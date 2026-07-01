H2h Warwickshire vs Sussex First class County Championship 20.08.2026

First class

WAR
WAR
SUS
SUS
Warwickshire vs Sussex

T20, T20 Blast

WARWarwickshire

198

SUSSussex

122

First class, County Championship

SUSSussex

(4 ov.) 17/0

WARWarwickshire

267

List a, One-Day Cup

WARWarwickshire

258

SUSSussex

277
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