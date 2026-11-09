Squads Eastern Cape Linyathi vs Tuskers List a List-A Shield South Africa 07.02.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Bossr Jerome
wicket keeper
Botha Eben
batsman
de Klerk Jade
bowler
Dodd Joshua
bowler
Fojela Phaphama
bowler
Forbes Keeran
no information yet
Hlatuka Thabile
bowler
Malika Mncedisi
wicket keeper
Marais Marco
batsman
Matthews Dyllan
all rounder
Niemand Jason
all rounder
Nqolo Jerry
all rounder
Totana Thozama
bowler
van Zyl Nathaniel
all rounder
van Zyl Nico
bowler
Yikha Nonelela
batsman
Match has not started yet