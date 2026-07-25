Squads Yorkshire vs Leicestershire First class County Championship 27.08.2026

First class

YOR
YOR
LEI
LEI

Playing

YOR
YOR
LEI
LEI
First TeamSecond Team
Ahmed Rehan

all rounder

Akhtar Jawad

no information yet

Ali Hasan

bowler

Cox Ben

wicket keeper

Ali Moeen

all rounder

Bairstow Jonny

wicket keeper

Evison Joey

all rounder

Bean Finlay

wicket keeper

Green Alex M

no information yet

Bennison Will

no information yet

Green Ben

all rounder

Bess Dom

bowler

Helm Tom

bowler

Chohan Jafer

all rounder

Hill Lewis

wicket keeper

Holland Ian

all rounder

Coad Ben

bowler

Hull Josh

bowler

Mike Ben

all rounder

Ferreira Donovan

wicket keeper

Firbank Matthew

no information yet

Scriven Tom

all rounder

Singh Yadvinder

no information yet

Hill George

all rounder

Hope Shai

wicket keeper

Kelly Noah

no information yet

Wood Sam

no information yet

Lyth Adam

batsman

Rickelton Ryan

wicket keeper

Root Joe

batsman

Sears Ben

bowler

Singh Jay

no information yet

Smith Owen

no information yet

Sutherland Will

all rounder

Tattersall Jonathan

wicket keeper

Taylor Charlie

no information yet

Thompson Jordan

all rounder

ul-Haq Imam

no information yet

Vagadia Yash

all rounder

Wade Alex

no information yet

Whiteman Sam

wicket keeper

Wiese David

all rounder

Bench

YOR
YOR
LEI
LEI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet