Squads Yorkshire vs Leicestershire First class County Championship 27.08.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Agarwal Mayank
batsman
Ahmed Rehan
all rounder
Akhtar Jawad
no information yet
Budinger SG
batsman
Ali Hasan
bowler
Cox Ben
wicket keeper
Ali Moeen
all rounder
Eskinazi Stevie
batsman
Bairstow Jonny
wicket keeper
Evison Joey
all rounder
Bean Finlay
wicket keeper
Green Alex M
no information yet
Bennison Will
no information yet
Green Ben
all rounder
Bess Dom
bowler
Gumbs Sheridon
batsman
Buckingham Jordan
bowler
Helm Tom
bowler
Chohan Jafer
all rounder
Hill Lewis
wicket keeper
Cliff Benjamin Michael
bowler
Holland Ian
all rounder
Coad Ben
bowler
Hull Josh
bowler
Edwards Mickey
bowler
Mike Ben
all rounder
Ferreira Donovan
wicket keeper
Patel Ajaz
bowler
Firbank Matthew
no information yet
Patel Rishi
batsman
Fraine William
batsman
Scriven Tom
all rounder
Gaikwad Ruturaj
batsman
Singh Yadvinder
no information yet
Hill George
all rounder
Trevaskis Liam
bowler
Hope Shai
wicket keeper
Turner Ashton
batsman
Imam-ul-Haq
batsman
Weatherald Jake
batsman
Kelly Noah
no information yet
Wood Sam
no information yet
Leech Dominic
bowler
Luxton William
batsman
Lyth Adam
batsman
Malan Dawid
batsman
Milnes Matt
bowler
Moriarty Daniel
bowler
Naveen-ul-Haq
bowler
O'Rourke William
bowler
Rashid Adil
bowler
Revis Matthew L
batsman
Richardson Jhye
bowler
Rickelton Ryan
wicket keeper
Root Joe
batsman
Sears Ben
bowler
Shafique Abdullah
batsman
Shakeel Saud
batsman
Shutt Jack
bowler
Singh Jay
no information yet
Smith Owen
no information yet
Steketee Mark
bowler
Sutherland Will
all rounder
Tattersall Jonathan
wicket keeper
Taylor Charlie
no information yet
Thompson Jordan
all rounder
Tye Andrew
bowler
ul-Haq Imam
no information yet
Vagadia Yash
all rounder
van Beek Logan
bowler
Wade Alex
no information yet
Wharton James Henry
batsman
White Curtley-Jack
bowler
Whiteman Sam
wicket keeper
Wiese David
all rounder
Match has not started yet