Squads Warwickshire vs Sussex First class County Championship 20.08.2026

First class

WAR
WAR
SUS
SUS

Playing

WAR
WAR
SUS
SUS
First TeamSecond Team
Ali Hasan

bowler

Alsop Tom

wicket keeper

Ali Moeen

all rounder

Barker Keith

all rounder

Bethell Jacob

all rounder

Carter Oliver

wicket keeper

Booth Michael

all rounder

Clark Tom

batsman

Burgess Michael

wicket keeper

Davies Alex

wicket keeper

Drakes Dominic

all rounder

Foreman Bertie

all rounder

Haines Tom

batsman

Henry Troy

no information yet

Hain Sam

batsman

Jamal Aamir

all rounder

Khan Amir

no information yet

Lalit Jani Vaansh

no information yet

Latham Tom

wicket keeper

Khan Shadab

all rounder

Malik Zen

no information yet

Lamb Danny

all rounder

Maxwell Glenn

all rounder

Lawrence Louie

no information yet

Moore Ollie

no information yet

Oosthuizen Nantes

no information yet

Price Tom

batsman

Smith Kai

wicket keeper

Rawlins Delray

all rounder

Thompson Jordan

all rounder

Webster Beau

all rounder

Rogers Henry P

all rounder

Woakes Chris

all rounder

Shipley Henry

all rounder

Young Will

batsman

Simpson John

wicket keeper

Bench

WAR
WAR
SUS
SUS

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet