Squads TT Red Force vs Barbados Pride First class West Indies Championship 10.05.2026

First classQueen's Park Oval, Port of Spain
TRF
TRF
BAR
BAR

Playing

TRF
TRF
BAR
BAR

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

TRF
TRF
BAR
BAR
First TeamSecond Team