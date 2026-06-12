Squads Sussex vs Glamorgan First class County Championship 12.06.2026

First class

SUS
SUS

(44 ov.) 136/2

GLA
GLA

155

Playing

SUS
SUS
GLA
GLA
First TeamSecond Team
Haines Tom

batsman

Alsop Tom

wicket keeper

Simpson John

wicket keeper

Price Tom

batsman

Cooke Chris

wicket keeper

Norton Tom

no information yet

Bench

SUS
SUS
GLA
GLA
First TeamSecond Team
Franco Romano

no information yet

Carter Oliver

wicket keeper

Clark Tom

batsman

Harris James

all rounder

Hope-Bell

no information yet

Hurle Henry Ellis

wicket keeper

Foreman Bertie

all rounder

Leonard Ned

all rounder

Henry Troy

no information yet

Nicholls Callum Rhys

no information yet

Root Billy

batsman

Smale William

wicket keeper

Khan Shadab

all rounder

Lamb Danny

all rounder

Lawrence Louie

no information yet

Moore Ollie

no information yet

Oosthuizen Nantes

no information yet

Rawlins Delray

all rounder

Rogers Henry P

all rounder

Shipley Henry

all rounder

Tear Charlie

wicket keeper

Trainer Ramsay

no information yet