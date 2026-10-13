Highlights Western Australia vs Queensland Bulls List a One-Day Cup 13.10.2026
Elliott to Weibgen, 0 runs
Elliott to Weibgen, 0 runs
Elliott to Kerr, 1 run
Elliott to Weibgen, 1 run
Elliott to Kerr, 1 run
Elliott to Kerr, 0 runs
Quiggin to Weibgen, 4 runs
Quiggin to Weibgen, 4 runs
Quiggin to Weibgen, 0 runs
Quiggin to Kerr, 1 run
Quiggin to Kerr, 0 runs
Quiggin to Weibgen, 1 run
Couch to Kerr, 0 runs
Couch to Kerr, 0 runs
Couch to Kerr, 0 runs
Couch to Kerr, 0 runs
Couch to Kerr, wide
Couch to Kerr, 0 runs
Couch to Kerr, 0 runs
Quiggin to Kerr, 1 run
Quiggin to Kerr, 0 runs
Quiggin to Kerr, 0 runs
Quiggin to Mclachlan, appeal, wicket (caught - Mclachlan)
Quiggin to Mclachlan, 2 runs
Quiggin to Weibgen, 1 run
Quiggin to Weibgen, wide
Couch to Weibgen, 1 run
Couch to Mclachlan, 1 run
Couch to Mclachlan, 0 runs
Couch to Weibgen, 1 run
Couch to Weibgen, 0 runs
Couch to Weibgen, 0 runs
Esterhuysen to Mclachlan, 0 runs
Esterhuysen to Weibgen, 1 run
Esterhuysen to Mclachlan, 1 run
Esterhuysen to Mclachlan, 0 runs
Esterhuysen to Mclachlan, 0 runs
Esterhuysen to Weibgen, 1 run
Couch to Weibgen, 1 run
Couch to Weibgen, 0 runs
Couch to Mclachlan, 1 run
Couch to Weibgen, 0 runs
Mclachlan plays a defensive stroke for a couple of runs.
Couch to Weibgen, 1 run
Esterhuysen to Mclachlan, 0 runs
Esterhuysen to Mclachlan, wide
Esterhuysen to Mclachlan, 0 runs
Esterhuysen to Mclachlan, 0 runs
Esterhuysen to Mclachlan, 0 runs
Esterhuysen to Weibgen, 1 run
Esterhuysen to Weibgen, 0 runs
Couch to Mclachlan, 0 runs
Couch to Mclachlan, 2 runs
Couch to Mclachlan, wide
Couch to Mclachlan, 0 runs
Couch to Weibgen, 1 run
Couch to Mclachlan, 1 run
Couch to Weibgen, 1 run
Esterhuysen to Bryant, appeal, wicket (caught - Bryant)
Esterhuysen to Bryant, 0 runs
Esterhuysen to Bryant, 0 runs
Esterhuysen to Bryant, 0 runs
Esterhuysen to Burdon, appeal, wicket (caught - Burdon)
Esterhuysen to Burdon, 4 runs
Agar to Burdon, 1 run
Agar to Burdon, 0 runs
Agar to Burdon, 0 runs
Agar to Burdon, 6 runs
Agar to Burdon, 0 runs
Agar to Burdon, 2 runs
Esterhuysen to Weibgen, 0 runs
Esterhuysen to Burdon, leg bye
Esterhuysen to Burdon, 0 runs
Esterhuysen to Burdon, 4 runs
Esterhuysen to Burdon, 2 runs
Esterhuysen to Burdon, 0 runs
Malajczuk to Weibgen, 2 runs
Malajczuk to Burdon, 1 run
Malajczuk to Burdon, 0 runs
Malajczuk to Burdon, 0 runs
Malajczuk to Weibgen, 1 run
Malajczuk to Weibgen, 6 runs
Agar to Weibgen, 1 run
