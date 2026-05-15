Highlights Warwickshire vs Glamorgan First class County Championship 15.05.2026

First class

WAR
WAR
GLA
GLA

(96 ov.) 341/8

95.6
.

Thompson to Crane, 0 runs

95.5
.

Thompson to Crane, 0 runs

95.4
.

Thompson to Crane, 0 runs

95.3
4

Thompson to Crane, 4 runs

95.2
.

Thompson to Crane, appeal

95.1
.

Thompson to Crane, 0 runs

94.6
.

Gilchrist to Norton, 0 runs

94.5
.

Gilchrist to Norton, 0 runs

94.4
.

Gilchrist to Norton, 0 runs

94.3
.

Gilchrist to Norton, 0 runs

94.2
.

Gilchrist to Norton, 0 runs

94.1
3

Gilchrist to Crane, 3 runs

93.6
.

Thompson to Norton, 0 runs

93.5
.

Thompson to Norton, 0 runs

93.4
.

Thompson to Norton, 0 runs

93.3
.

Thompson to Norton, 0 runs

93.2
4

Thompson to Norton, 4 runs

93.1
.

Thompson to Norton, 0 runs

92.6
.

Gilchrist to Crane, 0 runs

92.5
.

Gilchrist to Crane, appeal

92.5
1

Gilchrist to Crane, wide

92.4
.

Gilchrist to Crane, 0 runs

92.3
.

Gilchrist to Crane, 0 runs

92.2
.

Gilchrist to Crane, 0 runs

92.1
.

Gilchrist to Crane, 0 runs

91.6
.

Thompson to Norton, 0 runs

91.5
4

Thompson to Norton, 4 runs

91.4
4

Thompson to Norton, 4 runs

91.3
.

Thompson to Norton, 0 runs

91.2
.

Thompson to Norton, 0 runs

91.1
4

Thompson to Norton, 4 runs

90.6
.

Bamber to Crane, 0 runs

90.5
.

Bamber to Crane, 0 runs

90.4
1

Bamber to Norton, 1 run

90.3
4

Bamber to Norton, 4 runs

90.2
.

Bamber to Norton, 0 runs

90.1
.

Bamber to Norton, 0 runs

89.6
4

Hannon-Dalby to Crane, 4 runs

89.5
.

Hannon-Dalby to Crane, 0 runs

89.4
.

Hannon-Dalby to Crane, 0 runs

89.3
.

Hannon-Dalby to Crane, 0 runs

89.2
1

Hannon-Dalby to Norton, 1 run

89.1
.

Hannon-Dalby to Norton, 0 runs

88.6
.

Bamber to Crane, 0 runs

88.5
.

Bamber to Crane, 0 runs

88.4
.

Bamber to Crane, 0 runs

88.3
.

Bamber to Crane, 0 runs

88.2
.

Bamber to Crane, 0 runs

88.1
.

Bamber to Crane, 0 runs

87.6
.

Hannon-Dalby to Norton, 0 runs

87.5
.

Hannon-Dalby to Norton, 0 runs

87.4
.

Hannon-Dalby to Norton, 0 runs

87.3
.

Hannon-Dalby to Norton, 0 runs

87.2
.

Hannon-Dalby to Norton, 0 runs

87.1
.

Hannon-Dalby to Norton, 0 runs

86.6
.

Bamber to Crane, 0 runs

86.5
.

Bamber to Crane, 0 runs

86.4
1

Bamber to Norton, 1 run

86.4
2

Bamber to Norton, 2 no balls

86.3
2

Bamber to Norton, 2 runs

86.2
.

Bamber to Norton, 0 runs

86.1
1

Bamber to Crane, 1 run

85.6
.

Hannon-Dalby to Norton, 0 runs

85.5
.

Hannon-Dalby to Norton, 0 runs

85.4
1

Hannon-Dalby to Crane, leg bye

85.3
.

Hannon-Dalby to Crane, 0 runs

85.2
.

Hannon-Dalby to Crane, 0 runs

85.1
.

Hannon-Dalby to Crane, 0 runs

84.6
.

Bamber to Norton, 0 runs

84.5
.

Bamber to Norton, 0 runs

84.4
W

Bamber to van der Gugten, appeal, wicket (caught - van der Gugten)

84.3
.

Bamber to van der Gugten, 0 runs

84.2
4

Bamber to van der Gugten, 4 runs

84.1
1

Bamber to Crane, 1 run

83.6
.

