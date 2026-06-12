Highlights Sussex vs Glamorgan First class County Championship 12.06.2026

First class

SUS
SUS

(44 ov.) 136/2

GLA
GLA

155

43.6
.

Hadley to Hughes, 0 runs

43.5
.

Hadley to Hughes, 0 runs

43.4
1

Hadley to Leaning, 1 run

43.3
.

Hadley to Leaning, 0 runs

43.2
2

Hadley to Leaning, 2 runs

43.1
.

Hadley to Leaning, 0 runs

42.6
1

Norton to Leaning, 1 run

42.6
2

Norton to Leaning, 2 no balls

42.5
1

Norton to Hughes, 1 run

42.4
.

Norton to Hughes, 0 runs

42.3
.

Norton to Hughes, 0 runs

42.2
.

Norton to Hughes, 0 runs

42.1
.

Norton to Hughes, 0 runs

41.6
.

Hadley to Leaning, 0 runs

41.5
.

Hadley to Leaning, 0 runs

41.4
4

Hadley to Leaning, 4 runs

41.3
.

Hadley to Leaning, 0 runs

41.2
1

Hadley to Hughes, 1 run

41.1
.

Hadley to Hughes, 0 runs

40.6
.

Norton to Leaning, 0 runs

40.5
4

Norton to Leaning, 4 runs

40.4
.

Norton to Leaning, 0 runs

40.3
.

Norton to Leaning, 0 runs

40.2
1

Norton to Hughes, 1 run

40.1
.

Norton to Hughes, 0 runs

39.6
.

Hadley to Leaning, 0 runs

39.5
.

Hadley to Leaning, 0 runs

39.4
.

Hadley to Leaning, 0 runs

39.3
.

Hadley to Leaning, 0 runs

39.2
.

Hadley to Leaning, 0 runs

39.1
1

Hadley to Hughes, 1 run

38.6
.

van der Gugten to Leaning, 0 runs

38.5
.

van der Gugten to Leaning, 0 runs

38.4
.

van der Gugten to Leaning, 0 runs

38.3
.

van der Gugten to Leaning, 0 runs

38.2
.

van der Gugten to Leaning, 0 runs

38.1
.

van der Gugten to Leaning, 0 runs

37.6
.

Kellaway to Hughes, 0 runs

37.5
.

Kellaway to Hughes, 0 runs

37.4
1

Kellaway to Leaning, 1 run

37.3
.

Kellaway to Leaning, 0 runs

37.2
1

Kellaway to Hughes, 1 run

37.1
1

Kellaway to Leaning, 1 run

36.6
.

van der Gugten to Hughes, 0 runs

36.5
.

van der Gugten to Hughes, 0 runs

36.4
.

van der Gugten to Hughes, 0 runs

36.3
.

van der Gugten to Hughes, 0 runs

36.2
.

van der Gugten to Hughes, 0 runs

36.1
.

van der Gugten to Hughes, 0 runs

35.6
.

Kellaway to Leaning, 0 runs

35.5
.

Kellaway to Leaning, 0 runs

35.4
.

Kellaway to Leaning, 0 runs

35.3
1

Kellaway to Hughes, 1 run

35.2
.

Kellaway to Hughes, 0 runs

35.1
.

Kellaway to Hughes, 0 runs

34.6
.

van der Gugten to Leaning, 0 runs

34.5
.

van der Gugten to Leaning, 0 runs

34.4
2

Leaning defends for a pair of runs.

34.3
.

van der Gugten to Leaning, 0 runs

34.2
.

van der Gugten to Leaning, 0 runs

34.1
.

van der Gugten to Leaning, 0 runs

33.6
.

Kellaway to Hughes, 0 runs

33.5
.

Kellaway to Hughes, 0 runs

33.4
.

Kellaway to Hughes, 0 runs

33.3
.

Kellaway to Hughes, 0 runs

33.2
.

Kellaway to Hughes, 0 runs

33.1
.

Kellaway to Hughes, 0 runs

32.6
.

van der Gugten to Leaning, 0 runs

32.5
.

van der Gugten to Leaning, 0 runs

32.4
.

van der Gugten to Leaning, 0 runs

32.3
.

van der Gugten to Leaning, 0 runs

32.2
.

van der Gugten to Leaning, 0 runs

32.1
.

van der Gugten to Leaning, 0 runs

31.6
.

