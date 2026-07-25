Squads Sussex vs Somerset First class County Championship 27.08.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Alsop Tom
wicket keeper
Abell Tom
batsman
Archer Jofra
bowler
Ball Jake
bowler
Banton Tom
batsman
Briggs Danny
bowler
Goldsworthy Lewis
all rounder
Campbell Jack
bowler
Gregory Lewis
all rounder
Carson Jack
bowler
Hill Finley James
all rounder
Carter Oliver
wicket keeper
Kohler-Cadmore Tom
batsman
Clark Tom
batsman
Lammonby Tom
batsman
Coles James Matthew
all rounder
Leach Jack
bowler
Crocombe Henry T
bowler
Meredith Riley
bowler
Currie Bradley
bowler
Finn Steven
bowler
Overton Craig
bowler
Foreman Bertie
all rounder
Pretorius Migael
bowler
Goodman Dominic Charles
bowler
Rew James
wicket keeper
Haines Tom
batsman
Rew Thomas
no information yet
Henry Troy
no information yet
Roberts Kian
no information yet
Hudson-Prentice Fynn
all rounder
Sams Daniel
all rounder
Hughes Daniel
batsman
Shaw Josh
bowler
Hunt Sean Frank
bowler
Smeed Will
batsman
Ibrahim Danial
batsman
Theedom James
no information yet
Jamie Atkins
bowler
Thomas Joshua F
all rounder
Karvelas Aristides
bowler
Vaughan Archie M
no information yet
Khan Shadab
all rounder
Lamb Danny
all rounder
Lawrence Louie
no information yet
Leaning Jack
batsman
Lenham Archie
bowler
Lion-Cachet Zach Benjamin
batsman
Mills Tymal
bowler
Moore Ollie
no information yet
Oosthuizen Nantes
no information yet
Price Tom
batsman
Pujara Cheteshwar
batsman
Rawlins Delray
all rounder
Robinson Oliver
bowler
Rogers Henry P
all rounder
Sandhu Gurinder
bowler
Seales Jayden
bowler
Shipley Henry
all rounder
Simpson John
wicket keeper
Smith Steve
batsman
Smith Steven Barry
batsman
Tear Charlie
wicket keeper
Thomas George
batsman
Trainer Ramsay
no information yet
Unadkat Jaydev
bowler
Ward Harrison
batsman
Match has not started yet