Agar to Weibgen, 0 runs
Agar to Burdon, 1 run
Agar to Burdon, 0 runs
Agar to Weibgen, 1 run
Agar to Weibgen, 0 runs
Malajczuk to Burdon, 0 runs
Malajczuk to Burdon, 0 runs
Malajczuk to Burdon, 0 runs
Malajczuk to Weibgen, 1 run
Malajczuk to Weibgen, 4 runs
Malajczuk to Weibgen, 0 runs
Agar to Burdon, 6 runs
Agar to Weibgen, 1 run
Agar to Burdon, 1 run
Agar to Burdon, 0 runs
Agar to Burdon, 0 runs
Agar to Burdon, 2 runs
Malajczuk to Weibgen, 6 runs
Malajczuk to Weibgen, 2 runs
Malajczuk to Weibgen, 0 runs
Malajczuk to Weibgen, 0 runs
Malajczuk to Weibgen, 0 runs
Esterhuysen to Weibgen, 0 runs
Agar to Burdon, 0 runs
Agar to Burdon, 0 runs
Agar to Burdon, 0 runs
Agar to Burdon, 0 runs
Agar to Weibgen, 1 run
Agar to Weibgen, 0 runs
Couch to Burdon, 4 runs
Couch to Burdon, 4 runs
Couch to Burdon, 0 runs
Couch to Burdon, 0 runs
Couch to Burdon, 0 runs
Couch to Weibgen, 1 run
Quiggin to Burdon, 4 runs
Quiggin to Burdon, 4 runs
Quiggin to Burdon, 0 runs
Quiggin to Burdon, wide
Quiggin to Burdon, 0 runs
Quiggin to Burdon, 4 runs
Couch to Weibgen, 4 runs
Couch to Weibgen, 0 runs
Couch to Weibgen, 2 runs
Couch to Weibgen, 0 runs
Couch to Weibgen, 0 runs
Couch to Weibgen, 2 runs
Quiggin to Burdon, 0 runs
Quiggin to Burdon, 2 runs
Quiggin to Burdon, 6 runs
Quiggin to Burdon, 0 runs
Quiggin to Burdon, 0 runs
Quiggin to Burdon, wide
Burdon plays a defensive stroke for two leg byes.
Elliott to Weibgen, 4 runs
Elliott to Burdon, 3 runs
Elliott to Burdon, 0 runs
Elliott to Angus Lovell, wicket (lbw - Angus Lovell)
Elliott to Weibgen, 1 run
Elliott to Weibgen, 4 runs
Quiggin to Angus Lovell, 0 runs
Quiggin to Angus Lovell, 0 runs
Quiggin to Weibgen, 1 run
Quiggin to Weibgen, 0 runs
Quiggin to Angus Lovell, 1 run
Quiggin to Angus Lovell, 4 runs
Elliott to Weibgen, 0 runs
Elliott to Weibgen, 4 runs
Elliott to Weibgen, 0 runs
Elliott to Weibgen, 4 runs
Elliott to Weibgen, 0 runs
Elliott to Weibgen, 4 runs
Quiggin to Angus Lovell, 0 runs
Quiggin to Weibgen, 1 run
Quiggin to Angus Lovell, 1 run
Quiggin to Weibgen, 1 run
Quiggin to Weibgen, 0 runs
Quiggin to Weibgen, wide
Quiggin to Weibgen, 4 runs
Elliott to Angus Lovell, 0 runs
Elliott to Angus Lovell, wide
Elliott to Angus Lovell, 0 runs
Elliott to Clayton, appeal, wicket (caught - Clayton)
Elliott to Clayton, 0 runs
Elliott to Weibgen, 1 run
Elliott to Weibgen, 2 runs
Elliott to Weibgen, wide
Quiggin to Clayton, 0 runs
Quiggin to Clayton, 0 runs
Quiggin to Weibgen, 1 run
Quiggin to Weibgen, 0 runs
Quiggin to Weibgen, 0 runs
Quiggin to Weibgen, 0 runs