Kellaway to Hughes, 0 runs

31.5
.

Kellaway to Hughes, 0 runs

31.4
.

Kellaway to Hughes, 0 runs

31.3
.

Kellaway to Hughes, 0 runs

31.2
1

Kellaway to Leaning, 1 run

31.1
.

Kellaway to Leaning, 0 runs

30.6
1

van der Gugten to Leaning, 1 run

30.5
.

van der Gugten to Leaning, 0 runs

30.4
.

van der Gugten to Leaning, 0 runs

30.3
.

van der Gugten to Leaning, 0 runs

30.2
1

van der Gugten to Hughes, 1 run

30.1
.

van der Gugten to Hughes, 0 runs

29.6
.

Kellaway to Leaning, 0 runs

29.5
.

Kellaway to Leaning, 0 runs

29.4
.

Kellaway to Leaning, 0 runs

29.3
.

Kellaway to Leaning, 0 runs

29.2
1

Kellaway to Hughes, 1 run

29.1
.

Kellaway to Hughes, 0 runs

28.6
.

van der Gugten to Leaning, 0 runs

28.5
.

van der Gugten to Leaning, 0 runs

28.4
W

van der Gugten to Alsop, appeal, wicket (caught - Alsop)

28.3
.

van der Gugten to Alsop, 0 runs

28.2
.

van der Gugten to Alsop, 0 runs

28.1
.

van der Gugten to Alsop, 0 runs

27.6
.

Kellaway to Hughes, 0 runs

27.5
.

Kellaway to Hughes, 0 runs

27.4
.

Kellaway to Hughes, 0 runs

27.3
1

Kellaway to Alsop, 1 run

27.2
1

Kellaway to Hughes, 1 run

27.1
.

Kellaway to Hughes, 0 runs

26.6
.

Norton to Alsop, 0 runs

26.5
.

Norton to Alsop, 0 runs

26.4
.

Norton to Alsop, 0 runs

26.3
.

Norton to Alsop, 0 runs

26.2
.

Norton to Alsop, 0 runs

26.1
1

Norton to Hughes, 1 run

25.6
.

Kellaway to Alsop, 0 runs

25.5
.

Kellaway to Alsop, 0 runs

25.4
.

Kellaway to Alsop, 0 runs

25.3
.

Kellaway to Alsop, 0 runs

25.2
.

Kellaway to Alsop, 0 runs

25.1
.

Kellaway to Alsop, 0 runs

24.6
3

Norton to Alsop, 3 runs

24.5
.

Norton to Alsop, 0 runs

24.4
4

Norton to Alsop, 4 runs

24.3
.

Norton to Alsop, 0 runs

24.2
.

Norton to Alsop, 0 runs

24.1
1

Norton to Hughes, 1 run

23.6
.

Kellaway to Alsop, 0 runs

23.5
.

Kellaway to Alsop, 0 runs

23.4
.

Kellaway to Alsop, 0 runs

23.3
.

Kellaway to Alsop, 0 runs

23.2
.

Kellaway to Alsop, 0 runs

23.1
.

Kellaway to Alsop, 0 runs

22.6
.

Norton to Hughes, 0 runs

22.5
.

Norton to Hughes, 0 runs

22.4
.

Norton to Hughes, 0 runs

22.3
.

Norton to Hughes, 0 runs

22.2
1

Norton to Alsop, 1 run

22.1
.

Norton to Alsop, 0 runs

22.1
2

Norton to Alsop, 2 no balls

21.6
.

Kellaway to Hughes, 0 runs

21.5
1

Kellaway to Alsop, 1 run

21.4
.

Kellaway to Alsop, 0 runs

21.3
1

Kellaway to Hughes, 1 run

21.2
.

Kellaway to Hughes, 0 runs

21.1
.

Kellaway to Hughes, 0 runs

20.6
W

appeal, wicket (caught - Haines)

20.5
.

Norton to Haines, 0 runs

20.4
.

Norton to Haines, 0 runs

20.3
.

Norton to Haines, 0 runs

20.2
.

Norton to Haines, 0 runs

20.1
.

Norton to Haines, 0 runs

19.6
.

Kellaway to Hughes, 0 runs

19.5
.

Kellaway to Hughes, 0 runs

19.4
1

Kellaway to Haines, 1 run

19.3
.

Kellaway to Haines, 0 runs

19.2
1

Kellaway to Hughes, 1 run

19.1
.

Kellaway to Hughes, 0 runs

18.6
1

Hadley to Hughes, bye

18.5
.

Hadley to Hughes, 0 runs

18.4
1

Hadley to Haines, 1 run

18.3
.

Hadley to Haines, 0 runs

18.2
.

Hadley to Haines, 0 runs

18.1
.

Hadley to Haines, 0 runs

17.6
1

Kellaway to Haines, 1 run

17.5
.

Kellaway to Haines, 0 runs

17.4
1

Kellaway to Hughes, 1 run

17.3
.

Kellaway to Hughes, 0 runs

17.2
.

Kellaway to Hughes, 0 runs

17.1
1

Kellaway to Haines, 1 run

16.6

Hadley to Hughes, 0 runs

16.5
4

Hadley to Hughes, 4 runs

16.4
.

Hadley to Hughes, 0 runs

16.3
.

Hadley to Hughes, 0 runs

16.1
.

Hadley to Hughes, 0 runs

15.6
4

Zain-ul-Hassan to Haines, 4 runs

15.5
2

Haines defends for a pair of runs.

15.4
.

Zain-ul-Hassan to Haines, 0 runs

15.3
.

Zain-ul-Hassan to Haines, 0 runs

15.2
.

Zain-ul-Hassan to Haines, 0 runs

15.1
.

Zain-ul-Hassan to Haines, 0 runs

14.6
.

Hadley to Hughes, 0 runs

14.5
.

Hadley to Hughes, 0 runs

14.5
1

Hadley to Hughes, wide

14.4
4

Hadley to Hughes, 4 runs

14.3
.

Hadley to Hughes, 0 runs

14.2
4

Hadley to Hughes, 4 runs

14.1
.

Hadley to Hughes, 0 runs

13.6
.

Zain-ul-Hassan to Haines, 0 runs

13.6
2

no ball

13.5
.

Zain-ul-Hassan to Haines, 0 runs

13.4
.

Zain-ul-Hassan to Haines, 0 runs

13.3
.

Zain-ul-Hassan to Haines, 0 runs

13.2
.

Zain-ul-Hassan to Haines, 0 runs

13.1
.

Zain-ul-Hassan to Haines, 0 runs

12.6
1

Hadley to Haines, 1 run

12.5
4

Hadley to Haines, 4 runs

12.4
.

Hadley to Haines, 0 runs

12.3
.

Hadley to Haines, 0 runs

12.2
.

Hadley to Haines, 0 runs

12.1
2

Hadley to Haines, 2 runs

11.6
.

Zain-ul-Hassan to Hughes, 0 runs

11.5
.

Zain-ul-Hassan to Hughes, 0 runs

11.4
.

Zain-ul-Hassan to Hughes, 0 runs

11.3
.

Zain-ul-Hassan to Hughes, 0 runs

11.2
.

Zain-ul-Hassan to Hughes, 0 runs

11.1
4

Zain-ul-Hassan to Hughes, 4 runs

10.6
2

van der Gugten to Haines, 2 runs

10.5
.

van der Gugten to Haines, 0 runs

10.4
.

van der Gugten to Haines, 0 runs

10.3
.

van der Gugten to Haines, 0 runs

10.2
.

van der Gugten to Haines, 0 runs

10.1
.

van der Gugten to Haines, 0 runs

9.6
.

Zain-ul-Hassan to Hughes, 0 runs

9.5
.

Zain-ul-Hassan to Hughes, 0 runs

9.4
.

Zain-ul-Hassan to Hughes, 0 runs

9.3
4

Zain-ul-Hassan to Hughes, 4 runs

9.2
4

Zain-ul-Hassan to Hughes, 4 runs

9.1
.

Zain-ul-Hassan to Hughes, 0 runs

8.6
4

van der Gugten to Haines, 4 runs

8.5
.

van der Gugten to Haines, 0 runs

8.4
.

van der Gugten to Haines, 0 runs

8.3
.

van der Gugten to Haines, 0 runs

8.2
.

van der Gugten to Haines, 0 runs

8.1
4

van der Gugten to Haines, 4 runs

7.6
1

Norton to Haines, 1 run

7.5
.

