines, 0 runs
van der Gugten to Haines, 4 runs
Norton to Haines, 1 run
Norton to Haines, 0 runs
Norton to Haines, 4 runs
Norton to Haines, 2 runs
Norton to Hughes, 1 run
Norton to Hughes, 0 runs
van der Gugten to Haines, 0 runs
van der Gugten to Haines, 0 runs
van der Gugten to Haines, 0 runs
van der Gugten to Haines, 0 runs
van der Gugten to Hughes, 1 run
van der Gugten to Hughes, 4 leg byes
Norton to Haines, 0 runs
Norton to Haines, 0 runs
Norton to Haines, 0 runs
Norton to Haines, 0 runs
Norton to Haines, 0 runs
Norton to Haines, 0 runs
van der Gugten to Hughes, 2 runs
van der Gugten to Hughes, 0 runs
van der Gugten to Hughes, 4 runs
van der Gugten to Hughes, 0 runs
van der Gugten to Hughes, 0 runs
van der Gugten to Hughes, 0 runs
Norton to Haines, 4 runs
Norton to Haines, 0 runs
Norton to Haines, 0 runs
Norton to Haines, 0 runs
Norton to Haines, 0 runs
Norton to Haines, 4 runs
van der Gugten to Hughes, 0 runs
van der Gugten to Hughes, 0 runs
van der Gugten to Hughes, 0 runs
van der Gugten to Hughes, 0 runs
van der Gugten to Hughes, 0 runs
van der Gugten to Hughes, 0 runs
Norton to Haines, 4 runs
Norton to Haines, 0 runs
Norton to Haines, 2 runs
Norton to Haines, 0 runs
Norton to Haines, 0 runs
Norton to Hughes, 1 run
van der Gugten to Haines, 0 runs
van der Gugten to Haines, 0 runs
van der Gugten to Haines, 0 runs
van der Gugten to Hughes, 1 run
van der Gugten to Hughes, 0 runs
van der Gugten to Hughes, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Hadley, appeal, wicket (caught - Hadley)
Unadkat, Jaydev to Hadley, 0 runs
Crocombe to Cooke, 0 runs
Crocombe to Cooke, 0 runs
Crocombe to Cooke, 0 runs
Crocombe to Cooke, 6 runs
Crocombe to Cooke, 0 runs
Crocombe to Cooke, 0 runs
Price to Hadley, 0 runs
Price to Hadley, 0 runs
Price to Hadley, 0 runs
Price to Hadley, 0 runs
Price to Cooke, 1 run
Price to Cooke, 0 runs
Crocombe to Hadley, 0 runs
Crocombe to Hadley, 0 runs
Crocombe to Hadley, 0 runs
Crocombe to Hadley, 0 runs
Crocombe to Hadley, 0 runs
Crocombe to Hadley, 0 runs
Price to Hadley, 1 run
Price to Hadley, 0 runs
Price to Hadley, 0 runs
Price to Hadley, 0 runs
Price to Hadley, 0 runs
Price to Hadley, 0 runs
Haines to Cooke, 0 runs
Haines to Hadley, 1 run
Haines to Hadley, 0 runs
Haines to Hadley, 2 runs
Haines to Hadley, 0 runs
Haines to Hadley, 0 runs
Price to Hadley, 1 run
Price to Hadley, 0 runs
Price to Hadley, 0 runs
Price to Hadley, 0 runs
Price to Hadley, 0 runs
Price to Hadley, 0 runs
Haines to Hadley, 1 run
Haines to Hadley, 0 runs
appeal, wicket (caught - Norton)
Haines to Norton, 0 runs
Haines to Norton, 0 runs
Haines to Norton, 0 runs
Price to Norton, 1 run
Price to Norton, 0 runs
Price to Norton, 0 runs
Price to Cooke, 1 run
Price to Cooke, 0 runs
Price to Cooke, 0 runs
Haines to Norton, 0 runs
Haines to Norton, 0 runs
Haines to Norton, 0 runs
OUT! Caught. Crane plays a defensive stroke. SUSSEX appeal for a catch. Both umpires get together and decide to call for an umpire review. The decision is overturned, and Crane is given out.