Hannon-Dalby to van der Gugten, 0 runs

83.5
.

Hannon-Dalby to van der Gugten, 0 runs

83.4
.

Hannon-Dalby to van der Gugten, 0 runs

83.3
.

Hannon-Dalby to van der Gugten, 0 runs

83.2
1

Hannon-Dalby to Crane, 1 run

83.1
W

Hannon-Dalby to Cooke, wicket (lbw - Cooke)

82.6
.

Bamber to van der Gugten, 0 runs

82.5
.

Bamber to van der Gugten, 0 runs

82.4
.

Bamber to van der Gugten, 0 runs

82.3
3

Bamber to Cooke, 3 runs

82.2
.

Bamber to Cooke, 0 runs

82.1
.

Bamber to Cooke, 0 runs

81.6
W

Hannon-Dalby to Kellaway, appeal, wicket (caught - Kellaway)

81.5
.

Hannon-Dalby to Kellaway, 0 runs

81.4
.

Hannon-Dalby to Kellaway, 0 runs

81.3
.

Hannon-Dalby to Kellaway, 0 runs

81.2
.

Hannon-Dalby to Kellaway, 0 runs

81.1
4

Hannon-Dalby to Kellaway, 4 runs

80.6
.

Bamber to Cooke, 0 runs

80.5
W

Bamber to Dickson, appeal, wicket (caught - Dickson)

80.4
1

Bamber to Kellaway, bye

80.3
.

Bamber to Kellaway, 0 runs

80.2
.

Bamber to Kellaway, 0 runs

80.1
.

Bamber to Kellaway, 0 runs

79.6
4

Mousley to Dickson, 4 runs

79.5
1

Mousley to Kellaway, 1 run

79.4
1

Mousley to Dickson, 1 run

79.3
4

Mousley to Dickson, 4 runs

79.2
.

Mousley to Dickson, 0 runs

79.1
1

Mousley to Kellaway, 1 run

78.6
.

Webster to Dickson, 0 runs

78.5
.

Webster to Dickson, 0 runs

78.4
.

Webster to Dickson, 0 runs

78.3
1

Webster to Kellaway, 1 run

78.2
.

Webster to Kellaway, 0 runs

78.1
.

Webster to Kellaway, 0 runs

77.6
.

Mousley to Dickson, 0 runs

77.5
.

Mousley to Dickson, 0 runs

77.4
.

Mousley to Dickson, 0 runs

77.3
.

Mousley to Dickson, 0 runs

77.2
.

Mousley to Dickson, 0 runs

77.1
.

Mousley to Dickson, 0 runs

76.6
.

Webster to Kellaway, 0 runs

76.5
.

Webster to Kellaway, 0 runs

76.4
.

Webster to Kellaway, 0 runs

76.3
.

Webster to Kellaway, 0 runs

76.2
.

Webster to Kellaway, 0 runs

76.1
.

Webster to Kellaway, 0 runs

75.6
.

Mousley to Dickson, 0 runs

75.5
.

Mousley to Dickson, 0 runs

75.4
1

Mousley to Kellaway, 1 run

75.3
.

Mousley to Kellaway, 0 runs

75.2
.

Mousley to Kellaway, 0 runs

75.1
.

Mousley to Kellaway, 0 runs

74.6
.

Webster to Dickson, 0 runs

74.5
.

Webster to Dickson, 0 runs

74.4
4

Webster to Dickson, 4 runs

74.4
2

Webster to Dickson, 2 no balls

74.3
.

Webster to Dickson, 0 runs

74.2
3

Webster to Kellaway, 3 runs

74.1
.

Webster to Kellaway, 0 runs

73.6
1

Mousley to Kellaway, 1 run

73.5
1

Mousley to Dickson, 1 run

73.4
4

Mousley to Dickson, 4 runs

73.3
.

Mousley to Dickson, 0 runs

73.2
1

Mousley to Kellaway, 1 run

73.1
4

Mousley to Kellaway, 4 runs

72.6
.

Barnard to Dickson, 0 runs

72.5
.

Barnard to Dickson, 0 runs

72.4
.

Barnard to Dickson, 0 runs

72.3
.

Barnard to Dickson, 0 runs

72.2
.

Barnard to Dickson, 0 runs

72.1
.