Norton to Haines, 0 runs

7.4
4

Norton to Haines, 4 runs

7.3
2

Norton to Haines, 2 runs

7.2
1

Norton to Hughes, 1 run

7.1
.

Norton to Hughes, 0 runs

6.6
.

van der Gugten to Haines, 0 runs

6.5
.

van der Gugten to Haines, 0 runs

6.4
.

van der Gugten to Haines, 0 runs

6.3
.

van der Gugten to Haines, 0 runs

6.2
1

van der Gugten to Hughes, 1 run

6.1
4

van der Gugten to Hughes, 4 leg byes

5.6
.

Norton to Haines, 0 runs

5.5
.

Norton to Haines, 0 runs

5.4
.

Norton to Haines, 0 runs

5.3
.

Norton to Haines, 0 runs

5.2
.

Norton to Haines, 0 runs

5.1
.

Norton to Haines, 0 runs

4.6
2

van der Gugten to Hughes, 2 runs

4.5
.

van der Gugten to Hughes, 0 runs

4.4
4

van der Gugten to Hughes, 4 runs

4.3
.

van der Gugten to Hughes, 0 runs

4.2
.

van der Gugten to Hughes, 0 runs

4.1
.

van der Gugten to Hughes, 0 runs

3.6
4

Norton to Haines, 4 runs

3.5
.

Norton to Haines, 0 runs

3.4
.

Norton to Haines, 0 runs

3.3
.

Norton to Haines, 0 runs

3.2
.

Norton to Haines, 0 runs

3.1
4

Norton to Haines, 4 runs

2.6
.

van der Gugten to Hughes, 0 runs

2.5
.

van der Gugten to Hughes, 0 runs

2.4
.

van der Gugten to Hughes, 0 runs

2.3
.

van der Gugten to Hughes, 0 runs

2.2
.

van der Gugten to Hughes, 0 runs

2.1
.

van der Gugten to Hughes, 0 runs

1.6
4

Norton to Haines, 4 runs

1.5
.

Norton to Haines, 0 runs

1.4
2

Norton to Haines, 2 runs

1.3
.

Norton to Haines, 0 runs

1.2
.

Norton to Haines, 0 runs

1.1
1

Norton to Hughes, 1 run

0.6
.

van der Gugten to Haines, 0 runs

0.5
.

van der Gugten to Haines, 0 runs

0.4
.

van der Gugten to Haines, 0 runs

0.3
1

van der Gugten to Hughes, 1 run

0.2
.

van der Gugten to Hughes, 0 runs

0.1
.

van der Gugten to Hughes, 0 runs

51.2
W

Unadkat, Jaydev to Hadley, appeal, wicket (caught - Hadley)

51.1
.

Unadkat, Jaydev to Hadley, 0 runs

50.6
.

Crocombe to Cooke, 0 runs

50.5
.

Crocombe to Cooke, 0 runs

50.4
.

Crocombe to Cooke, 0 runs

50.3
6

Crocombe to Cooke, 6 runs

50.2
.

Crocombe to Cooke, 0 runs

50.1
.

Crocombe to Cooke, 0 runs

49.6
.

Price to Hadley, 0 runs

49.5
.

Price to Hadley, 0 runs

49.4
.

Price to Hadley, 0 runs

49.3
.

Price to Hadley, 0 runs

49.2
1

Price to Cooke, 1 run

49.1
.

Price to Cooke, 0 runs

48.6
.

Crocombe to Hadley, 0 runs

48.5
.

Crocombe to Hadley, 0 runs

48.4
.

Crocombe to Hadley, 0 runs

48.3
.

Crocombe to Hadley, 0 runs

48.2
.

Crocombe to Hadley, 0 runs

48.1
.

Crocombe to Hadley, 0 runs

47.6
1

Price to Hadley, 1 run

47.5
.

Price to Hadley, 0 runs

47.4
.

Price to Hadley, 0 runs

47.3
.

Price to Hadley, 0 runs

47.2
.

Price to Hadley, 0 runs

47.1
.

Price to Hadley, 0 runs

46.6
.

Haines to Cooke, 0 runs

46.5
1

Haines to Hadley, 1 run

46.4
.

Haines to Hadley, 0 runs

46.3
2

Haines to Hadley, 2 runs

46.2
.

