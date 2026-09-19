Highlights Queensland Bulls vs Victoria List a One-Day Cup 19.09.2026

Live
List a

BUL
BUL

(12 ov.) 40/1

VIC
VIC
11.6
1

Sutherland to Clayton, 1 run

11.5
1

Sutherland to Labuschagne, 1 run

11.4
1

Sutherland to Clayton, 1 run

11.3
.

Sutherland to Clayton, 0 runs

11.2
.

Sutherland to Clayton, 0 runs

11.1
1

Sutherland to Labuschagne, 1 run

10.6
.

Hoekstra to Clayton, 0 runs

10.5
4

Hoekstra to Clayton, 4 runs

10.4
.

Hoekstra to Clayton, 0 runs

10.3
1

Hoekstra to Labuschagne, 1 run

10.2
2

Hoekstra to Labuschagne, 2 runs

10.1
.

Hoekstra to Labuschagne, 0 runs

9.6
1

Sutherland to Labuschagne, 1 run

9.5
.

Sutherland to Labuschagne, 0 runs

9.4
.

Sutherland to Labuschagne, 0 runs

9.3
.

Sutherland to Labuschagne, 0 runs

9.2
1

Sutherland to Clayton, 1 run

9.1
.

Sutherland to Clayton, appeal

8.6
.

Hoekstra to Labuschagne, 0 runs

8.5
.

Hoekstra to Labuschagne, 0 runs

8.4
.

Hoekstra to Labuschagne, 0 runs

8.3
.

Hoekstra to Labuschagne, 0 runs

8.2
.

Hoekstra to Labuschagne, 0 runs

8.1
1

Hoekstra to Clayton, 1 run

7.6
.

Anlezark to Labuschagne, 0 runs

7.5
1

Anlezark to Clayton, 1 run

7.4
.

Anlezark to Clayton, 0 runs

7.3
1

Anlezark to Labuschagne, 1 run

7.2
.

Anlezark to Labuschagne, 0 runs

7.1
.

Anlezark to Labuschagne, 0 runs

6.6
1lb

Labuschagne plays a defensive stroke for one leg bye.

6.5
2

Hoekstra to Labuschagne, 2 runs

6.4
.

Hoekstra to Labuschagne, 0 runs

6.3
.

Hoekstra to Labuschagne, 0 runs

6.2
4

Hoekstra to Labuschagne, 4 runs

6.1
.

Hoekstra to Labuschagne, 0 runs

5.6
4

Anlezark to Clayton, 4 runs

5.5
.

Anlezark to Clayton, 0 runs

5.4
1

Anlezark to Labuschagne, 1 run

5.3
4

Anlezark to Labuschagne, 4 runs

5.2
.

Anlezark to Labuschagne, 0 runs

5.1
.

Anlezark to Labuschagne, 0 runs

4.6
.

Hoekstra to Clayton, 0 runs

4.5
.

Hoekstra to Clayton, 0 runs

4.4
.

Hoekstra to Clayton, 0 runs

4.3
.

Hoekstra to Clayton, 0 runs

4.2
1

Hoekstra to Labuschagne, 1 run

4.1
.

Hoekstra to Labuschagne, 0 runs

3.6
.

Anlezark to Clayton, 0 runs

3.5
.

Anlezark to Clayton, 0 runs

3.5
1

Anlezark to Clayton, wide

3.4
.

Anlezark to Clayton, 0 runs

3.3
1

Anlezark to Labuschagne, 1 run

3.2
1

Anlezark to Clayton, 1 run

3.1
.

Anlezark to Clayton, 0 runs

3.1
1

Anlezark to Clayton, wide

2.6
.

Hoekstra to Labuschagne, 0 runs

2.5
.

Hoekstra to Labuschagne, 0 runs

2.4
.

Hoekstra to Labuschagne, 0 runs

2.1
.

Hoekstra to Clayton, 0 runs

1.6
.

Anlezark to Labuschagne, appeal

1.5
.

Anlezark to Labuschagne, 0 runs

1.4
W

Anlezark to Weibgen, appeal, wicket (caught - Weibgen)

1.3
.

Anlezark to Weibgen, 0 runs

1.2
.

Anlezark to Weibgen, 0 runs

1.1
.

Anlezark to Weibgen, 0 runs

0.6
1

Hoekstra to Weibgen, 1 run

0.5
.

Hoekstra to Weibgen, 0 runs

0.4
.

Hoekstra to Weibgen, 0 runs

0.3
1

Hoekstra to Clayton, 1 run

0.2
.

Hoekstra to Clayton, 0 runs

0.1
.

Hoekstra to Clayton, 0 runs