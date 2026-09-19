Highlights Queensland Bulls vs Victoria List a One-Day Cup 19.09.2026
Sutherland to Clayton, 1 run
Sutherland to Labuschagne, 1 run
Sutherland to Clayton, 1 run
Sutherland to Clayton, 0 runs
Sutherland to Clayton, 0 runs
Sutherland to Labuschagne, 1 run
Hoekstra to Clayton, 0 runs
Hoekstra to Clayton, 4 runs
Hoekstra to Clayton, 0 runs
Hoekstra to Labuschagne, 1 run
Hoekstra to Labuschagne, 2 runs
Hoekstra to Labuschagne, 0 runs
Sutherland to Labuschagne, 1 run
Sutherland to Labuschagne, 0 runs
Sutherland to Labuschagne, 0 runs
Sutherland to Labuschagne, 0 runs
Sutherland to Clayton, 1 run
Sutherland to Clayton, appeal
Hoekstra to Labuschagne, 0 runs
Hoekstra to Labuschagne, 0 runs
Hoekstra to Labuschagne, 0 runs
Hoekstra to Labuschagne, 0 runs
Hoekstra to Labuschagne, 0 runs
Hoekstra to Clayton, 1 run
Anlezark to Labuschagne, 0 runs
Anlezark to Clayton, 1 run
Anlezark to Clayton, 0 runs
Anlezark to Labuschagne, 1 run
Anlezark to Labuschagne, 0 runs
Anlezark to Labuschagne, 0 runs
Labuschagne plays a defensive stroke for one leg bye.
Hoekstra to Labuschagne, 2 runs
Hoekstra to Labuschagne, 0 runs
Hoekstra to Labuschagne, 0 runs
Hoekstra to Labuschagne, 4 runs
Hoekstra to Labuschagne, 0 runs
Anlezark to Clayton, 4 runs
Anlezark to Clayton, 0 runs
Anlezark to Labuschagne, 1 run
Anlezark to Labuschagne, 4 runs
Anlezark to Labuschagne, 0 runs
Anlezark to Labuschagne, 0 runs
Hoekstra to Clayton, 0 runs
Hoekstra to Clayton, 0 runs
Hoekstra to Clayton, 0 runs
Hoekstra to Clayton, 0 runs
Hoekstra to Labuschagne, 1 run
Hoekstra to Labuschagne, 0 runs
Anlezark to Clayton, 0 runs
Anlezark to Clayton, 0 runs
Anlezark to Clayton, wide
Anlezark to Clayton, 0 runs
Anlezark to Labuschagne, 1 run
Anlezark to Clayton, 1 run
Anlezark to Clayton, 0 runs
Anlezark to Clayton, wide
Hoekstra to Labuschagne, 0 runs
Hoekstra to Labuschagne, 0 runs
Hoekstra to Labuschagne, 0 runs
Hoekstra to Clayton, 0 runs
Anlezark to Labuschagne, appeal
Anlezark to Labuschagne, 0 runs
Anlezark to Weibgen, appeal, wicket (caught - Weibgen)
Anlezark to Weibgen, 0 runs
Anlezark to Weibgen, 0 runs
Anlezark to Weibgen, 0 runs
Hoekstra to Weibgen, 1 run
Hoekstra to Weibgen, 0 runs
Hoekstra to Weibgen, 0 runs
Hoekstra to Clayton, 1 run
Hoekstra to Clayton, 0 runs
Hoekstra to Clayton, 0 runs