Haines to Hadley, 0 runs

46.1
.

Haines to Hadley, 0 runs

45.6
1

Price to Hadley, 1 run

45.5
.

Price to Hadley, 0 runs

45.4
.

Price to Hadley, 0 runs

45.3
.

Price to Hadley, 0 runs

45.2
.

Price to Hadley, 0 runs

45.1
.

Price to Hadley, 0 runs

44.6
1

Haines to Hadley, 1 run

44.5
.

Haines to Hadley, 0 runs

44.4
W

appeal, wicket (caught - Norton)

44.3
.

Haines to Norton, 0 runs

44.2
.

Haines to Norton, 0 runs

44.1
.

Haines to Norton, 0 runs

43.6
1

Price to Norton, 1 run

43.5
.

Price to Norton, 0 runs

43.4
.

Price to Norton, 0 runs

43.3
1

Price to Cooke, 1 run

43.2
.

Price to Cooke, 0 runs

43.1
.

Price to Cooke, 0 runs

42.6
.

Haines to Norton, 0 runs

42.5
.

Haines to Norton, 0 runs

42.4
.

Haines to Norton, 0 runs

42.3
W

OUT! Caught. Crane plays a defensive stroke. SUSSEX appeal for a catch. Both umpires get together and decide to call for an umpire review. The decision is overturned, and Crane is given out.

42.2
.

Haines to Crane, 0 runs

42.1
.

Haines to Crane, 0 runs

41.6
1

Hunt to Crane, 1 run

41.6
2

Hunt to Crane, 2 no balls

41.5
2

Hunt to Crane, 2 runs

41.4
.

Hunt to Crane, 0 runs

41.3
.

Hunt to Crane, 0 runs

41.2
.

Hunt to Crane, 0 runs

41.2
3

Hunt to Cooke, 2 no balls + 1 run

41.1
.

Hunt to Cooke, 0 runs

40.6
.

Haines to Crane, 0 runs

40.5
1

Haines to Cooke, 1 run

40.4
.

Haines to Cooke, 0 runs

40.3
1

Haines to Crane, 1 run

40.2
.

Haines to Crane, 0 runs

40.1
1

Haines to Cooke, 1 run

39.5
.

Hunt to Crane, 0 runs

39.4
4

Hunt to Crane, 4 runs

39.3
.

Hunt to Crane, 0 runs

39.2
1

Hunt to Cooke, 1 run

39.1
.

Hunt to Cooke, 0 runs

39.1
6

Hunt to Cooke, 2 no balls + 4 runs

38.6
.

Unadkat, Jaydev to Crane, 0 runs

38.5
.

Unadkat, Jaydev to Crane, 0 runs

38.4
.

Unadkat, Jaydev to Crane, 0 runs

38.3
1

Unadkat, Jaydev to Cooke, 1 run

38.2
.

Unadkat, Jaydev to Cooke, 0 runs

38.1
.

Unadkat, Jaydev to Cooke, 0 runs

37.6
.

Crocombe to Crane, 0 runs

37.5
.

Crocombe to Crane, 0 runs

37.4
.

Crocombe to Crane, 0 runs

37.3
4

Crocombe to Crane, 4 runs

37.2
4

Crocombe to Crane, 4 runs

37.1
.

Crocombe to Crane, 0 runs

36.6
.

Unadkat, Jaydev to Cooke, 0 runs

36.5
1

Unadkat, Jaydev to Crane, 1 run

36.4
.

Unadkat, Jaydev to Crane, 0 runs

36.3
.

Unadkat, Jaydev to Crane, 0 runs

36.2
W

Unadkat, Jaydev to van der Gugten, appeal, wicket (caught - van der Gugten)

36.1
1

Unadkat, Jaydev to Cooke, 1 run

35.6
.

Crocombe to van der Gugten, 0 runs

35.5
1

Crocombe to Cooke, 1 run

35.4
.

Crocombe to Cooke, 0 runs

35.3
.

Crocombe to Cooke, 0 runs

35.2
.

Crocombe to Cooke, 0 runs

35.1
.

Crocombe to Cooke, 0 runs

34.6
.

Unadkat, Jaydev to van der Gugten, 0 runs

34.5
.

Unadkat, Jaydev to van der Gugten, 0 runs

34.4
W

Unadkat, Jaydev to Dickson, appeal, wicket (caught - Dickson)

34.3
.

Unadkat, Jaydev to Dickson, 0 runs

34.2
.

Unadkat, Jaydev to Dickson, 0 runs

33.6
.

Crocombe to Cooke, 0 runs

33.5
.

Crocombe to Cooke, 0 runs

33.4
1

Crocombe to Dickson, 1 run

33.3
.

Crocombe to Dickson, 0 runs

33.2
.

Crocombe to Dickson, 0 runs

33.1
.

Crocombe to Dickson, 0 runs

32.6
.

Unadkat, Jaydev to Cooke, 0 runs

32.5
.

Unadkat, Jaydev to Cooke, 0 runs

32.4
.

Unadkat, Jaydev to Cooke, 0 runs

32.3
.

Unadkat, Jaydev to Cooke, 0 runs

32.2
4

Unadkat, Jaydev to Cooke, 4 runs

32.1
.

Unadkat, Jaydev to Cooke, 0 runs

31.6
.

Crocombe to Dickson, 0 runs

31.5
.

Crocombe to Dickson, 0 runs

31.4
1

Crocombe to Cooke, leg bye

31.3
4

Crocombe to Cooke, 4 runs

31.2
.

Crocombe to Cooke, 0 runs

31.1
.

Crocombe to Cooke, 0 runs

30.6
1

Unadkat, Jaydev to Cooke, 1 run

30.5
.

Unadkat, Jaydev to Cooke, 0 runs

30.4
.

Unadkat, Jaydev to Cooke, 0 runs

30.3
.

Unadkat, Jaydev to Cooke, 0 runs

30.2
.

Unadkat, Jaydev to Cooke, 0 runs

30.1
.

Unadkat, Jaydev to Cooke, 0 runs

29.6
1

Crocombe to Cooke, 1 run

29.5
.

Crocombe to Cooke, 0 runs

29.4
.

Crocombe to Cooke, 0 runs

29.3
W

Crocombe to Kellaway, appeal, wicket (caught - Kellaway)

29.2
.

Crocombe to Kellaway, 0 runs

29.1
.

Crocombe to Kellaway, 0 runs

28.6
.

Unadkat, Jaydev to Dickson, 0 runs

28.5
.

Unadkat, Jaydev to Dickson, 0 runs

28.4
.

Unadkat, Jaydev to Dickson, 0 runs

28.3
.

Unadkat, Jaydev to Dickson, 0 runs

28.2
.

Unadkat, Jaydev to Dickson, 0 runs

28.1
.

Unadkat, Jaydev to Dickson, 0 runs

27.6
1

Crocombe to Dickson, 1 run

27.5
.

Crocombe to Dickson, 0 runs

27.4
1

Crocombe to Kellaway, 1 run

27.3
.

Crocombe to Kellaway, 0 runs

27.2
1

Crocombe to Dickson, 1 run

27.1
.

Crocombe to Dickson, 0 runs

26.6
.

Haines to Kellaway, 0 runs

26.5
1

Haines to Dickson, 1 run

26.4
.

Haines to Dickson, 0 runs

26.3
.

Haines to Dickson, 0 runs

26.2
.

Haines to Dickson, 0 runs

26.1
.

Haines to Dickson, 0 runs

25.6
1

Price to Dickson, 1 run

25.5
.

Price to Dickson, 0 runs

25.4
.

Price to Dickson, 0 runs

25.3
1

Price to Kellaway, 1 run

25.2
1

Price to Dickson, 1 run

25.1
.

Price to Dickson, 0 runs

24.6
3

Haines to Dickson, 3 runs

24.5
.

Haines to Dickson, 0 runs

24.4
.

Haines to Dickson, 0 runs

24.3
.

Haines to Dickson, 0 runs

24.2
.

Haines to Dickson, 0 runs

24.1
1

Haines to Kellaway, 1 run

23.6
.

Price to Dickson, 0 runs

23.5
.

Price to Dickson, 0 runs

23.4
.

Price to Dickson, 0 runs

23.3
4

Price to Dickson, 4 runs

23.2
.

Price to Dickson, 0 runs

23.1
4

Price to Dickson, 4 runs

22.6
1

Hunt to Dickson, 1 run

22.5
.

