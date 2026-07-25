Squads Sussex vs Somerset First class County Championship 27.08.2026

First class

SUS
SUS
SOM
SOM

Playing

SUS
SUS
SOM
SOM
First TeamSecond Team
Alsop Tom

wicket keeper

Abell Tom

batsman

Ball Jake

bowler

Banton Tom

batsman

Gregory Lewis

all rounder

Carter Oliver

wicket keeper

Clark Tom

batsman

Foreman Bertie

all rounder

Rew James

wicket keeper

Haines Tom

batsman

Rew Thomas

no information yet

Henry Troy

no information yet

Roberts Kian

no information yet

Sams Daniel

all rounder

Shaw Josh

bowler

Smeed Will

batsman

Theedom James

no information yet

Thomas Joshua F

all rounder

Vaughan Archie M

no information yet

Khan Shadab

all rounder

Lamb Danny

all rounder

Lawrence Louie

no information yet

Moore Ollie

no information yet

Oosthuizen Nantes

no information yet

Price Tom

batsman

Rawlins Delray

all rounder

Rogers Henry P

all rounder

Shipley Henry

all rounder

Simpson John

wicket keeper

Tear Charlie

wicket keeper

Trainer Ramsay

no information yet

Bench

SUS
SUS
SOM
SOM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet