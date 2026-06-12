Squads Sussex vs Glamorgan First class County Championship 12.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Hughes Daniel
batsman
Zain ul Hasan
bowler
Haines Tom
batsman
Tribe Asa Mark
batsman
Alsop Tom
wicket keeper
Carlson Kiran
batsman
Leaning Jack
batsman
Kellaway Benjamin Ian
all rounder
Coles James Matthew
all rounder
Ingram Colin
batsman
Simpson John
wicket keeper
Dickson Sean
batsman
Price Tom
batsman
Cooke Chris
wicket keeper
Carson Jack
bowler
van der Gugten Tim
bowler
Crocombe Henry T
bowler
Crane Mason
bowler
Hunt Sean Frank
bowler
Norton Tom
no information yet
Unadkat Jaydev
bowler
Hadley Ryan
bowler
Bench