Hunt to Dickson, 0 runs

22.4
1

Hunt to Kellaway, 1 run

22.3
1

Hunt to Dickson, 1 run

22.2
.

Hunt to Dickson, 0 runs

22.1
.

Hunt to Dickson, 0 runs

21.6
.

Unadkat, Jaydev to Kellaway, 0 runs

21.5
.

Unadkat, Jaydev to Kellaway, 0 runs

21.4
.

Unadkat, Jaydev to Kellaway, 0 runs

21.3
.

Unadkat, Jaydev to Kellaway, 0 runs

21.2
.

Unadkat, Jaydev to Kellaway, 0 runs

21.1
1

Dickson defends for one run.

20.6
.

Hunt to Dickson, 0 runs

20.5
.

Hunt to Kellaway, 0 runs

20.4
.

0 runs

20.3
.

0 runs

20.2
4

FOUR! Kellaway plays a defensive stroke for four runs.

20.1
1

Dickson plays a defensive stroke for a run.

19.6
.

Unadkat, Jaydev to Kellaway, 0 runs

19.5
.

Unadkat, Jaydev to Kellaway, 0 runs

19.4
.

Unadkat, Jaydev to Kellaway, 0 runs

19.3
2

Dickson defends for two runs.

19.2
.

0 runs

19.1
.

Unadkat, Jaydev to Kellaway, 0 runs

18.6
1

Hunt to Kellaway, 1 run

18.5
1

Hunt to Dickson, 1 run

18.4
.

Hunt to Dickson, 0 runs

18.3
.

Hunt to Dickson, 0 runs

18.2
.

Hunt to Dickson, 0 runs

18.1
.

Hunt to Dickson, 0 runs

17.6
4

Unadkat, Jaydev to Kellaway, 4 runs

17.5
.

Unadkat, Jaydev to Kellaway, 0 runs

17.4
.

Unadkat, Jaydev to Kellaway, 0 runs

17.3
.

Unadkat, Jaydev to Kellaway, 0 runs

17.2
.

Unadkat, Jaydev to Kellaway, 0 runs

17.1
.

Unadkat, Jaydev to Kellaway, 0 runs

16.6
4

Price to Dickson, 4 runs

16.5
.

Price to Dickson, 0 runs

16.4
4

Price to Dickson, 4 runs

16.3
.

Price to Dickson, 0 runs

16.2
.

Price to Dickson, 0 runs

16.1
.

Price to Dickson, 0 runs

15.6
1

Crocombe to Dickson, 1 run

15.5
.

Crocombe to Dickson, 0 runs

15.4
.

Crocombe to Dickson, 0 runs

15.3
1

Crocombe to Kellaway, 1 run

15.2
2

Crocombe to Kellaway, 2 runs

15.1
.

Crocombe to Kellaway, 0 runs

14.6
.

Price to Dickson, 0 runs

14.5
.

Price to Dickson, 0 runs

14.4
.

Price to Dickson, 0 runs

14.3
.

Price to Dickson, 0 runs

14.2
.

Price to Dickson, 0 runs

14.1
3

Price to Kellaway, 3 runs

13.6
.

Crocombe to Dickson, 0 runs

13.5
.

Crocombe to Dickson, 0 runs

13.4
W

Crocombe to Ingram, appeal, wicket (caught - Ingram)

13.3
.

Crocombe to Ingram, 0 runs

13.2
.

Crocombe to Ingram, 0 runs

13.1
1

Crocombe to Kellaway, 1 run

12.6
.

Price to Ingram, 0 runs

12.5
W

Price to Carlson, appeal, wicket (caught - Carlson)

12.4
2

Price to Carlson, 2 runs

12.3
4

Price to Carlson, 4 runs

12.2
.

Price to Carlson, 0 runs

12.1
.

Price to Carlson, 0 runs

11.6
.

Crocombe to Kellaway, 0 runs

11.5
.

Crocombe to Kellaway, 0 runs

11.4
.

Crocombe to Kellaway, 0 runs

11.3
.

Crocombe to Kellaway, 0 runs

11.2
4

Crocombe to Kellaway, 4 runs

11.1
.

Crocombe to Kellaway, 0 runs

10.6
.

Price to Carlson, 0 runs

10.5
1

Price to Kellaway, 1 run

10.4
.

Price to Kellaway, 0 runs

10.3
.

