Match details Victoria vs Queensland Fire List a National Cricket League, Women 22.01.2027
Match Info
|Match:
|National Cricket League, Women 26/27
|Date:
|Monday, September 28, 2026 - Saturday, March 20, 2027
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Friday, January 22, 2027 03:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|Junction Oval, Melbourne, Australia
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Victoria Squad
|Players
|Aery Ira, Day Sophie, Dulvin Samara, Faltum Nicole, Flintoff Tess, Garth Kim, Gill Hasrat, Hayward Ella, Henry Olivia, Illingworth Milly, Lanning Meg, McKenna Rhys, Molineux Sophie, Moloney Sasha, Noble Indigo, Perrin Mia, Prestwidge Georgia, Reid Sophie, Samuel Zoe, Strano Molly, Sutherland Annabel, Vlaeminck Tayla, Wareham Georgia
|Bench
|no information yet
Queensland Fire Squad
|Players
|Bassingthwaite Lily, Berry Bonnie, Bourke Lucy, Collins Grace, Ginger Sienna, Hamilton Lucy, Hancock Nicola, Harris Grace, Harris Laura, Jonassen Jess, Knott Charli, O Neil Annie, Redmayne Georgia, Winfield Lauren, Wrigley Mikayla
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|Junction Oval
|City
|Melbourne
|Capacity
|10000
|Ends
|City End
|Hosts to
|St. Kilda End
Match has not started yet