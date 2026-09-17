Squads Jersey vs Denmark List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 30.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Birrell Daniel
bowler
Ahmad Saif
all rounder
Blampied Dominic
all rounder
Ali Malik Lucky
bowler
Brennan Charlie
batsman
Anand Surya
all rounder
Carlyon Harrison
all rounder
Bharaj Taranjit
wicket keeper
Dunford Jake
wicket keeper
Hald Oliver
bowler
Gouge Patrick Bartholomew
wicket keeper
Hashmi Abdul
wicket keeper
Greenwood Nick
batsman
Heath Sebastian
no information yet
Jenner Jonty
batsman
Henriksen Jonas Strandby
batsman
Lawrenson Josh
batsman
Karimi Eshan
bowler
Norman Stan
batsman
Khan Delawar
all rounder
Perchard Charles
all rounder
Khan Zameer
batsman
Perchard William George
all rounder
Laegsgaard Nicolaj
all rounder
Mahmood Abdullah
bowler
Sumerauer Julius
all rounder
Munir Saud
bowler
Tribe Asa Mark
batsman
Shah Hamid
all rounder
Tribe Zak Mark
batsman
Shaheen Musa
batsman
Match has not started yet