Price to Kellaway, 0 runs

10.2
.

Price to Kellaway, 0 runs

10.1
.

Price to Kellaway, 0 runs

9.6
4

Crocombe to Carlson, 4 runs

9.5
.

Crocombe to Carlson, 0 runs

9.4
4

Crocombe to Carlson, 4 runs

9.3
.

Crocombe to Carlson, 0 runs

9.2
.

Crocombe to Carlson, 0 runs

9.1
.

Crocombe to Carlson, 0 runs

8.6
4

Unadkat, Jaydev to Kellaway, 4 runs

8.5
.

Unadkat, Jaydev to Kellaway, 0 runs

8.4
.

Unadkat, Jaydev to Kellaway, 0 runs

8.3
.

Unadkat, Jaydev to Kellaway, 0 runs

8.2
.

Unadkat, Jaydev to Kellaway, 0 runs

8.1
.

Unadkat, Jaydev to Kellaway, 0 runs

7.6
.

Hunt to Carlson, 0 runs

7.5
.

Hunt to Carlson, 0 runs

7.4
1

Hunt to Kellaway, 1 run

7.3
.

Hunt to Kellaway, 0 runs

7.2
4

Kellaway plays a defensive stroke for 4 leg byes.

7.1
.

Hunt to Kellaway, 0 runs

6.6
.

Unadkat, Jaydev to Carlson, 0 runs

6.5
.

Unadkat, Jaydev to Carlson, 0 runs

6.4
.

Unadkat, Jaydev to Carlson, 0 runs

6.3
1

Unadkat, Jaydev to Kellaway, leg bye

6.2
.

Unadkat, Jaydev to Kellaway, 0 runs

6.1
.

Unadkat, Jaydev to Kellaway, 0 runs

5.6
.

Hunt to Carlson, 0 runs

5.5
1

Hunt to Kellaway, 1 run

5.4
.

Hunt to Kellaway, 0 runs

5.3
1

Hunt to Carlson, 1 run

5.2
.

Hunt to Carlson, 0 runs

5.1
.

Hunt to Carlson, 0 runs

4.6
W

Unadkat, Jaydev to AM Tribe, appeal, wicket (caught - AM Tribe)

4.5
.

Unadkat, Jaydev to AM Tribe, 0 runs

4.4
.

Unadkat, Jaydev to AM Tribe, 0 runs

4.3
4

Unadkat, Jaydev to AM Tribe, 4 runs

4.2
.

Unadkat, Jaydev to AM Tribe, 0 runs

4.1
.

Unadkat, Jaydev to AM Tribe, 0 runs

3.6
.

Hunt to Carlson, 0 runs

3.5
.

Hunt to Carlson, 0 runs

3.4
1

Hunt to AM Tribe, 1 run

3.3
.

Hunt to AM Tribe, 0 runs

3.2
.

Hunt to AM Tribe, 0 runs

3.1
.

Hunt to AM Tribe, 0 runs

2.6
.

Unadkat, Jaydev to Carlson, 0 runs

2.5
.

Unadkat, Jaydev to Carlson, 0 runs

2.4
.

Unadkat, Jaydev to Carlson, 0 runs

2.3
.

Unadkat, Jaydev to Carlson, 0 runs

2.2
.

Unadkat, Jaydev to Carlson, 0 runs

2.1
1

Unadkat, Jaydev to AM Tribe, 1 run

1.6
.

Hunt to Carlson, 0 runs

1.5
.

Hunt to Carlson, 0 runs

1.4
.

Hunt to Carlson, 0 runs

1.3
.

Hunt to Carlson, 0 runs

1.2
.

Hunt to Carlson, 0 runs

1.1
W

Hunt to Zain-ul-Hassan, appeal, wicket (caught - Zain-ul-Hassan)

0.6
1

Unadkat, Jaydev to Zain-ul-Hassan, 1 run

0.5
4

Unadkat, Jaydev to Zain-ul-Hassan, 4 runs

0.4
.

Unadkat, Jaydev to Zain-ul-Hassan, 0 runs

0.3
.

Unadkat, Jaydev to Zain-ul-Hassan, 0 runs

0.2
.

Unadkat, Jaydev to Zain-ul-Hassan, 0 runs

0.1
.

Unadkat, Jaydev to Zain-ul-Hassan, 0 runs