Barnard to Dickson, 0 runs

71.6
.

Gilchrist to Kellaway, 0 runs

71.5
4

Gilchrist to Kellaway, 4 runs

71.4
.

Gilchrist to Kellaway, 0 runs

71.3
.

Gilchrist to Kellaway, 0 runs

71.2
4

Gilchrist to Kellaway, 4 runs

71.1
4

Gilchrist to Kellaway, 4 runs

70.6
1

Barnard to Kellaway, 1 run

70.5
1

Barnard to Dickson, 1 run

70.4
.

Barnard to Dickson, 0 runs

70.3
4

Barnard to Dickson, 4 byes

70.2
.

Barnard to Dickson, 0 runs

70.1
.

Barnard to Dickson, 0 runs

69.6
.

Gilchrist to Kellaway, 0 runs

69.5
.

Gilchrist to Kellaway, 0 runs

69.4
.

Gilchrist to Kellaway, 0 runs

69.3
.

Gilchrist to Kellaway, 0 runs

69.2
.

Gilchrist to Kellaway, 0 runs

69.1
1

Gilchrist to Dickson, 1 run

68.6
.

Barnard to Kellaway, 0 runs

68.5
1

Barnard to Dickson, 1 run

68.4
.

Barnard to Dickson, 0 runs

68.3
4

Barnard to Dickson, 4 runs

68.2
.

Barnard to Dickson, 0 runs

68.1
1

Barnard to Kellaway, 1 run

67.6
.

Gilchrist to Dickson, 0 runs

67.5
4

Gilchrist to Dickson, 4 runs

67.4
.

Gilchrist to Dickson, 0 runs

67.3
1

Gilchrist to Kellaway, 1 run

67.2
.

Gilchrist to Kellaway, 0 runs

67.1
.

Gilchrist to Kellaway, 0 runs

66.6
.

Barnard to Dickson, 0 runs

66.5
4

Barnard to Dickson, 4 runs

66.4
.

Barnard to Dickson, 0 runs

66.3
.

Barnard to Dickson, 0 runs

66.2
.

Barnard to Dickson, 0 runs

66.1
3

Barnard to Kellaway, 3 runs

65.6
.

Gilchrist to Dickson, 0 runs

65.5
.

Gilchrist to Dickson, 0 runs

65.4
.

Gilchrist to Dickson, 0 runs

65.3
1

Gilchrist to Kellaway, 1 run

65.2
.

Gilchrist to Kellaway, 0 runs

65.1
2

Gilchrist to Kellaway, 2 runs

64.6
.

Barnard to Dickson, 0 runs

64.5
.

Barnard to Dickson, 0 runs

64.4
.

Barnard to Dickson, 0 runs

64.3
.

Barnard to Dickson, 0 runs

64.2
.

Barnard to Dickson, 0 runs

64.1
W

Barnard to Ingram, appeal, wicket (caught - Ingram)

63.6
.

Mousley to Kellaway, 0 runs

63.5
.

Mousley to Kellaway, 0 runs

63.4
.

Mousley to Kellaway, 0 runs

63.3
.

Mousley to Kellaway, 0 runs

63.2
.

Mousley to Kellaway, 0 runs

63.1
1

Mousley to Ingram, 1 run

62.6
4

Barnard to Kellaway, 4 leg byes

62.5
4

Barnard to Kellaway, 4 runs

62.4
.

Barnard to Kellaway, 0 runs

62.3
.

Barnard to Kellaway, 0 runs

62.2
.

Barnard to Kellaway, 0 runs

62.1
.

Barnard to Kellaway, 0 runs

61.6
.

Mousley to Ingram, 0 runs

61.5
.

Mousley to Ingram, 0 runs

61.4
1

Mousley to Kellaway, 1 run

61.3
.

Mousley to Kellaway, 0 runs

61.2
1

Mousley to Ingram, 1 run

61.1
.

Mousley to Ingram, 0 runs

60.6
.

Barnard to Kellaway, 0 runs

60.5
1

Barnard to Ingram, 1 run

60.4
.

Barnard to Ingram, 0 runs

60.3
1

Barnard to Kellaway, 1 run

60.2
.

Barnard to Kellaway, 0 runs

60.1
.

Barnard to Kellaway, 0 runs

59.6
.

Mousley to Ingram, 0 runs

59.5
.

Mousley to Ingram, 0 runs

59.4
.

