Highlights Warwickshire vs Glamorgan First class County Championship 15.05.2026
Thompson to Crane, 0 runs
Thompson to Crane, 0 runs
Thompson to Crane, 0 runs
Thompson to Crane, 4 runs
Thompson to Crane, appeal
Thompson to Crane, 0 runs
Gilchrist to Norton, 0 runs
Gilchrist to Norton, 0 runs
Gilchrist to Norton, 0 runs
Gilchrist to Norton, 0 runs
Gilchrist to Norton, 0 runs
Gilchrist to Crane, 3 runs
Thompson to Norton, 0 runs
Thompson to Norton, 0 runs
Thompson to Norton, 0 runs
Thompson to Norton, 0 runs
Thompson to Norton, 4 runs
Thompson to Norton, 0 runs
Gilchrist to Crane, 0 runs
Gilchrist to Crane, appeal
Gilchrist to Crane, wide
Gilchrist to Crane, 0 runs
Gilchrist to Crane, 0 runs
Gilchrist to Crane, 0 runs
Gilchrist to Crane, 0 runs
Thompson to Norton, 0 runs
Thompson to Norton, 4 runs
Thompson to Norton, 4 runs
Thompson to Norton, 0 runs
Thompson to Norton, 0 runs
Thompson to Norton, 4 runs
Bamber to Crane, 0 runs
Bamber to Crane, 0 runs
Bamber to Norton, 1 run
Bamber to Norton, 4 runs
Bamber to Norton, 0 runs
Bamber to Norton, 0 runs
Hannon-Dalby to Crane, 4 runs
Hannon-Dalby to Crane, 0 runs
Hannon-Dalby to Crane, 0 runs
Hannon-Dalby to Crane, 0 runs
Hannon-Dalby to Norton, 1 run
Hannon-Dalby to Norton, 0 runs
Bamber to Crane, 0 runs
Bamber to Crane, 0 runs
Bamber to Crane, 0 runs
Bamber to Crane, 0 runs
Bamber to Crane, 0 runs
Bamber to Crane, 0 runs
Hannon-Dalby to Norton, 0 runs
Hannon-Dalby to Norton, 0 runs
Hannon-Dalby to Norton, 0 runs
Hannon-Dalby to Norton, 0 runs
Hannon-Dalby to Norton, 0 runs
Hannon-Dalby to Norton, 0 runs
Bamber to Crane, 0 runs
Bamber to Crane, 0 runs
Bamber to Norton, 1 run
Bamber to Norton, 2 no balls
Bamber to Norton, 2 runs
Bamber to Norton, 0 runs
Bamber to Crane, 1 run
Hannon-Dalby to Norton, 0 runs
Hannon-Dalby to Norton, 0 runs
Hannon-Dalby to Crane, leg bye
Hannon-Dalby to Crane, 0 runs
Hannon-Dalby to Crane, 0 runs
Hannon-Dalby to Crane, 0 runs
Bamber to Norton, 0 runs
Bamber to Norton, 0 runs
Bamber to van der Gugten, appeal, wicket (caught - van der Gugten)
Bamber to van der Gugten, 0 runs
Bamber to van der Gugten, 4 runs
Bamber to Crane, 1 run
Hannon-Dalby to van der Gugten, 0 runs
Hannon-Dalby to van der Gugten, 0 runs
Hannon-Dalby to van der Gugten, 0 runs
Hannon-Dalby to van der Gugten, 0 runs
Hannon-Dalby to Crane, 1 run
Hannon-Dalby to Cooke, wicket (lbw - Cooke)
Bamber to van der Gugten, 0 runs
Bamber to van der Gugten, 0 runs
Bamber to van der Gugten, 0 runs
Bamber to Cooke, 3 runs
Bamber to Cooke, 0 runs
Bamber to Cooke, 0 runs
Hannon-Dalby to Kellaway, appeal, wicket (caught - Kellaway)
Hannon-Dalby to Kellaway, 0 runs
Hannon-Dalby to Kellaway, 0 runs
Hannon-Dalby to Kellaway, 0 runs
Hannon-Dalby to Kellaway, 0 runs
Hannon-Dalby to Kellaway, 4 runs
Bamber to Cooke, 0 runs
Bamber to Dickson, appeal, wicket (caught - Dickson)
Bamber to Kellaway, bye
Bamber to Kellaway, 0 runs
Bamber to Kellaway, 0 runs
Bamber to Kellaway, 0 runs
Mousley to Dickson, 4 runs
Mousley to Kellaway, 1 run
Mousley to Dickson, 1 run
Mousley to Dickson, 4 runs
Mousley to Dickson, 0 runs
Mousley to Kellaway, 1 run
Webster to Dickson, 0 runs
Webster to Dickson, 0 runs
Webster to Dickson, 0 runs
Webster to Kellaway, 1 run
Webster to Kellaway, 0 runs
Webster to Kellaway, 0 runs
Mousley to Dickson, 0 runs
Mousley to Dickson, 0 runs
Mousley to Dickson, 0 runs
Mousley to Dickson, 0 runs
Mousley to Dickson, 0 runs
Mousley to Dickson, 0 runs
Webster to Kellaway, 0 runs
Webster to Kellaway, 0 runs
Webster to Kellaway, 0 runs
Webster to Kellaway, 0 runs
Webster to Kellaway, 0 runs
Webster to Kellaway, 0 runs
Mousley to Dickson, 0 runs
Mousley to Dickson, 0 runs
Mousley to Kellaway, 1 run
Mousley to Kellaway, 0 runs
Mousley to Kellaway, 0 runs
Mousley to Kellaway, 0 runs
Webster to Dickson, 0 runs
Webster to Dickson, 0 runs
Webster to Dickson, 4 runs
Webster to Dickson, 2 no balls
Webster to Dickson, 0 runs
Webster to Kellaway, 3 runs
Webster to Kellaway, 0 runs
Mousley to Kellaway, 1 run
Mousley to Dickson, 1 run
Mousley to Dickson, 4 runs
Mousley to Dickson, 0 runs
Mousley to Kellaway, 1 run
Mousley to Kellaway, 4 runs
Barnard to Dickson, 0 runs
Barnard to Dickson, 0 runs
Barnard to Dickson, 0 runs
Barnard to Dickson, 0 runs
Barnard to Dickson, 0 runs
Barnard to Dickson, 0 runs
Gilchrist to Kellaway, 0 runs
Gilchrist to Kellaway, 4 runs
Gilchrist to Kellaway, 0 runs
Gilchrist to Kellaway, 0 runs
Gilchrist to Kellaway, 4 runs
Gilchrist to Kellaway, 4 runs
Barnard to Kellaway, 1 run
Barnard to Dickson, 1 run
Barnard to Dickson, 0 runs
Barnard to Dickson, 4 byes
Barnard to Dickson, 0 runs
Barnard to Dickson, 0 runs
Gilchrist to Kellaway, 0 runs
Gilchrist to Kellaway, 0 runs
Gilchrist to Kellaway, 0 runs
Gilchrist to Kellaway, 0 runs
Gilchrist to Kellaway, 0 runs
Gilchrist to Dickson, 1 run
Barnard to Kellaway, 0 runs
Barnard to Dickson, 1 run
Barnard to Dickson, 0 runs
Barnard to Dickson, 4 runs
Barnard to Dickson, 0 runs
Barnard to Kellaway, 1 run
Gilchrist to Dickson, 0 runs
Gilchrist to Dickson, 4 runs
Gilchrist to Dickson, 0 runs
Gilchrist to Kellaway, 1 run
Gilchrist to Kellaway, 0 runs
Gilchrist to Kellaway, 0 runs
Barnard to Dickson, 0 runs
Barnard to Dickson, 4 runs
Barnard to Dickson, 0 runs
Barnard to Dickson, 0 runs
Barnard to Dickson, 0 runs
Barnard to Kellaway, 3 runs
Gilchrist to Dickson, 0 runs
Gilchrist to Dickson, 0 runs
Gilchrist to Dickson, 0 runs
Gilchrist to Kellaway, 1 run
Gilchrist to Kellaway, 0 runs
Gilchrist to Kellaway, 2 runs
Barnard to Dickson, 0 runs
Barnard to Dickson, 0 runs
Barnard to Dickson, 0 runs
Barnard to Dickson, 0 runs
Barnard to Dickson, 0 runs
Barnard to Ingram, appeal, wicket (caught - Ingram)
Mousley to Kellaway, 0 runs
Mousley to Kellaway, 0 runs
Mousley to Kellaway, 0 runs
