H2h Sussex vs Somerset First class County Championship 27.08.2026

First class

SUS
SUS
SOM
SOM
Sussex vs Somerset

First class, County Championship

SOMSomerset

(96 ov.) 335/5

SUSSussex

List a, One-Day Cup

SUSSussex

153

SOMSomerset

243

T20, T20 Blast

SUSSussex

166

SOMSomerset

169
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