Squads Jersey vs Denmark List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 30.10.2026

List a

JER
JER
DEN
DEN

Playing

JER
JER
DEN
DEN
First TeamSecond Team
Ahmad Saif

all rounder

Blampied Dominic

all rounder

Anand Surya

all rounder

Carlyon Harrison

all rounder

Bharaj Taranjit

wicket keeper

Dunford Jake

wicket keeper

Hashmi Abdul

wicket keeper

Heath Sebastian

no information yet

Khan Delawar

all rounder

Perchard Charles

all rounder

Sumerauer Julius

all rounder

Shah Hamid

all rounder

Bench

JER
JER
DEN
DEN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet