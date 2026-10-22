Match details Victoria vs Queensland Fire List a National Cricket League, Women 20.01.2027

List a

Melbourne

VIC
VIC
QUE
QUE

Match Info

Match:National Cricket League, Women 26/27
Date:Monday, September 28, 2026 - Saturday, March 20, 2027
Toss:no information yet
Time:Wednesday, January 20, 2027 03:00 AM (GMT+0)
Venue:Junction Oval, Melbourne, Australia
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Victoria Squad

PlayersAery Ira, Day Sophie, Dulvin Samara, Faltum Nicole, Flintoff Tess, Garth Kim, Gill Hasrat, Hayward Ella, Henry Olivia, Illingworth Milly, Lanning Meg, McKenna Rhys, Molineux Sophie, Moloney Sasha, Noble Indigo, Perrin Mia, Prestwidge Georgia, Reid Sophie, Samuel Zoe, Strano Molly, Sutherland Annabel, Vlaeminck Tayla, Wareham Georgia
Benchno information yet

Queensland Fire Squad

PlayersBassingthwaite Lily, Berry Bonnie, Bourke Lucy, Collins Grace, Ginger Sienna, Hamilton Lucy, Hancock Nicola, Harris Grace, Harris Laura, Jonassen Jess, Knott Charli, O Neil Annie, Redmayne Georgia, Winfield Lauren, Wrigley Mikayla
Benchno information yet

Venue Guide

StadiumJunction Oval
CityMelbourne
Capacity10000
EndsCity End
Hosts toSt. Kilda End

Match has not started yet