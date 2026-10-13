Highlights Western Australia vs Queensland Bulls List a One-Day Cup 13.10.2026

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Western Australia Cricket Association Ground

WEA
WEA
BUL
BUL

(28 ov.) 187/5

27.6
.

Elliott to Weibgen, 0 runs

27.5
.

Elliott to Weibgen, 0 runs

27.4
1

Elliott to Kerr, 1 run

27.3
1

Elliott to Weibgen, 1 run

27.2
1

Elliott to Kerr, 1 run

27.1
.

Elliott to Kerr, 0 runs

26.6
4

Quiggin to Weibgen, 4 runs

26.5
4

Quiggin to Weibgen, 4 runs

26.4
.

Quiggin to Weibgen, 0 runs

26.3
1

Quiggin to Kerr, 1 run

26.2
.

Quiggin to Kerr, 0 runs

26.1
1

Quiggin to Weibgen, 1 run

25.6
.

Couch to Kerr, 0 runs

25.5
.

Couch to Kerr, 0 runs

25.4
.

Couch to Kerr, 0 runs

25.3
.

Couch to Kerr, 0 runs

25.3
1

Couch to Kerr, wide

25.2
.

Couch to Kerr, 0 runs

25.1
.

Couch to Kerr, 0 runs

24.6
1

Quiggin to Kerr, 1 run

24.5
.

Quiggin to Kerr, 0 runs

24.4
.

Quiggin to Kerr, 0 runs

24.3
W

Quiggin to Mclachlan, appeal, wicket (caught - Mclachlan)

24.2
2

Quiggin to Mclachlan, 2 runs

24.1
1

Quiggin to Weibgen, 1 run

24.1
1

Quiggin to Weibgen, wide

23.6
1

Couch to Weibgen, 1 run

23.5
1

Couch to Mclachlan, 1 run

23.4
.

Couch to Mclachlan, 0 runs

23.3
1

Couch to Weibgen, 1 run

23.2
.

Couch to Weibgen, 0 runs

23.1
.

Couch to Weibgen, 0 runs

22.6
.

Esterhuysen to Mclachlan, 0 runs

22.5
1

Esterhuysen to Weibgen, 1 run

22.4
1

Esterhuysen to Mclachlan, 1 run

22.3
.

Esterhuysen to Mclachlan, 0 runs

22.2
.

Esterhuysen to Mclachlan, 0 runs

22.1
1

Esterhuysen to Weibgen, 1 run

21.6
1

Couch to Weibgen, 1 run

21.5
.

Couch to Weibgen, 0 runs

21.4
1

Couch to Mclachlan, 1 run

21.3
.

Couch to Weibgen, 0 runs

21.2
2

Mclachlan plays a defensive stroke for a couple of runs.

21.1
1

Couch to Weibgen, 1 run

20.6
.

Esterhuysen to Mclachlan, 0 runs

20.6
1

Esterhuysen to Mclachlan, wide

20.5
.

Esterhuysen to Mclachlan, 0 runs

20.4
.

Esterhuysen to Mclachlan, 0 runs

20.3
.

Esterhuysen to Mclachlan, 0 runs

20.2
1

Esterhuysen to Weibgen, 1 run

20.1
.

Esterhuysen to Weibgen, 0 runs

19.6
.

Couch to Mclachlan, 0 runs

19.5
2

Couch to Mclachlan, 2 runs

19.5
1

Couch to Mclachlan, wide

19.4
.

Couch to Mclachlan, 0 runs

19.3
1

Couch to Weibgen, 1 run

19.2
1

Couch to Mclachlan, 1 run

19.1
1

Couch to Weibgen, 1 run

18.6
W

Esterhuysen to Bryant, appeal, wicket (caught - Bryant)

18.5
.

Esterhuysen to Bryant, 0 runs

18.4
.

Esterhuysen to Bryant, 0 runs

18.3
.

Esterhuysen to Bryant, 0 runs

18.2
W

Esterhuysen to Burdon, appeal, wicket (caught - Burdon)

18.1
4

Esterhuysen to Burdon, 4 runs

17.6
1

Agar to Burdon, 1 run

17.5
.

Agar to Burdon, 0 runs

17.4
.

Agar to Burdon, 0 runs

17.3
6

Agar to Burdon, 6 runs

17.2
.

Agar to Burdon, 0 runs

17.1
2

Agar to Burdon, 2 runs

16.6
.

Esterhuysen to Weibgen, 0 runs

16.5
1

Esterhuysen to Burdon, leg bye

16.4
.

Esterhuysen to Burdon, 0 runs

16.3
4

Esterhuysen to Burdon, 4 runs

16.2
2

Esterhuysen to Burdon, 2 runs

16.1
.

Esterhuysen to Burdon, 0 runs

15.6
2

Malajczuk to Weibgen, 2 runs

15.5
1

Malajczuk to Burdon, 1 run

15.4
.

Malajczuk to Burdon, 0 runs

15.3
.

Malajczuk to Burdon, 0 runs

15.2
1

Malajczuk to Weibgen, 1 run

15.1
6

Malajczuk to Weibgen, 6 runs

14.6
1

Agar to Weibgen, 1 run

14.5
.

Agar to Weibgen, 0 runs

14.4
1

Agar to Burdon, 1 run

14.3
.

Agar to Burdon, 0 runs

14.2
1

Agar to Weibgen, 1 run

14.1
.

Agar to Weibgen, 0 runs

13.6
.

Malajczuk to Burdon, 0 runs

13.5
.

Malajczuk to Burdon, 0 runs

13.4
.

Malajczuk to Burdon, 0 runs

13.3
1

Malajczuk to Weibgen, 1 run

13.2
4

Malajczuk to Weibgen, 4 runs

13.1
.

Malajczuk to Weibgen, 0 runs

12.6
6

Agar to Burdon, 6 runs

12.5
1

Agar to Weibgen, 1 run

12.4
1

Agar to Burdon, 1 run

12.3
.

Agar to Burdon, 0 runs

12.2
.

Agar to Burdon, 0 runs

12.1
2

Agar to Burdon, 2 runs

11.6
6

Malajczuk to Weibgen, 6 runs

11.5
2

Malajczuk to Weibgen, 2 runs

11.4
.

Malajczuk to Weibgen, 0 runs

11.3
.

Malajczuk to Weibgen, 0 runs

11.2
.

Malajczuk to Weibgen, 0 runs

11.1
.

Esterhuysen to Weibgen, 0 runs

10.6
.

Agar to Burdon, 0 runs

10.5
.

Agar to Burdon, 0 runs

10.4
.

Agar to Burdon, 0 runs

10.3
.

Agar to Burdon, 0 runs

10.2
1

Agar to Weibgen, 1 run

10.1
.

Agar to Weibgen, 0 runs

9.6
4

Couch to Burdon, 4 runs

9.5
4

Couch to Burdon, 4 runs

9.4
.

Couch to Burdon, 0 runs

9.3
.

Couch to Burdon, 0 runs

9.2
.

Couch to Burdon, 0 runs

9.1
1

Couch to Weibgen, 1 run

8.6
4

Quiggin to Burdon, 4 runs

8.4
4

Quiggin to Burdon, 4 runs

8.3
.

Quiggin to Burdon, 0 runs

8.3
1

Quiggin to Burdon, wide

8.2
.

Quiggin to Burdon, 0 runs

8.1
4

Quiggin to Burdon, 4 runs

7.6
4

Couch to Weibgen, 4 runs

7.5
.

Couch to Weibgen, 0 runs

7.4
2

Couch to Weibgen, 2 runs

7.3
.

Couch to Weibgen, 0 runs

7.2
.

Couch to Weibgen, 0 runs

7.1
2

Couch to Weibgen, 2 runs

6.6
.

Quiggin to Burdon, 0 runs

6.5
2

Quiggin to Burdon, 2 runs

6.4
6

Quiggin to Burdon, 6 runs

6.3
.

Quiggin to Burdon, 0 runs

6.2
.

Quiggin to Burdon, 0 runs

6.2
1

Quiggin to Burdon, wide

6.1
2

Burdon plays a defensive stroke for two leg byes.

5.6
4

Elliott to Weibgen, 4 runs

5.5
3

Elliott to Burdon, 3 runs

5.4
.

Elliott to Burdon, 0 runs

5.3
W

Elliott to Angus Lovell, wicket (lbw - Angus Lovell)

5.2
1

Elliott to Weibgen, 1 run

5.1
4

Elliott to Weibgen, 4 runs

4.6
.

Quiggin to Angus Lovell, 0 runs

4.5
.

Quiggin to Angus Lovell, 0 runs

4.4
1

Quiggin to Weibgen, 1 run

4.3
.

Quiggin to Weibgen, 0 runs

4.2
1

Quiggin to Angus Lovell, 1 run

4.1
4

Quiggin to Angus Lovell, 4 runs

3.6
.

Elliott to Weibgen, 0 runs

3.5
4

Elliott to Weibgen, 4 runs

3.4
.

Elliott to Weibgen, 0 runs

3.3
4

Elliott to Weibgen, 4 runs

3.2
.

Elliott to Weibgen, 0 runs

3.1
4

Elliott to Weibgen, 4 runs

2.6
.

Quiggin to Angus Lovell, 0 runs

2.5
1

Quiggin to Weibgen, 1 run

2.4
1

Quiggin to Angus Lovell, 1 run

2.3
1

Quiggin to Weibgen, 1 run

2.2
.

Quiggin to Weibgen, 0 runs

2.2
1

Quiggin to Weibgen, wide

2.1
4

Quiggin to Weibgen, 4 runs

1.6
.

Elliott to Angus Lovell, 0 runs

1.6
1

Elliott to Angus Lovell, wide

1.5
.

Elliott to Angus Lovell, 0 runs

1.4
W

Elliott to Clayton, appeal, wicket (caught - Clayton)

1.3
.

Elliott to Clayton, 0 runs

1.2
1

Elliott to Weibgen, 1 run

1.1
2

Elliott to Weibgen, 2 runs

1.1
1

Elliott to Weibgen, wide

0.6
.

Quiggin to Clayton, 0 runs

0.5
.

Quiggin to Clayton, 0 runs

0.4
1

Quiggin to Weibgen, 1 run

0.3
.

Quiggin to Weibgen, 0 runs

0.2
.

Quiggin to Weibgen, 0 runs

0.1
.

Quiggin to Weibgen, 0 runs