Match details Abahani Limited vs Gulshan Cricket Club List a Dhaka Premier Division Cricket League 02.06.2026

List a

ABA
ABA

315

GUL
GUL

142

Match Info

Match:Dhaka Premier Division Cricket League 2026
Date:Monday, May 04, 2026 - Sunday, August 30, 2026
Toss:no information yet
Time:Tuesday, June 02, 2026 03:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Abahani Limited Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Gulshan Cricket Club Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet