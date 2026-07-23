Squads Warwickshire vs Sussex First class County Championship 20.08.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Ali Hasan
bowler
Alsop Tom
wicket keeper
Ali Moeen
all rounder
Archer Jofra
bowler
Ali Tazeem Chaudry
bowler
Bamber Ethan
bowler
Briggs Danny
bowler
Barker Keith
all rounder
Campbell Jack
bowler
Barnard Ed
bowler
Carson Jack
bowler
Bethell Jacob
all rounder
Carter Oliver
wicket keeper
Booth Michael
all rounder
Clark Tom
batsman
Brathwaite Kraigg
batsman
Coles James Matthew
all rounder
Burgess Michael
wicket keeper
Crocombe Henry T
bowler
Davies Alex
wicket keeper
Currie Bradley
bowler
Drakes Dominic
all rounder
Finn Steven
bowler
Fernando Vishwa
bowler
Foreman Bertie
all rounder
Garton George
bowler
Goodman Dominic Charles
bowler
Gilchrist Nathan
bowler
Haines Tom
batsman
Gleeson Richard
bowler
Henry Troy
no information yet
Hain Sam
batsman
Hudson-Prentice Fynn
all rounder
Hannon-Dalby Oliver
bowler
Hughes Daniel
batsman
Jamal Aamir
all rounder
Hunt Sean Frank
bowler
Johal Manraj A
bowler
Ibrahim Danial
batsman
Khan Amir
no information yet
Jamie Atkins
bowler
Lalit Jani Vaansh
no information yet
Karvelas Aristides
bowler
Latham Tom
wicket keeper
Khan Shadab
all rounder
Malik Zen
no information yet
Lamb Danny
all rounder
Maxwell Glenn
all rounder
Lawrence Louie
no information yet
Mousley Dan
batsman
Leaning Jack
batsman
Rae Michael
bowler
Lenham Archie
bowler
Rocchiccioli Corey
bowler
Lion-Cachet Zach Benjamin
batsman
Rushworth Chris
bowler
Mills Tymal
bowler
Shaikh Hamza
batsman
Moore Ollie
no information yet
Shuker Harriet
batsman
Oosthuizen Nantes
no information yet
Simmons Che Brendon
bowler
Price Tom
batsman
Smith Kai
wicket keeper
Pujara Cheteshwar
batsman
Sylvester Adam Ryan
bowler
Rawlins Delray
all rounder
Thompson Jordan
all rounder
Robinson Oliver
bowler
Webster Beau
all rounder
Rogers Henry P
all rounder
Woakes Chris
all rounder
Sandhu Gurinder
bowler
Wylie Theo Owen
batsman
Seales Jayden
bowler
Yates Robert
batsman
Shipley Henry
all rounder
Young Will
batsman
Simpson John
wicket keeper
Match has not started yet