Haines to Crane, 0 runs
Haines to Crane, 0 runs
Hunt to Crane, 1 run
Hunt to Crane, 2 no balls
Hunt to Crane, 2 runs
Hunt to Crane, 0 runs
Hunt to Crane, 0 runs
Hunt to Crane, 0 runs
Hunt to Cooke, 2 no balls + 1 run
Hunt to Cooke, 0 runs
Haines to Crane, 0 runs
Haines to Cooke, 1 run
Haines to Cooke, 0 runs
Haines to Crane, 1 run
Haines to Crane, 0 runs
Haines to Cooke, 1 run
Hunt to Crane, 0 runs
Hunt to Crane, 4 runs
Hunt to Crane, 0 runs
Hunt to Cooke, 1 run
Hunt to Cooke, 0 runs
Hunt to Cooke, 2 no balls + 4 runs
Unadkat, Jaydev to Crane, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Crane, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Crane, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Cooke, 1 run
Unadkat, Jaydev to Cooke, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Cooke, 0 runs
Crocombe to Crane, 0 runs
Crocombe to Crane, 0 runs
Crocombe to Crane, 0 runs
Crocombe to Crane, 4 runs
Crocombe to Crane, 4 runs
Crocombe to Crane, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Cooke, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Crane, 1 run
Unadkat, Jaydev to Crane, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Crane, 0 runs
Unadkat, Jaydev to van der Gugten, appeal, wicket (caught - van der Gugten)
Unadkat, Jaydev to Cooke, 1 run
Crocombe to van der Gugten, 0 runs
Crocombe to Cooke, 1 run
Crocombe to Cooke, 0 runs
Crocombe to Cooke, 0 runs
Crocombe to Cooke, 0 runs
Crocombe to Cooke, 0 runs
Unadkat, Jaydev to van der Gugten, 0 runs
Unadkat, Jaydev to van der Gugten, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Dickson, appeal, wicket (caught - Dickson)
Unadkat, Jaydev to Dickson, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Dickson, 0 runs
Crocombe to Cooke, 0 runs
Crocombe to Cooke, 0 runs
Crocombe to Dickson, 1 run
Crocombe to Dickson, 0 runs
Crocombe to Dickson, 0 runs
Crocombe to Dickson, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Cooke, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Cooke, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Cooke, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Cooke, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Cooke, 4 runs
Unadkat, Jaydev to Cooke, 0 runs
Crocombe to Dickson, 0 runs
Crocombe to Dickson, 0 runs
Crocombe to Cooke, leg bye
Crocombe to Cooke, 4 runs
Crocombe to Cooke, 0 runs
Crocombe to Cooke, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Cooke, 1 run
Unadkat, Jaydev to Cooke, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Cooke, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Cooke, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Cooke, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Cooke, 0 runs
Crocombe to Cooke, 1 run
Crocombe to Cooke, 0 runs
Crocombe to Cooke, 0 runs
Crocombe to Kellaway, appeal, wicket (caught - Kellaway)
Crocombe to Kellaway, 0 runs
Crocombe to Kellaway, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Dickson, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Dickson, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Dickson, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Dickson, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Dickson, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Dickson, 0 runs
Crocombe to Dickson, 1 run
Crocombe to Dickson, 0 runs
Crocombe to Kellaway, 1 run
Crocombe to Kellaway, 0 runs
Crocombe to Dickson, 1 run
Crocombe to Dickson, 0 runs
Haines to Kellaway, 0 runs
Haines to Dickson, 1 run
Haines to Dickson, 0 runs
Haines to Dickson, 0 runs
Haines to Dickson, 0 runs
Haines to Dickson, 0 runs
Price to Dickson, 1 run
Price to Dickson, 0 runs
Price to Dickson, 0 runs
Price to Kellaway, 1 run
Price to Dickson, 1 run
Price to Dickson, 0 runs
Haines to Dickson, 3 runs
Haines to Dickson, 0 runs
Haines to Dickson, 0 runs
Haines to Dickson, 0 runs
Haines to Dickson, 0 runs
Haines to Kellaway, 1 run
Price to Dickson, 0 runs
Price to Dickson, 0 runs
Price to Dickson, 0 runs
Price to Dickson, 4 runs
Price to Dickson, 0 runs
Price to Dickson, 4 runs
Hunt to Dickson, 1 run
Hunt to Dickson, 0 runs
Hunt to Kellaway, 1 run
Hunt to Dickson, 1 run
Hunt to Dickson, 0 runs
Hunt to Dickson, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Kellaway, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Kellaway, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Kellaway, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Kellaway, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Kellaway, 0 runs
Dickson defends for one run.
Hunt to Dickson, 0 runs
Hunt to Kellaway, 0 runs
0 runs
0 runs
FOUR! Kellaway plays a defensive stroke for four runs.
Dickson plays a defensive stroke for a run.
Unadkat, Jaydev to Kellaway, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Kellaway, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Kellaway, 0 runs
Dickson defends for two runs.
