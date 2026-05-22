Meghann Moira Lanning

Meghann Moira Lanning

batsman

Full name:Meghann Moira Lanning
Nationality:Australia

Teams

2026 Teams

Delhi Capitals Women

Lancashire Thunder Women

MI London Women

Up Warriorz Women

Victoria Women

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iT20
Matches610313286
Innings3731
Overs8.022.06.01.2
Balls----
Maidens3000
Runs101143917
Wickets0140
Avg01149.750
SR013290
Eco1.255.186.512.75
BB0120
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueTestOdiT20iT20
Matches610313286
Innings1210212185
Not outs1162815
Runs345460234053050
Balls Faced774499129262499
Avg31.3653.5136.6143.57
SR44.5792.2116.37122.04
Fours51572405362
Fifties2211529
Sixies0404758
Highest93152133101
Hundreds01521

Meghann Moira Lanning Schedule & Results

T20 Blast, Women

The Hundred, Women

Meg Lanning News

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If you're ready to start learning all about cricketer Meg Lanning, we've compiled the latest news about him for you: incidents on the field of play, past match results and personal records.

How Did Delhi Capitals Silence All Doubters in WPL 2026?

How Did Delhi Capitals Silence All Doubters in WPL 2026?

Delhi Capitals have continued their dominance in the Women's Premier League. Making it to the finals in all four seasons is not everyone's cup of tea. But for Delhi Capitals, it can be said that they are built for the finals.

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