H2h Derbyshire Falcons vs Glamorgan List a One-Day Cup, League 2, Women 04.05.2026

List a

DER
DER

132

GLA
GLA

238

Derbyshire Falcons vs Glamorgan

List a, One-Day Cup, League 2, Women

DERDerbyshire Falcons

213

GLAGlamorgan

214