0 runs
Unadkat, Jaydev to Kellaway, 0 runs
Hunt to Kellaway, 1 run
Hunt to Dickson, 1 run
Hunt to Dickson, 0 runs
Hunt to Dickson, 0 runs
Hunt to Dickson, 0 runs
Hunt to Dickson, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Kellaway, 4 runs
Unadkat, Jaydev to Kellaway, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Kellaway, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Kellaway, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Kellaway, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Kellaway, 0 runs
Price to Dickson, 4 runs
Price to Dickson, 0 runs
Price to Dickson, 4 runs
Price to Dickson, 0 runs
Price to Dickson, 0 runs
Price to Dickson, 0 runs
Crocombe to Dickson, 1 run
Crocombe to Dickson, 0 runs
Crocombe to Dickson, 0 runs
Crocombe to Kellaway, 1 run
Crocombe to Kellaway, 2 runs
Crocombe to Kellaway, 0 runs
Price to Dickson, 0 runs
Price to Dickson, 0 runs
Price to Dickson, 0 runs
Price to Dickson, 0 runs
Price to Dickson, 0 runs
Price to Kellaway, 3 runs
Crocombe to Dickson, 0 runs
Crocombe to Dickson, 0 runs
Crocombe to Ingram, appeal, wicket (caught - Ingram)
Crocombe to Ingram, 0 runs
Crocombe to Ingram, 0 runs
Crocombe to Kellaway, 1 run
Price to Ingram, 0 runs
Price to Carlson, appeal, wicket (caught - Carlson)
Price to Carlson, 2 runs
Price to Carlson, 4 runs
Price to Carlson, 0 runs
Price to Carlson, 0 runs
Crocombe to Kellaway, 0 runs
Crocombe to Kellaway, 0 runs
Crocombe to Kellaway, 0 runs
Crocombe to Kellaway, 0 runs
Crocombe to Kellaway, 4 runs
Crocombe to Kellaway, 0 runs
Price to Carlson, 0 runs
Price to Kellaway, 1 run
Price to Kellaway, 0 runs
Price to Kellaway, 0 runs
Price to Kellaway, 0 runs
Price to Kellaway, 0 runs
Crocombe to Carlson, 4 runs
Crocombe to Carlson, 0 runs
Crocombe to Carlson, 4 runs
Crocombe to Carlson, 0 runs
Crocombe to Carlson, 0 runs
Crocombe to Carlson, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Kellaway, 4 runs
Unadkat, Jaydev to Kellaway, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Kellaway, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Kellaway, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Kellaway, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Kellaway, 0 runs
Hunt to Carlson, 0 runs
Hunt to Carlson, 0 runs
Hunt to Kellaway, 1 run
Hunt to Kellaway, 0 runs
Kellaway plays a defensive stroke for 4 leg byes.
Hunt to Kellaway, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Carlson, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Carlson, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Carlson, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Kellaway, leg bye
Unadkat, Jaydev to Kellaway, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Kellaway, 0 runs
Hunt to Carlson, 0 runs
Hunt to Kellaway, 1 run
Hunt to Kellaway, 0 runs
Hunt to Carlson, 1 run
Hunt to Carlson, 0 runs
Hunt to Carlson, 0 runs
Unadkat, Jaydev to AM Tribe, appeal, wicket (caught - AM Tribe)
Unadkat, Jaydev to AM Tribe, 0 runs
Unadkat, Jaydev to AM Tribe, 0 runs
Unadkat, Jaydev to AM Tribe, 4 runs
Unadkat, Jaydev to AM Tribe, 0 runs
Unadkat, Jaydev to AM Tribe, 0 runs
Hunt to Carlson, 0 runs
Hunt to Carlson, 0 runs
Hunt to AM Tribe, 1 run
Hunt to AM Tribe, 0 runs
Hunt to AM Tribe, 0 runs
Hunt to AM Tribe, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Carlson, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Carlson, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Carlson, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Carlson, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Carlson, 0 runs
Unadkat, Jaydev to AM Tribe, 1 run
Hunt to Carlson, 0 runs
Hunt to Carlson, 0 runs
Hunt to Carlson, 0 runs
Hunt to Carlson, 0 runs
Hunt to Carlson, 0 runs
Hunt to Zain-ul-Hassan, appeal, wicket (caught - Zain-ul-Hassan)
Unadkat, Jaydev to Zain-ul-Hassan, 1 run
Unadkat, Jaydev to Zain-ul-Hassan, 4 runs
Unadkat, Jaydev to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Unadkat, Jaydev to Zain-ul-Hassan, 0 runs