Mousley to Ingram, 0 runs

59.3
1

Mousley to Kellaway, 1 run

59.2
.

Mousley to Kellaway, 0 runs

59.1
.

Mousley to Kellaway, 0 runs

58.6
.

Thompson to Ingram, 0 runs

58.5
.

Thompson to Ingram, 0 runs

58.4
.

Thompson to Ingram, 0 runs

58.3
.

Thompson to Ingram, 0 runs

58.2
4

Thompson to Ingram, 4 runs

58.1
.

Thompson to Ingram, 0 runs

57.6
.

Mousley to Kellaway, 0 runs

57.5
.

Mousley to Kellaway, 0 runs

57.4
.

Mousley to Kellaway, 0 runs

57.3
1

Mousley to Ingram, 1 run

57.2
.

Mousley to Ingram, 0 runs

57.1
.

Mousley to Ingram, 0 runs

56.6
.

Thompson to Kellaway, 0 runs

56.5
.

Thompson to Kellaway, 0 runs

56.4
.

Thompson to Kellaway, 0 runs

56.3
.

Thompson to Kellaway, 0 runs

56.2
.

Thompson to Kellaway, 0 runs

56.1
.

Thompson to Kellaway, 0 runs

55.6
W

Mousley to Carlson, appeal, wicket (caught - Carlson)

55.5
4

Mousley to Carlson, 4 runs

55.4
1

Mousley to Kellaway, 1 run

55.3
.

Mousley to Kellaway, 0 runs

55.2
2

Mousley to Kellaway, 2 runs

55.1
1

Mousley to Carlson, 1 run

54.6
6

Thompson to Kellaway, 6 runs

54.5
.

Thompson to Kellaway, 0 runs

54.4
4

Thompson to Kellaway, 4 runs

54.3
.

Thompson to Kellaway, 0 runs

54.2
.

Thompson to Kellaway, 0 runs

54.1
.

Thompson to Kellaway, 0 runs

53.6
.

Hannon-Dalby to Carlson, 0 runs

53.5
.

Hannon-Dalby to Carlson, 0 runs

53.4
2

Hannon-Dalby to Carlson, 2 leg byes

53.3
.

Hannon-Dalby to Carlson, 0 runs

53.2
.

Hannon-Dalby to Carlson, 0 runs

53.1
.

Hannon-Dalby to Carlson, 0 runs

52.6
4

Thompson to Kellaway, 4 runs

52.5
.

Thompson to Kellaway, 0 runs

52.4
.

Thompson to Kellaway, 0 runs

52.3
.

Thompson to Kellaway, 0 runs

52.2
.

Thompson to Kellaway, 0 runs

52.1
1

Thompson to Carlson, 1 run

51.6
1

Hannon-Dalby to Carlson, 1 run

51.5
.

Hannon-Dalby to Carlson, 0 runs

51.4
.

Hannon-Dalby to Carlson, 0 runs

51.3
.

Hannon-Dalby to Carlson, 0 runs

51.2
.

Hannon-Dalby to Carlson, 0 runs

51.1
4

Hannon-Dalby to Carlson, 4 runs

50.6
2

Webster to Kellaway, 2 runs

50.5
2

Webster to Kellaway, 2 runs

50.4
.

Webster to Kellaway, 0 runs

50.3
.

Webster to Kellaway, 0 runs

50.2
.

Webster to Kellaway, 0 runs

50.1
1

Webster to Carlson, 1 run

49.6
1

Hannon-Dalby to Carlson, 1 run

49.5
1

Hannon-Dalby to Kellaway, 1 run

49.4
.

Hannon-Dalby to Kellaway, 0 runs

49.3
.

Hannon-Dalby to Kellaway, 0 runs

49.2
1

Hannon-Dalby to Carlson, 1 run

49.1
.

Hannon-Dalby to Carlson, 0 runs

48.6
.

Webster to Kellaway, 0 runs

48.5
.

Webster to Kellaway, 0 runs

48.4
.

Webster to Kellaway, 0 runs

48.3
.

Webster to Kellaway, 0 runs

48.2
1

Webster to Carlson, 1 run

48.1
.

Webster to Carlson, 0 runs

47.6
.

Hannon-Dalby to Kellaway, 0 runs

47.5
.

Hannon-Dalby to Kellaway, appeal

47.4
.

