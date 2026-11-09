Squads Eastern Cape Linyathi vs Tuskers List a List-A Shield South Africa 07.02.2027

List a

ECL
ECL
TUS
TUS

Playing

ECL
ECL
TUS
TUS
First TeamSecond Team
Bossr Jerome

wicket keeper

Botha Eben

batsman

Forbes Keeran

no information yet

Malika Mncedisi

wicket keeper

Matthews Dyllan

all rounder

Niemand Jason

all rounder

Nqolo Jerry

all rounder

Bench

ECL
ECL
TUS
TUS

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet