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TT Red Force vs Barbados Pride
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H2h
H2h TT Red Force vs Barbados Pride First class West Indies Championship 10.05.2026
May 10, 2026
First class
Queen's Park Oval, Port of Spain
02:00
PM
TRF
BAR
Results
Match Details
Squads
H2H
Points Table
TT Red Force vs Barbados Pride
Nov 29, 2025
Test, Super50 Cup
TT Red Force
168
Barbados Pride
169