Hannon-Dalby to Kellaway, 0 runs

47.3
.

Hannon-Dalby to Kellaway, appeal

47.2
.

Hannon-Dalby to Kellaway, 0 runs

47.1
.

Hannon-Dalby to Kellaway, 0 runs

46.6
.

Webster to Carlson, 0 runs

46.5
.

Webster to Carlson, 0 runs

46.4
.

Webster to Carlson, 0 runs

46.3
.

Webster to Carlson, 0 runs

46.2
.

Webster to Carlson, 0 runs

46.1
.

Webster to Carlson, 0 runs

45.6
.

Hannon-Dalby to Kellaway, 0 runs

45.5
2

Hannon-Dalby to Kellaway, 2 runs

45.4
.

Hannon-Dalby to Kellaway, 0 runs

45.3
.

Hannon-Dalby to Kellaway, 0 runs

45.2
.

Hannon-Dalby to Kellaway, 0 runs

45.1
.

Hannon-Dalby to Kellaway, 0 runs

44.6
.

Webster to Carlson, 0 runs

44.5
.

Webster to Carlson, 0 runs

44.4
.

Webster to Carlson, 0 runs

44.3
.

Webster to Carlson, 0 runs

44.2
.

Webster to Carlson, 0 runs

44.1
.

Webster to Carlson, 0 runs

43.6
4

Hannon-Dalby to Kellaway, 4 runs

43.5
4

Hannon-Dalby to Kellaway, 4 runs

43.4
2

Hannon-Dalby to Kellaway, 2 runs

43.3
1

Hannon-Dalby to Carlson, leg bye

43.2
.

Hannon-Dalby to Carlson, 0 runs

43.1
.

Hannon-Dalby to Carlson, 0 runs

42.6
.

Webster to Kellaway, 0 runs

42.5
.

Webster to Kellaway, 0 runs

42.4
.

Webster to Kellaway, 0 runs

42.3
.

Webster to Kellaway, 0 runs

42.2
2

Webster to Kellaway, 2 runs

42.1
.

Webster to Kellaway, 0 runs

41.6
.

Hannon-Dalby to Carlson, 0 runs

41.5
.

Hannon-Dalby to Carlson, 0 runs

41.4
.

Hannon-Dalby to Carlson, 0 runs

41.3
.

Hannon-Dalby to Carlson, 0 runs

41.2
.

Hannon-Dalby to Carlson, 0 runs

41.1
.

Hannon-Dalby to Carlson, 0 runs

40.6
.

Webster to Kellaway, 0 runs

40.5
.

Webster to Kellaway, 0 runs

40.4
.

Webster to Kellaway, 0 runs

40.3
.

Webster to Kellaway, 0 runs

40.2
.

Webster to Kellaway, 0 runs

40.1
.

Webster to Kellaway, 0 runs

39.6
.

Gilchrist to Carlson, 0 runs

39.5
1

Gilchrist to Kellaway, leg bye

39.4
.

Gilchrist to Kellaway, 0 runs

39.3
.

Gilchrist to Kellaway, 0 runs

39.2
4

Gilchrist to Kellaway, 4 runs

39.1
.

Gilchrist to Kellaway, 0 runs

38.6
.

Bamber to Carlson, 0 runs

38.5
.

Bamber to Carlson, 0 runs

38.4
4

Bamber to Carlson, 4 runs

38.3
.

Bamber to Carlson, 0 runs

38.2
.

Bamber to Carlson, 0 runs

38.1
3

Bamber to Kellaway, 3 runs

37.6
.

Gilchrist to Carlson, 0 runs

37.5
1

Gilchrist to Kellaway, 1 run

37.4
1

Gilchrist to Carlson, 1 run

37.3
.

Gilchrist to Carlson, 0 runs

37.2
4

Gilchrist to Carlson, 4 runs

37.1
.

Gilchrist to Carlson, 0 runs

36.6
.

Bamber to Kellaway, 0 runs

36.5
.

Bamber to Kellaway, 0 runs

36.4
4

Bamber to Kellaway, 4 runs

36.3
.

Bamber to Kellaway, 0 runs

36.2
.

Bamber to Kellaway, 0 runs

36.1
.

Bamber to Kellaway, 0 runs

35.6
.

Gilchrist to Carlson, 0 runs

35.5
.

Gilchrist to Carlson, 0 runs

35.4
1

Gilchrist to Kellaway, 1 run

35.3
.

Gilchrist to Kellaway, 0 runs

35.2
1

Gilchrist to Carlson, 1 run

35.1
.

Gilchrist to Carlson, 0 runs

34.6
.

Bamber to Kellaway, 0 runs

34.5
.

Bamber to Kellaway, 0 runs

34.4
3

Bamber to Carlson, 3 runs

34.3
.

Bamber to Carlson, 0 runs

34.2
4

Bamber to Carlson, 4 runs

34.1
4

Bamber to Carlson, 4 runs

33.6
1

Gilchrist to Carlson, 1 run

33.5
2

Gilchrist to Carlson, 2 leg byes

33.4
.

Gilchrist to Carlson, 0 runs

33.3
.

Gilchrist to Carlson, 0 runs

33.2
.

Gilchrist to Carlson, 0 runs

33.1
.

Gilchrist to Carlson, 0 runs

32.6
.

Bamber to Kellaway, 0 runs

32.5
.

Bamber to Kellaway, 0 runs

32.4
.

Bamber to Kellaway, 0 runs

32.3
.

Bamber to Kellaway, 0 runs

32.2
.

Bamber to Kellaway, 0 runs

32.1
.

Bamber to Kellaway, 0 runs

31.6
1

Gilchrist to Kellaway, 1 run

31.5
1

Gilchrist to Carlson, 1 run

31.4
.

Gilchrist to Carlson, 0 runs

31.3
.

Gilchrist to Carlson, 0 runs

31.2
.

Gilchrist to Carlson, 0 runs

31.1
.

Gilchrist to Carlson, 0 runs

30.6
.

Bamber to Kellaway, 0 runs

30.5
.

Bamber to Kellaway, 0 runs

30.4
.

Bamber to Kellaway, 0 runs

30.3
1

Bamber to Carlson, 1 run

30.2
.

Bamber to Carlson, 0 runs

30.1
.

Bamber to Carlson, 0 runs

29.6
.

Gilchrist to Kellaway, 0 runs

29.5
2

Gilchrist to Kellaway, 2 runs

29.4
.

Gilchrist to Kellaway, 0 runs

29.3
.

Gilchrist to Kellaway, appeal

29.2
.

Gilchrist to Kellaway, 0 runs

29.1
1

Gilchrist to Carlson, 1 run

28.6
.

Bamber to Kellaway, 0 runs

28.5
4

Bamber to Kellaway, 4 runs

28.4
.

Bamber to Kellaway, 0 runs

28.3
1

Bamber to Carlson, 1 run

28.2
.

Bamber to Carlson, 0 runs

28.1
.

Bamber to Carlson, 0 runs

27.6
1

Gilchrist to Carlson, 1 run

27.5
1

Gilchrist to Kellaway, 1 run

27.4
.

Gilchrist to Kellaway, 0 runs

27.3
.

Gilchrist to Kellaway, 0 runs

27.2
.

Gilchrist to Kellaway, 0 runs

27.1
.

Gilchrist to Kellaway, 0 runs

26.6
1

Webster to Kellaway, 1 run

26.5
.

Webster to Kellaway, 0 runs

26.4
.

Webster to Kellaway, 0 runs

26.3
4

Webster to Kellaway, 4 runs

26.2
1

Webster to Carlson, 1 run

26.1
.

Webster to Carlson, 0 runs

25.6
.

Gilchrist to Kellaway, 0 runs

25.5
.

Gilchrist to Kellaway, 0 runs

25.4
.

Gilchrist to Kellaway, 0 runs

25.3
.

Gilchrist to Kellaway, 0 runs

25.2
1

Gilchrist to Carlson, 1 run

25.1
1

Gilchrist to Kellaway, 1 run

24.6
.

Webster to Carlson, 0 runs

24.5
.

Webster to Carlson, 0 runs

24.4
.

Webster to Carlson, 0 runs

24.3
.

Webster to Carlson, 0 runs

24.2
.

Webster to Carlson, 0 runs

24.1
1

Webster to Kellaway, 1 run

23.6
1

Gilchrist to Kellaway, 1 run

23.5
.

Gilchrist to Kellaway, 0 runs

23.4
1

Gilchrist to Carlson, 1 run

23.3
4

Gilchrist to Carlson, 4 runs

23.2
.

Gilchrist to Carlson, 0 runs

23.1
.

Gilchrist to Carlson, 0 runs

22.6
.

Webster to Kellaway, 0 runs

22.5
.

Webster to Kellaway, 0 runs

22.4
.

Webster to Kellaway, 0 runs

22.3
2

Webster to Kellaway, 2 runs

22.2
.

Webster to Kellaway, 0 runs

22.1
.

Webster to Kellaway, 0 runs

21.6
.

Thompson to Carlson, 0 runs

21.5
.

Thompson to Carlson, 0 runs

21.4
.

Thompson to Carlson, 0 runs

21.3
4

Thompson to Carlson, 4 runs

21.2
3

Thompson to Kellaway, 3 runs

21.1
.

Thompson to Kellaway, 0 runs

20.6
.

Barnard to Carlson, 0 runs

20.5
.

Barnard to Carlson, 0 runs

20.4
1

Barnard to Kellaway, 1 run

20.3
.

Barnard to Kellaway, 0 runs

20.2
1

Barnard to Carlson, 1 run

20.1
.

Barnard to Carlson, 0 runs

19.6
.

Thompson to Kellaway, 0 runs

19.5
1

Thompson to Carlson, 1 run

19.4
.

Thompson to Carlson, 0 runs

19.3
.

Thompson to Carlson, 0 runs

19.2
4

Thompson to Carlson, 4 runs

19.1
.

Thompson to Carlson, 0 runs

18.6
3

Barnard to Carlson, 3 leg byes

18.5
.

Barnard to Carlson, 0 runs

18.4
4

Barnard to Carlson, 4 runs

18.3
.

Barnard to Carlson, 0 runs

18.2
1

Barnard to Kellaway, 1 run

18.1
3

Barnard to Carlson, 3 runs

17.6
.

Thompson to Kellaway, 0 runs

17.5
.

Thompson to Kellaway, 0 runs

17.4
.

Thompson to Kellaway, 0 runs

17.3
.

Thompson to Kellaway, 0 runs

17.2
.

Thompson to Kellaway, 0 runs

17.1
.

Thompson to Kellaway, 0 runs

16.6
.

Barnard to Carlson, 0 runs

16.5
.

Barnard to Carlson, 0 runs

16.4
2

Barnard to Carlson, 2 runs

16.3
.

Barnard to Carlson, 0 runs

16.2
.

Barnard to Carlson, 0 runs

16.2
2

Barnard to Carlson, 2 no balls

16.1
.

Barnard to Carlson, 0 runs

15.6
4

Thompson to Kellaway, 4 runs

15.5
4

Thompson to Kellaway, 4 runs

15.4
.

Thompson to Kellaway, 0 runs

15.3
.

Thompson to Kellaway, 0 runs

15.2
.

Thompson to Kellaway, 0 runs

15.1
.

Thompson to Kellaway, 0 runs

14.6
2

Bamber to Carlson, 2 runs

14.5
.

Bamber to Carlson, 0 runs

14.4
.

Bamber to Carlson, 0 runs

14.3
.

Bamber to Carlson, 0 runs

14.2
.

Bamber to Carlson, 0 runs

14.1
.

Bamber to Carlson, 0 runs

13.6
.

Thompson to Kellaway, 0 runs

13.5
.

Thompson to Kellaway, 0 runs

13.4
.

Thompson to Kellaway, 0 runs

13.3
.

Thompson to Kellaway, 0 runs

13.2
1

Thompson to Carlson, 1 run

13.1
.

Thompson to Carlson, 0 runs

12.6
.

Bamber to Kellaway, 0 runs

12.5
1

Bamber to Carlson, 1 run

12.4
4

Bamber to Carlson, 4 runs

12.3
.

Bamber to Carlson, 0 runs

12.2
.

Bamber to Carlson, 0 runs

12.1
.

Bamber to Carlson, appeal

11.6
.

Hannon-Dalby to Kellaway, 0 runs

11.5
.

Hannon-Dalby to Kellaway, 0 runs

11.4
.

Hannon-Dalby to Kellaway, 0 runs

11.3
.

Hannon-Dalby to Kellaway, 0 runs

11.2
.

Hannon-Dalby to Kellaway, 0 runs

11.1
.

Hannon-Dalby to Kellaway, 0 runs

10.6
.

Bamber to Carlson, 0 runs

10.5
.