Mousley to Kellaway, 0 runs
Mousley to Kellaway, 0 runs
Mousley to Ingram, 1 run
Barnard to Kellaway, 4 leg byes
Barnard to Kellaway, 4 runs
Barnard to Kellaway, 0 runs
Barnard to Kellaway, 0 runs
Barnard to Kellaway, 0 runs
Barnard to Kellaway, 0 runs
Mousley to Ingram, 0 runs
Mousley to Ingram, 0 runs
Mousley to Kellaway, 1 run
Mousley to Kellaway, 0 runs
Mousley to Ingram, 1 run
Mousley to Ingram, 0 runs
Barnard to Kellaway, 0 runs
Barnard to Ingram, 1 run
Barnard to Ingram, 0 runs
Barnard to Kellaway, 1 run
Barnard to Kellaway, 0 runs
Barnard to Kellaway, 0 runs
Mousley to Ingram, 0 runs
Mousley to Ingram, 0 runs
Mousley to Ingram, 0 runs
Mousley to Kellaway, 1 run
Mousley to Kellaway, 0 runs
Mousley to Kellaway, 0 runs
Thompson to Ingram, 0 runs
Thompson to Ingram, 0 runs
Thompson to Ingram, 0 runs
Thompson to Ingram, 0 runs
Thompson to Ingram, 4 runs
Thompson to Ingram, 0 runs
Mousley to Kellaway, 0 runs
Mousley to Kellaway, 0 runs
Mousley to Kellaway, 0 runs
Mousley to Ingram, 1 run
Mousley to Ingram, 0 runs
Mousley to Ingram, 0 runs
Thompson to Kellaway, 0 runs
Thompson to Kellaway, 0 runs
Thompson to Kellaway, 0 runs
Thompson to Kellaway, 0 runs
Thompson to Kellaway, 0 runs
Thompson to Kellaway, 0 runs
Mousley to Carlson, appeal, wicket (caught - Carlson)
Mousley to Carlson, 4 runs
Mousley to Kellaway, 1 run
Mousley to Kellaway, 0 runs
Mousley to Kellaway, 2 runs
Mousley to Carlson, 1 run
Thompson to Kellaway, 6 runs
Thompson to Kellaway, 0 runs
Thompson to Kellaway, 4 runs
Thompson to Kellaway, 0 runs
Thompson to Kellaway, 0 runs
Thompson to Kellaway, 0 runs
Hannon-Dalby to Carlson, 0 runs
Hannon-Dalby to Carlson, 0 runs
Hannon-Dalby to Carlson, 2 leg byes
Hannon-Dalby to Carlson, 0 runs
Hannon-Dalby to Carlson, 0 runs
Hannon-Dalby to Carlson, 0 runs
Thompson to Kellaway, 4 runs
Thompson to Kellaway, 0 runs
Thompson to Kellaway, 0 runs
Thompson to Kellaway, 0 runs
Thompson to Kellaway, 0 runs
Thompson to Carlson, 1 run
Hannon-Dalby to Carlson, 1 run
Hannon-Dalby to Carlson, 0 runs
Hannon-Dalby to Carlson, 0 runs
Hannon-Dalby to Carlson, 0 runs
Hannon-Dalby to Carlson, 0 runs
Hannon-Dalby to Carlson, 4 runs
Webster to Kellaway, 2 runs
Webster to Kellaway, 2 runs
Webster to Kellaway, 0 runs
Webster to Kellaway, 0 runs
Webster to Kellaway, 0 runs
Webster to Carlson, 1 run
Hannon-Dalby to Carlson, 1 run
Hannon-Dalby to Kellaway, 1 run
Hannon-Dalby to Kellaway, 0 runs
Hannon-Dalby to Kellaway, 0 runs
Hannon-Dalby to Carlson, 1 run
Hannon-Dalby to Carlson, 0 runs
Webster to Kellaway, 0 runs
Webster to Kellaway, 0 runs
Webster to Kellaway, 0 runs
Webster to Kellaway, 0 runs
Webster to Carlson, 1 run
Webster to Carlson, 0 runs
Hannon-Dalby to Kellaway, 0 runs
Hannon-Dalby to Kellaway, appeal
Hannon-Dalby to Kellaway, 0 runs
Hannon-Dalby to Kellaway, appeal
Hannon-Dalby to Kellaway, 0 runs
Hannon-Dalby to Kellaway, 0 runs
Webster to Carlson, 0 runs
Webster to Carlson, 0 runs
Webster to Carlson, 0 runs
Webster to Carlson, 0 runs
Webster to Carlson, 0 runs
Webster to Carlson, 0 runs
Hannon-Dalby to Kellaway, 0 runs
Hannon-Dalby to Kellaway, 2 runs
Hannon-Dalby to Kellaway, 0 runs
Hannon-Dalby to Kellaway, 0 runs
Hannon-Dalby to Kellaway, 0 runs
Hannon-Dalby to Kellaway, 0 runs
Webster to Carlson, 0 runs
Webster to Carlson, 0 runs
Webster to Carlson, 0 runs
Webster to Carlson, 0 runs
Webster to Carlson, 0 runs
Webster to Carlson, 0 runs
Hannon-Dalby to Kellaway, 4 runs
Hannon-Dalby to Kellaway, 4 runs
Hannon-Dalby to Kellaway, 2 runs
Hannon-Dalby to Carlson, leg bye
Hannon-Dalby to Carlson, 0 runs
Hannon-Dalby to Carlson, 0 runs
Webster to Kellaway, 0 runs
Webster to Kellaway, 0 runs
Webster to Kellaway, 0 runs
Webster to Kellaway, 0 runs
Webster to Kellaway, 2 runs
Webster to Kellaway, 0 runs
Hannon-Dalby to Carlson, 0 runs
Hannon-Dalby to Carlson, 0 runs
Hannon-Dalby to Carlson, 0 runs
Hannon-Dalby to Carlson, 0 runs
Hannon-Dalby to Carlson, 0 runs
Hannon-Dalby to Carlson, 0 runs
Webster to Kellaway, 0 runs
Webster to Kellaway, 0 runs
Webster to Kellaway, 0 runs
Webster to Kellaway, 0 runs
Webster to Kellaway, 0 runs
Webster to Kellaway, 0 runs
Gilchrist to Carlson, 0 runs
Gilchrist to Kellaway, leg bye
Gilchrist to Kellaway, 0 runs
Gilchrist to Kellaway, 0 runs
Gilchrist to Kellaway, 4 runs
Gilchrist to Kellaway, 0 runs
Bamber to Carlson, 0 runs
Bamber to Carlson, 0 runs
Bamber to Carlson, 4 runs
Bamber to Carlson, 0 runs
Bamber to Carlson, 0 runs
Bamber to Kellaway, 3 runs
Gilchrist to Carlson, 0 runs
Gilchrist to Kellaway, 1 run
Gilchrist to Carlson, 1 run
Gilchrist to Carlson, 0 runs
Gilchrist to Carlson, 4 runs
Gilchrist to Carlson, 0 runs
Bamber to Kellaway, 0 runs
Bamber to Kellaway, 0 runs
Bamber to Kellaway, 4 runs
Bamber to Kellaway, 0 runs
Bamber to Kellaway, 0 runs
Bamber to Kellaway, 0 runs
Gilchrist to Carlson, 0 runs
Gilchrist to Carlson, 0 runs
Gilchrist to Kellaway, 1 run
Gilchrist to Kellaway, 0 runs
Gilchrist to Carlson, 1 run
Gilchrist to Carlson, 0 runs
Bamber to Kellaway, 0 runs
Bamber to Kellaway, 0 runs
Bamber to Carlson, 3 runs
Bamber to Carlson, 0 runs
Bamber to Carlson, 4 runs
Bamber to Carlson, 4 runs
Gilchrist to Carlson, 1 run
Gilchrist to Carlson, 2 leg byes
Gilchrist to Carlson, 0 runs
Gilchrist to Carlson, 0 runs
Gilchrist to Carlson, 0 runs
Gilchrist to Carlson, 0 runs
Bamber to Kellaway, 0 runs
Bamber to Kellaway, 0 runs
Bamber to Kellaway, 0 runs
Bamber to Kellaway, 0 runs
Bamber to Kellaway, 0 runs
Bamber to Kellaway, 0 runs
Gilchrist to Kellaway, 1 run
Gilchrist to Carlson, 1 run
Gilchrist to Carlson, 0 runs
Gilchrist to Carlson, 0 runs
Gilchrist to Carlson, 0 runs
Gilchrist to Carlson, 0 runs
Bamber to Kellaway, 0 runs
Bamber to Kellaway, 0 runs
Bamber to Kellaway, 0 runs
Bamber to Carlson, 1 run
Bamber to Carlson, 0 runs
Bamber to Carlson, 0 runs
Gilchrist to Kellaway, 0 runs
Gilchrist to Kellaway, 2 runs
Gilchrist to Kellaway, 0 runs
Gilchrist to Kellaway, appeal
Gilchrist to Kellaway, 0 runs
Gilchrist to Carlson, 1 run
Bamber to Kellaway, 0 runs
Bamber to Kellaway, 4 runs
Bamber to Kellaway, 0 runs
Bamber to Carlson, 1 run
Bamber to Carlson, 0 runs
Bamber to Carlson, 0 runs
Gilchrist to Carlson, 1 run
Gilchrist to Kellaway, 1 run
Gilchrist to Kellaway, 0 runs
Gilchrist to Kellaway, 0 runs
Gilchrist to Kellaway, 0 runs
Gilchrist to Kellaway, 0 runs
Webster to Kellaway, 1 run
Webster to Kellaway, 0 runs
Webster to Kellaway, 0 runs
Webster to Kellaway, 4 runs
Webster to Carlson, 1 run
Webster to Carlson, 0 runs
Gilchrist to Kellaway, 0 runs
Gilchrist to Kellaway, 0 runs
Gilchrist to Kellaway, 0 runs
Gilchrist to Kellaway, 0 runs
Gilchrist to Carlson, 1 run
Gilchrist to Kellaway, 1 run
Webster to Carlson, 0 runs
Webster to Carlson, 0 runs
Webster to Carlson, 0 runs
Webster to Carlson, 0 runs
Webster to Carlson, 0 runs
Webster to Kellaway, 1 run
Gilchrist to Kellaway, 1 run
Gilchrist to Kellaway, 0 runs
Gilchrist to Carlson, 1 run
Gilchrist to Carlson, 4 runs
Gilchrist to Carlson, 0 runs
Gilchrist to Carlson, 0 runs
Webster to Kellaway, 0 runs
Webster to Kellaway, 0 runs
Webster to Kellaway, 0 runs
Webster to Kellaway, 2 runs
Webster to Kellaway, 0 runs
Webster to Kellaway, 0 runs
Thompson to Carlson, 0 runs
Thompson to Carlson, 0 runs
Thompson to Carlson, 0 runs
Thompson to Carlson, 4 runs
Thompson to Kellaway, 3 runs
Thompson to Kellaway, 0 runs
Barnard to Carlson, 0 runs
Barnard to Carlson, 0 runs
Barnard to Kellaway, 1 run
Barnard to Kellaway, 0 runs
Barnard to Carlson, 1 run
Barnard to Carlson, 0 runs
Thompson to Kellaway, 0 runs
Thompson to Carlson, 1 run
Thompson to Carlson, 0 runs
Thompson to Carlson, 0 runs
Thompson to Carlson, 4 runs
Thompson to Carlson, 0 runs
Barnard to Carlson, 3 leg byes
Barnard to Carlson, 0 runs
Barnard to Carlson, 4 runs
Barnard to Carlson, 0 runs
Barnard to Kellaway, 1 run
Barnard to Carlson, 3 runs
Thompson to Kellaway, 0 runs
Thompson to Kellaway, 0 runs
Thompson to Kellaway, 0 runs
Thompson to Kellaway, 0 runs
Thompson to Kellaway, 0 runs
Thompson to Kellaway, 0 runs
Barnard to Carlson, 0 runs
Barnard to Carlson, 0 runs
Barnard to Carlson, 2 runs
Barnard to Carlson, 0 runs
Barnard to Carlson, 0 runs
Barnard to Carlson, 2 no balls
Barnard to Carlson, 0 runs
Thompson to Kellaway, 4 runs
Thompson to Kellaway, 4 runs
Thompson to Kellaway, 0 runs
Thompson to Kellaway, 0 runs
Thompson to Kellaway, 0 runs
Thompson to Kellaway, 0 runs
Bamber to Carlson, 2 runs
Bamber to Carlson, 0 runs
Bamber to Carlson, 0 runs
Bamber to Carlson, 0 runs
Bamber to Carlson, 0 runs
Bamber to Carlson, 0 runs
Thompson to Kellaway, 0 runs
Thompson to Kellaway, 0 runs
Thompson to Kellaway, 0 runs
