H2h Abahani Limited vs Gulshan Cricket Club List a Dhaka Premier Division Cricket League 02.06.2026

List a

ABA
ABA

315

GUL
GUL

142

Abahani Limited vs Gulshan Cricket Club

List a, Dhaka Premier Division Cricket League

ABAAbahani Limited

GULGulshan Cricket Club

List a, Dhaka Premier Division Cricket League

ABAAbahani Limited

GULGulshan Cricket Club