Bamber to Carlson, 0 runs

10.4
4

Bamber to Carlson, 4 runs

10.3
.

Bamber to Carlson, 0 runs

10.2
.

Bamber to Carlson, 0 runs

10.1
.

Bamber to Carlson, 0 runs

9.6
4

Hannon-Dalby to Kellaway, 4 runs

9.5
.

Hannon-Dalby to Kellaway, 0 runs

9.4
.

Hannon-Dalby to Kellaway, 0 runs

9.3
.

Hannon-Dalby to Kellaway, 0 runs

9.2
.

Hannon-Dalby to Kellaway, 0 runs

9.1
.

Hannon-Dalby to Kellaway, 0 runs

8.6
.

Bamber to Carlson, 0 runs

8.5
.

Bamber to Carlson, 0 runs

8.4
.

Bamber to Carlson, 0 runs

8.3
.

Bamber to Carlson, 0 runs

8.2
.

Bamber to Carlson, 0 runs

8.1
1

Bamber to Kellaway, 1 run

7.6
.

Hannon-Dalby to Carlson, 0 runs

7.5
.

Hannon-Dalby to Carlson, 0 runs

7.4
.

Hannon-Dalby to Carlson, 0 runs

7.3
4

Hannon-Dalby to Carlson, 4 leg byes

7.2
.

Hannon-Dalby to Carlson, 0 runs

7.1
4

Hannon-Dalby to Carlson, 4 runs

6.6
.

Bamber to Kellaway, 0 runs

6.5
.

Bamber to Kellaway, 0 runs

6.4
.

Bamber to Kellaway, appeal

6.3
.

Bamber to Kellaway, 0 runs

6.2
2

Bamber to Kellaway, 2 runs

6.1
.

Bamber to Kellaway, 0 runs

5.6
3

Hannon-Dalby to Kellaway, 3 runs

5.5
.

Hannon-Dalby to Kellaway, 0 runs

5.4
.

Hannon-Dalby to Kellaway, 0 runs

5.3
.

Hannon-Dalby to Kellaway, 0 runs

5.2
4

Hannon-Dalby to Kellaway, 4 runs

5.1
1

Hannon-Dalby to Carlson, 1 run

4.6
.

Bamber to Kellaway, 0 runs

4.5
.

Bamber to Kellaway, 0 runs

4.4
.

Bamber to Kellaway, 0 runs

4.3
.

Bamber to Kellaway, 0 runs

4.2
W

Bamber to Zain-ul-Hassan, appeal, wicket (caught - Zain-ul-Hassan)

4.1
.

Bamber to Zain-ul-Hassan, 0 runs

3.6
.

Hannon-Dalby to Carlson, 0 runs

3.5
.

Hannon-Dalby to Carlson, 0 runs

3.4
.

Hannon-Dalby to Carlson, 0 runs

3.3
.

Hannon-Dalby to Carlson, 0 runs

3.2
.

Hannon-Dalby to Carlson, 0 runs

3.1
.

Hannon-Dalby to Carlson, 0 runs

2.6
.

Bamber to Zain-ul-Hassan, 0 runs

2.5
.

Bamber to Zain-ul-Hassan, 0 runs

2.4
.

Bamber to Zain-ul-Hassan, 0 runs

2.3
.

Bamber to Zain-ul-Hassan, 0 runs

2.2
.

Bamber to Zain-ul-Hassan, 0 runs

2.1
.

Bamber to Zain-ul-Hassan, 0 runs

1.6
.

Hannon-Dalby to Carlson, 0 runs

1.5
W

Hannon-Dalby to AM Tribe, appeal, wicket (caught - AM Tribe)

1.4
.

Hannon-Dalby to AM Tribe, 0 runs

1.3
.

Hannon-Dalby to AM Tribe, 0 runs

1.2
.

Hannon-Dalby to AM Tribe, 0 runs

1.1
.

Hannon-Dalby to AM Tribe, 0 runs

0.6
.

Bamber to Zain-ul-Hassan, 0 runs

0.5
.

Bamber to Zain-ul-Hassan, 0 runs

0.4
.

Bamber to Zain-ul-Hassan, 0 runs

0.3
.

Bamber to Zain-ul-Hassan, 0 runs

0.2
.

Bamber to Zain-ul-Hassan, 0 runs

0.1
.

Bamber to Zain-ul-Hassan, 0 runs