Thompson to Kellaway, 0 runs
Thompson to Carlson, 1 run
Thompson to Carlson, 0 runs
Bamber to Kellaway, 0 runs
Bamber to Carlson, 1 run
Bamber to Carlson, 4 runs
Bamber to Carlson, 0 runs
Bamber to Carlson, 0 runs
Bamber to Carlson, appeal
Hannon-Dalby to Kellaway, 0 runs
Hannon-Dalby to Kellaway, 0 runs
Hannon-Dalby to Kellaway, 0 runs
Hannon-Dalby to Kellaway, 0 runs
Hannon-Dalby to Kellaway, 0 runs
Hannon-Dalby to Kellaway, 0 runs
Bamber to Carlson, 0 runs
Bamber to Carlson, 0 runs
Bamber to Carlson, 4 runs
Bamber to Carlson, 0 runs
Bamber to Carlson, 0 runs
Bamber to Carlson, 0 runs
Hannon-Dalby to Kellaway, 4 runs
Hannon-Dalby to Kellaway, 0 runs
Hannon-Dalby to Kellaway, 0 runs
Hannon-Dalby to Kellaway, 0 runs
Hannon-Dalby to Kellaway, 0 runs
Hannon-Dalby to Kellaway, 0 runs
Bamber to Carlson, 0 runs
Bamber to Carlson, 0 runs
Bamber to Carlson, 0 runs
Bamber to Carlson, 0 runs
Bamber to Carlson, 0 runs
Bamber to Kellaway, 1 run
Hannon-Dalby to Carlson, 0 runs
Hannon-Dalby to Carlson, 0 runs
Hannon-Dalby to Carlson, 0 runs
Hannon-Dalby to Carlson, 4 leg byes
Hannon-Dalby to Carlson, 0 runs
Hannon-Dalby to Carlson, 4 runs
Bamber to Kellaway, 0 runs
Bamber to Kellaway, 0 runs
Bamber to Kellaway, appeal
Bamber to Kellaway, 0 runs
Bamber to Kellaway, 2 runs
Bamber to Kellaway, 0 runs
Hannon-Dalby to Kellaway, 3 runs
Hannon-Dalby to Kellaway, 0 runs
Hannon-Dalby to Kellaway, 0 runs
Hannon-Dalby to Kellaway, 0 runs
Hannon-Dalby to Kellaway, 4 runs
Hannon-Dalby to Carlson, 1 run
Bamber to Kellaway, 0 runs
Bamber to Kellaway, 0 runs
Bamber to Kellaway, 0 runs
Bamber to Kellaway, 0 runs
Bamber to Zain-ul-Hassan, appeal, wicket (caught - Zain-ul-Hassan)
Bamber to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Hannon-Dalby to Carlson, 0 runs
Hannon-Dalby to Carlson, 0 runs
Hannon-Dalby to Carlson, 0 runs
Hannon-Dalby to Carlson, 0 runs
Hannon-Dalby to Carlson, 0 runs
Hannon-Dalby to Carlson, 0 runs
Bamber to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Bamber to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Bamber to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Bamber to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Bamber to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Bamber to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Hannon-Dalby to Carlson, 0 runs
Hannon-Dalby to AM Tribe, appeal, wicket (caught - AM Tribe)
Hannon-Dalby to AM Tribe, 0 runs
Hannon-Dalby to AM Tribe, 0 runs
Hannon-Dalby to AM Tribe, 0 runs
Hannon-Dalby to AM Tribe, 0 runs
Bamber to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Bamber to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Bamber to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Bamber to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Bamber to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Bamber to Zain-ul-Hassan, 0 runs