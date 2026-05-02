H2h Jersey vs Denmark List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 30.10.2026

List a

JER
JER
DEN
DEN
Jersey vs Denmark

T20i, T20 Series Denmark vs Jersey

DENDenmark

119

JERJersey

118

T20i, T20 Series Denmark vs Jersey

DENDenmark

144

JERJersey

148

T20i, T20 Series Denmark vs Jersey

DENDenmark

92

JERJersey

93
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