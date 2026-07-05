H2h Yorkshire vs Leicestershire First class County Championship 27.08.2026

First class

YOR
YOR
LEI
LEI
Yorkshire vs Leicestershire

T20, T20 Blast

YORYorkshire

207

LEILeicestershire

166

First class, County Championship

LEILeicestershire

(0 ov.) 177/3

YORYorkshire

185

T20, T20 Blast

LEILeicestershire

147

YORYorkshire

135
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