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Dhaka Premier Division Cricket League
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Abahani Limited vs Gulshan Cricket Club
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H2h
H2h Abahani Limited vs Gulshan Cricket Club List a Dhaka Premier Division Cricket League 02.06.2026
Jun 02, 2026
List a
03:00
AM
ABA
315
GUL
142
Results
Match Details
H2H
Points Table
Abahani Limited vs Gulshan Cricket Club
Apr 20, 2025
List a, Dhaka Premier Division Cricket League
Abahani Limited
Gulshan Cricket Club
Mar 06, 2025
List a, Dhaka Premier Division Cricket League
Abahani Limited
Gulshan Cricket Club